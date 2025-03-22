  • Новость часаПолиция применила водометы и газ против митингующих в Стамбуле
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    Названы условия для получения пенсии в размере 100 тыс. рублей
    WSJ: Операция «Поток» в Курской области вызвала панику в рядах ВСУ
    Запад предложил отправить на Украину «миротворцев» из Азии и Южной Америки
    Анонсированы переговоры Путина и Вучича в Москве 9 мая
    Вашингтон решил не экономить на системе ПРО «Золотой купол»
    На Украине решили завлечь 18-летних в ВСУ подпиской на Netflix на 185 лет
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    23 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Какая судьба может ждать Илона Маска

    Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

    10 комментариев
    22 марта 2025, 22:42 • Новости дня

    Венгрия отказалась снять вето на вступление Украины в ЕС из-за Закарпатья

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия отказывается снимать вето на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье, нарушенные украинским правительством в 2015 году, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто отметил, что, несмотря на постоянные обещания украинского правительства, до сих пор не было предпринято шагов для восстановления прав венгерской общины, что противоречит общеевропейским ценностям, передает ТАСС.

    По словам министра, он обсуждал эту проблему с главой МИД Австрии Беатой Майнль-Райзингер, которая выразила готовность содействовать в решении вопроса. Ранее она побывала в Киеве и обсудила интеграционные усилия Украины. Тем не менее, Сийярто подчеркнул, что до возврата прав венгерской общине никаких подвижек в переговорах о вступлении Украины в ЕС быть не может.

    Сийярто выразил разочарование тем, что украинское правительство не выполняет своих обещаний и отметил, что такая ситуация является неприемлемой для Венгрии. Он добавил, что Венгрия продолжит держать переговоры в блоке до тех пор, пока права венгерского меньшинства не будут полностью восстановлены.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите ЕС в глазах европейских лидеров он заметил признание поражения Украины в конфликте и отметил, что вступление Киева в Евросоюз могло бы привести к экономическому «краху» для Европы.

    Власти Венгрии также заявили о проведении опроса среди венгров по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

    Между тем, пограничники Украины усилили контроль на границе с Венгрией и Румынией с применением беспилотников и спецтехники.

    22 марта 2025, 03:12 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа: Украина согласилась на президентские выборы

    Стивен Уиткофф заявил о согласии Украины на проведение президентских выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов, о чем он сообщил в интервью Такеру Карлсону.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, выступая в интервью у американского журналиста Такера Карлсона, заявил о согласии руководства Украины на проведение президентских выборов, пишет ТАСС.

    Карлсон напомнил о позиции России, согласно которой текущий лидер Украины не избран, что делает невозможным заключение соглашений с этой страной. В ответ на вопрос журналиста о вероятности проведения выборов Уиткофф подтвердил: «Да, они состоятся. Они [руководство Украины] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут».

    Кроме того, Уиткофф отметил изменения в отношении Украины к вопросу членства в НАТО, заявив, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали невозможность вступления страны в альянс. По его словам, это признание стало результатом их осознания текущей международной обстановки.

    Также Уиткофф высказался о возможном введении в течение следующей недели моратория на боевые действия в Черном море между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что обе стороны продолжают обстреливать корабли друг друга, но соглашение о прекращении огня может быть достигнуто после обсуждения некоторых деталей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США.

    Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, но подчеркнул, что обсуждение должно состояться при согласии украинского лидера Владимира Зеленского и европейских партнеров.

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    21 марта 2025, 22:55 • Новости дня
    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты

    Полковник ДНР Басурин: Неонацисты из «Азова» и других нацбатов заинтересованы в срыве мирных договоренностей

    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Подрыв газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области стал отчаянным шагом противников установления мира. Среди них – члены нацбатов. Эти формирования неподвластны Владимиру Зеленскому и творят все, что им вздумается, сказал газете ВЗГЛЯД полковник ДНР Эдуард Басурин.

    «Взрыв газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" выгоден тем, кто не заинтересован в наступлении мира. Вероятно, здесь замешаны Британия и отчасти Польша. Нельзя забывать и о так называемых нацбатах», – считает полковник ДНР Эдуард Басурин, который стоял у истоков становления республики.

    «В первую очередь это неонацисты из "Азова" (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и целого ряда других организаций. Они представляют собой значимую не только военную, но политическую силу, с которой пытались заигрывать украинские власти и при Порошенко, и при Зеленском», – добавляет он.

    В данном контексте собеседник вспоминает опыт экс-президента республики Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Он много работал над тем, чтобы сблизиться с нацбатами, но в какой-то момент осознал всю мощь их влияния и попытался дистанцироваться. Сегодня Владимир Зеленский наступает на грабли своего предшественника», – поясняет полковник.

    «Когда в мае 2022 года члены полка сдались после блокады "Азовстали", он обещал сделать все возможное, чтобы каждый из них смог вернуться в страну. При этом сами ВСУ наносили ракетные удары по СИЗО в Еленовке, где их содержали. Я лично приезжал туда и видел осколки украинских ракет», – рассказал Басурин.

    После того случая у «Азова» сформировалась ненависть по отношению к Зеленскому, подчеркивает спикер. «В том  числе и поэтому они заинтересованы в срыве договоренностей. Однако сами по себе они ничего не представляют, так как тоже зависят от внешней поддержки со стороны тех, кто заинтересован в срыве мира: это прежде всего Британия и часть элит в США», – говорит он.

    Басурин напомнил, что после заключения договоренностей между лидерами США и России об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней «в ту же ночь был прилет в Краснодарский край по нефтебазе». «Зеленский сразу же прибег к глупым оправданиям», – акцентирует спикер.

    «Затем состоялся его разговор с главой Белого дома, после чего он согласился следовать данному соглашению. Это в его стиле: вечно откладывать принятие важных решений, ожидая указки сверху. Он ведь и до скандальной встречи с президентом Штатов приезжал в Ирландию, видимо, для консультаций», – добавил он.

    По словам Басурина, противники полного перемирия на Украине будут задействовать любые силы и средства не только на территории страны, но и за ее пределами. Спикер отмечает, что обуздание сил, не желающих окончания боевых действий, станет сложной задачей для Трампа. При этом обвинения России в неготовности следовать договоренностям он называет смехотворными.

    «Москва всегда выполняла взятые на себя обязательства, еще с 2014 года в Донбассе. Мы в ДНР видели, как миссия ОБСЕ, которая должна была сохранять мир, играла на стороне Украины, но в итоге мы смогли доказать нашу правоту. Поэтому мы все равно будем добиваться своего. Да, это будет тяжело и долго, но все равно мы выясним, кто был причастен к взрыву на ГИС "Суджа"», – подчеркнул Эдуард Басурин.

    Ранее ВСУ подорвали  ГИС «Суджа». Объект расположен в Курской области, всего лишь в нескольких сотнях метров от границы с Украиной. В Минобороны произошедшее назвали «намеренной провокацией», совершенной с целью дискредитации мирных инициатив президента США. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье о совершении теракта.

    По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия ВСУ наглядно демонстрируют цену заверений Владимира Зеленского и его команды в контексте договоренностей о 30-дневном энергетическом перемирии, передает ТАСС.

    Позже в интервью журналисту Павлу Зарубину Песков добавил: «Это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевским властям». Кроме того, представитель Кремля прокомментировал заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла станцию. Данные обвинения он назвал «абсурдными»

    Подрыв ГИС «Суджа» – не первый случай пренебрежения ВСУ к ранее оговоренному режиму. Двумя днями ранее украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, обеспечивающую перевалку топлива из железнодорожных цистерн в систему Каспийского трубопроводного консорциума. В результате действий противника возник пожар площадью в 10 тыс. кв. метров.

    При этом удар был совершен через несколько часов после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого глава Белого дома выдвинул предложение об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер согласился с инициативой и дал военным соответствующий приказ.

    После этого российская армия сбила семь собственных ударных БПЛА, запущенных для поражения энергетических объектов в Николаевской области. Шесть из них были ликвидированы ЗРПК «Панцирь», еще один – дежурным истребителем Воздушно-космических сил. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему удар по «Судже» доказывает недоговороспособность офиса Зеленского.

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    22 марта 2025, 12:56 • Видео
    «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

    На конец недели Турции обещана попытка «цветной революции». Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

    Коментарии (0)
    22 марта 2025, 15:22 • Новости дня
    WSJ: Операция «Поток» в Курской области вызвала панику в рядах ВСУ

    WSJ сообщила о панике в рядах ВСУ из-за операции «Поток» и приказах командиров отступить

    Tекст: Вера Басилая

    После успеха российской операции «Поток» в Судже Курской области украинские командиры отдали приказ отступать без подтверждения старших офицеров, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Операция «Поток» вызвала настоящую панику в рядах Вооруженных сил Украины. После того как российские вооруженные силы прошли по газопроводу вблизи Суджи и прорвали украинские линии, ситуация для украинских войск стала критической, пишет The Wall Street Journal.

    Несмотря на заявления украинских властей о контроле над ситуацией, старший сержант ВСУ Зенон Дашак и другие военные рассказали о волнениях в рядах украинских войск. Отмечается, что некоторые командиры приказали своим подчиненным отступать до получения приказов от вышестоящих офицеров.

    Паника среди украинских военных усугубилась после того, как российские войска прорвались в Суджу через газовую трубу 8 марта .Украинская армия сообщала, что предотвратила попытку ВС России атаковать, однако, по словам солдат, это лишь усилило чувство неуверенности и хаоса в их рядах.

    Результатом этой паники, как пишет WSJ, стало решение некоторых полевых командиров отозвать своих солдат на более безопасные позиции до получения дальнейших инструкций от старших командиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих успешно прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены. В российских силовых структурах сообщили, что Киев запрещал отступать из Суджи украинским военным, угрожая репрессировать их семьи.

    Украинские военные описали отступление из Курской области как катастрофу и провал фронта, они сравнили его с фильмами ужасов.

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    22 марта 2025, 14:28 • Новости дня
    Захарова предупредила Киев о симметричном ответе на удары по энергоинфраструктуре РФ
    Захарова предупредила Киев о симметричном ответе на удары по энергоинфраструктуре РФ
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД России заявил, что Украина нарушает договоренности и наносит удары по российским объектам энергетической инфраструктуры, несмотря на прежние обещания. Россия оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный.

    Как сообщает Telegram-канал МИД, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала продолжающиеся удары Украины по российским энергетическим объектам. Захарова отметила, что, несмотря на договоренность, инициированную США, о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре, украинские атаки продолжаются.

    По данным МИД, 19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, а 21 марта – газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области. Также были зафиксированы случаи атак украинских дронов на жилые дома и социальные учреждения. «Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность и отсутствие стремления к достижению мира», – заявила Захарова.

    «Четко предупреждаем, что в случае если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный», – подчеркнула официальный представитель МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взорвать газоизмерительную станцию «Суджа» могли неподконтрольные президенту Украины Владимиру Зеленскому неонацисты. Удар по станции доказал недоговороспособность Зеленского. Министерство обороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив Дональда Трампа.

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    22 марта 2025, 12:23 • Новости дня
    Пушков: Отношение США к событиям на Украине постепенно меняется
    Пушков: Отношение США к событиям на Украине постепенно меняется
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Член Совета Федерации Алексей Пушков сообщил, что западные СМИ начинают пересматривать оценку событий на Украине 2014 года, признавая роль ультра-правых боевиков в начавшейся стрельбе на майдане.

    В своем Telegram-канале он указал, что отношение к событиям на Украине в 2014 году постепенно меняется.

    Он привел в пример статью издания «The Hill», где упоминается, что стрельбу на киевском майдане в феврале 2014 года начали украинские ультра-правые боевики. Авторы статьи признают, что именно они открыли огонь по силам правопорядка и протестующим, после чего обвинили в этом полицию и Виктора Януковича.

    Эта провокация, по мнению авторов публикации, стала предшествующей причиной госпереворота на Украине.

    Пушков подчеркнул, что западные СМИ начинают пересматривать свои оценки событий тех лет. Он отметил, что такое признание в американской прессе является важным шагом к более объективному освещению ситуации.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что США начали готовить изгнание Владимира Зеленского.

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    22 марта 2025, 19:15 • Новости дня
    Запад предложил отправить на Украину «миротворцев» из Азии и Южной Америки

    На Западе предложили отправить миротворцев из Азии и Южной Америки на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны обсуждают озможность отправки миротворческих сил из Азии и Южной Америки на российско-украинскую границу после подписания перемирия между Москвой и Киевом, сообщила газета Repubblica.

    Согласно публикации, рассматривается идея отправки на Украину двух миротворческих контингентов. Первый контингент, который будет состоять из представителей азиатских и южноамериканских стран, планируется разместить на российско-украинской границе. Второй контингент из стран, входящих в «коалицию желающих», предполагается разместить на западной границе Украины с Польшей, Болгарией, Словакией и, возможно, Венгрией, передает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что хотя мирные переговоры между Россией и Украиной еще не начались, обсуждается «гарантийный план» на случай возможного подписания перемирия. Этот план рассматривается в рамках сотрудничества по оси Нью-Йорк-Брюссель-Киев-Москва.

    Repubblica также пишет, что под эгидой ООН в миротворческий контингент могут войти военнослужащие из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш присутствовал на саммите лидеров Евросоюза, где обсуждался этот вопрос. Представители США, по данным издания, готовы предоставить логистическую и технологическую поддержку, но не планируют участие в миротворческих силах на Украине.

    Ранее Британия ускорила работу над формированием миротворческих сил для отправки на Украину.

    Президент Франции Макрон предложил начать миссию ООН с участием европейских войск на Украине для защиты будущего мирного соглашения.

    Силы специального назначения Британии подготовлены к возможной отправке на Украину в составе миротворческого контингента для урегулирования конфликта.

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет приравнена к началу войны, о чем Россия неоднократно предупреждала западные страны.

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    22 марта 2025, 18:42 • Новости дня
    На Украине решили завлечь 18-летних в ВСУ подпиской на Netflix на 185 лет

    На Украине решили завлечь 18-летних служить в ВСУ подпиской на Netflix на 185 лет

    На Украине решили завлечь 18-летних в ВСУ подпиской на Netflix на 185 лет
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны Украины использует нестандартный подход для привлечения молодежи на военную службу, обещая за заключение «молодежного контракта» премиум-подписку на Netflix сроком на 185 лет и миллионы «робуксов» в Roblox, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    Министерство обороны Украины активно использует «креативные методы» для привлечения молодежи в возрасте от 18 до 24 лет на службу, передает РИА «Новости».

    Ведомство рекламирует контракты для молодежи от 18 до 24 лет методом сравнения. Так, на сумму в миллион гривен, которую получают молодые рекруты по «молодежному контракту», можно оформить премиум-подписку на Netflix на 185 лет или приобрести 33 млн «робуксов» – виртуальной валюты в игре Roblox.

    Эти предложения представлены в виде агитационных плакатов, размещенных в общественных местах, включая общественный транспорт и торговые центры. В частности, один из плакатов с персонажами из Roblox предлагает потратить миллион гривен на покупку «робуксов», которые можно использовать для игровых дополнений. Другой плакат предлагает использовать «подъемные» для оплаты многолетней подписки на Netflix.

    Ранее Министерство обороны Украины уже использовало подобные подходы, использовало видеоролики, в которых рассказывалось, сколько чизбургеров можно купить на выплату в миллион гривен. Однако эта кампания вызвала негативную реакцию среди пользователей, которые осудили как использование товаров общего потребления для продвижения военной службы, так и саму концепцию «молодежных контрактов».

    Ранее на украинских телеканалах стартовала реклама службы по специальным контрактам для молодежи, в которой обещают до 2 млн гривен (24 тыс. долларов) и социальные льготы.

    Между тем, военнослужащие на Украине негативно реагируют на новые условия контракта для 18-летних.

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    21 марта 2025, 23:23 • Новости дня
    Лидер оппозиции Британии возложил на парламент страны ответственность за отправку войск на Украину

    Оппозиция требует парламентского обсуждения вопроса размещения британских войск на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер оппозиции в Британии Кеми Бэйднок настаивает на рассмотрении парламентом вопроса о размещении британских миротворцев на Украине, подчеркивая нежелательность их присутствия.

    Вопрос размещения британских войск на Украине должен быть рассмотрен парламентом Британии, сообщила глава оппозиционной Консервативной партии Кеми Бэйднок в интервью телеканалу GB News, передает ТАСС.

    Бэйднок подчеркнула, что на Украине «в идеале не должно быть британских военных». Она задала несколько ключевых вопросов: будет ли поддержка США, сколько военнослужащих будет задействовано и каковы будут последствия возможных нападений на них. Основная забота Бэйднок – безопасность британских военнослужащих и обязательства перед ними.

    По мнению Бэйднок, голосование в Палате общин поможет депутатам лучше понять роль Британии в возможной миротворческой миссии на Украине и ограничит правительство в его действиях. Это заявление было сделано на фоне встречи военных представителей стран «коалиции желающих», прошедшей 20 марта в Лондоне. На ней обсуждались операционные детали отправки войск на Украину после урегулирования конфликта.

    Ранее сообщалось, что Британия и Франция планируют создать «миротворческий корпус» численностью от 10 до 30 тыс. военнослужащих для обеспечения мирного соглашения по Украине. Предполагается, что истребители ВВС Британии могли бы патрулировать воздушное пространство Украины, взлетая с территории Польши.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что присутствие войск НАТО на Украине рассматривается Москвой как угроза безопасности, и подчеркнул, что Россия не примет этого при любых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия ускорила работу над формированием миротворческих сил для отправки на Украину, обсуждение деталей которых запланировано на следующей неделе сообщил представитель премьер-министра Кира Стармера.

    Президент Франции Макрон предложил начать миссию ООН с участием европейских войск на Украине для защиты будущего мирного соглашения.

    Силы специального назначения Британии подготовлены к возможной отправке на Украину в составе миротворческого контингента для урегулирования конфликта.

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    21 марта 2025, 22:56 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Полтаве и в городе Запорожье

    Взрывы прозвучали в Полтаве и подконтрольном ВСУ Запорожье

    Tекст: Вера Басилая

    В украинской Полтаве и в городе Запорожье раздались взрывы в условиях воздушной тревоги, охватившей девять областей Украина, сообщили украинские СМИ.

    В Полтаве на Украине произошли взрывы, подробности пока не сообщаются неизвестными, передает РИА «Новости».

    На данный момент на Украине объявлена воздушная тревога в девяти областях, включая Полтавскую. Сирены также звучат в Киеве, Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

    Кроме того, в подконтрольном Вооруженным силам Украины Запорожье раздалось семь взрывов. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров ранее сообщил о взрывах в регионе.

    Ранее на окраинах Днепропетровска произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

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    22 марта 2025, 10:57 • Новости дня
    США назвали центральный вопрос конфликта на Украине

    США считают признание присоединившихся к России регионов ключевым вопросом конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США считают статус регионов, присоединившихся к России, центральным вопросом в конфликте на Украине, заявил спецпосланник президента Стивен Уиткофф, подчеркнув, что важно международное признание этих территорий.

    США считают, что основным вопросом конфликта на Украине является статус регионов, которые присоединились к России, и их признание международным сообществом, сообщает РИА «Новости». Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, выступая в интервью журналисту Такеру Карлсону, отметил, что главной темой является судьба Донбасса и Крыма. Эти регионы, по его словам, в основном населяют русскоговорящие жители, которые на референдумах выразили желание находиться под российским правом.

    Уиткофф подчеркнул, что США ведут «очень позитивное» обсуждение с Россией по этому вопросу. Чиновник отметил, что хотя эти территории уже «де-факто» контролируются Россией, ключевым моментом остается их международное признание, включая признание со стороны Украины. Также он обратил внимание на политическую судьбу Владимира Зеленского, отметив, что его выживание в политическом смысле зависит от того, как будет решен этот вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал российскому лидеру Владимиру Путину пожелание от Дональда Трампа. Также Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов. Спецпосланник предположил, что двусторонний российско-американский саммит мог бы пройти в Саудовской Аравии.

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    22 марта 2025, 02:50 • Новости дня
    Ким Чен Ын пожелал России побед и процветания

    Лидер КНДР выразил поддержку спецоперации России на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын передал пожелания России побед, процветания и удачи на встрече с Сергеем Шойгу, назвав спецоперацию проявлением несгибаемой силы.

    На встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, прошедшей 21 марта, лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал народу России побед, процветания и счастья, передает ЦТАК. Ким Чен Ын также попросил передать теплые пожелания президенту России Владимиру Путину, правительству, армии и народу страны.

    Ким Чен Ын отметил, что специальная военная операция России на Украине является демонстрацией несгибаемой силы русского народа. Он заявил, что КНДР продолжит поддерживать Россию в борьбе за защиту суверенитета и территориальной целостности.

    В ходе встречи также обсуждалась готовность России и КНДР выполнять статьи Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Обе стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной обстановки, защиты международной справедливости и безопасности.

    Сергей Шойгу от имени президента Владимира Путина передал привет и наилучшие пожелания Ким Чен Ыну, отметив, что реализация достигнутых договоренностей находится под вниманием российского лидера. Встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе беседы обсудил с главой государственных дел КНДР Ким Чен Ыном диалог Москвы и Вашингтона.

    Также сообщалось, что Шойгу передал Ким Чен Ыну послание от российского президента Владимира Путина.

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в Пхеньяне обсудил с северокорейскими коллегами график политических контактов на высоком уровне.

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    22 марта 2025, 02:13 • Новости дня
    Трамп не обозначил крайний срок для прекращения огня на Украине

    Трамп сообщил, что не ставил крайний срок для прекращения огня в разговоре с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что в разговоре с Владимиром Путиным не устанавливал точный срок для прекращения огня на Украине, однако выразил надежду на скорое достижение соглашения.

    Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что не устанавливал крайнего срока для режима прекращения огня на Украине в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС. Он отметил, что, по его мнению, соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

    В телефонном разговоре, состоявшемся 18 марта, Трамп и Путин обсудили ситуацию на Украине и условия, необходимые для предотвращения эскалации конфликта. Согласно информации из Кремля, Путин согласился на предложение Трампа о взаимном отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

    Стороны также договорились начать технические переговоры о введении режима прекращения огня в Черном море и полном прекращении огня. Эти консультации, как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавят Григорий Карасин и Сергей Беседа, и переговоры будут сосредоточены на черноморской инициативе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о введении новых санкций против России, отметив, что считает возможным достижение прекращения огня на Украине.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США, Украина и Россия сделали шаг к урегулированию конфликта, достигнув предварительных договоренностей, которые он назвал «очертаниями сделки».

    Американский президент Дональд Трамп объявил, что переговоры по прекращению огня на Украине идут в данный момент, и полное перемирие может быть достигнуто в ближайшее время.

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    22 марта 2025, 01:37 • Новости дня
    Bloomberg: Франция потребовала от ЕС ответных мер на пошлины США

    Франция хочет, чтобы ЕС применил мощные ответные меры на пошлины США Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция призвала Европейский союз подготовить ответные меры на возможные пошлины со стороны США, которые могут быть введены администрацией Дональда Трампа в апреле.

    Как сообщает Bloomberg, Франция и другие страны Европейского союза обратились к Брюсселю с требованием готовить мощные ответные меры на экономическое давление со стороны США. Франция настаивает на том, чтобы ЕС рассмотрел возможность применения самых мощных мер против США, если президент Дональд Трамп введет новые пошлины для давления на Евросоюз.

    По информации агентства, Евросоюз может рассмотреть возможность применения торговых ограничений, а также наложения ограничений на услуги, права интеллектуальной собственности и доступ к госконтрактам. Однако Еврокомиссия пока не намерена предпринимать эти шаги и ожидает дополнительных подробностей от Вашингтона о планируемых экономических ограничениях, которые должны быть раскрыты в начале апреля.

    Ранее министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад подчеркнул, что Евросоюз готов пойти на более жесткие меры, включая санкции в отношении цифровых услуг и интеллектуальной собственности, если это будет необходимо. При этом он отметил, что ответ будет пропорциональным.

    С 1 апреля ЕС начинает повторное введение мер против США, которые были приостановлены в 2018 и 2020 годах, и впервые эти меры будут реализованы в полном объеме. Также в середине апреля вступят в силу дополнительные контрмеры, касающиеся товаров на сумму около 18 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие страны Евросоюза и Британия планируют провести новый саммит в Париже на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию на Украине и возможность участия в переговорах между Россией и США.

    США согласились сделать исключение для Венгрии из санкций на оплату газа, поставляемого Газпромом, для обеспечения надежного снабжения страны энергоносителями.

    На саммите ЕС в Брюсселе не удалось согласовать выделение 5,4 млрд долларов на военную помощь Украине из-за разногласий среди стран-участниц.

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    22 марта 2025, 01:25 • Новости дня
    При взрыве в многоэтажке Ростова пострадали два человека

    В Ростове беспилотник взорвался на 17 этаже дома, пострадали два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В многоэтажном доме в Ростове-на-Дону произошел взрыв беспилотника, пострадали два человека; погибших нет, сообщает Юрий Слюсарь.

    Как сообщает ТАСС, в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49/1 в Ростове-на-Дону произошел взрыв беспилотника на уровне 17 этажа. В результате взрыва пострадали два человека, погибших нет. Информация о пострадавших уточняется.

    Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что взрыв был вызван атакой беспилотника. Он также отметил, что силы ПВО продолжают отражать вражеские атаки в городах и районах Ростовской области.

    В Миллеровском и Шолоховском районах области беспилотники были уничтожены, что подчеркивает эффективность работы ПВО в регионе. Слюсарь призвал жителей сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинской Полтаве и в городе Запорожье прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, охватившей девять областей Украины, а на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края удалось полностью потушить один из загоревшихся резервуаров.

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    22 марта 2025, 05:05 • Новости дня
    Российские войска уничтожили до 425 военнослужащих ВСУ

    Группировка «Центр» нанесла поражение ВСУ, потеряно более 425 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская группировка «Центр» нанесла значительный урон украинским вооруженным силам, уничтожив более 425 военнослужащих в результате боевых действий.

    Как сообщает РИА «Новости», группировка «Центр» российских вооруженных сил успешно провела операцию против семи украинских бригад и одного полка, что привело к потерям более 425 человек со стороны противника.

    Начальник пресс-центра группировки, Александр Савчук, уточнил, что поражение украинских войск было нанесено в таких районах, как Красноармейск, Новопавловка, Удачное, Димитров, Чумишин, Троицкое, Срибное и Алексеевка.

    По словам Савчука, российские подразделения улучшили свои позиции по переднему краю и нанесли серьезный урон двум механизированным, двум егерским и штурмовой бригадам, а также бригадам морской пехоты и национальной гвардии Украины.

    В результате операции были уничтожены шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

    Потери украинских вооруженных формирований также включили уничтожение значительного количества техники, что ослабило их возможности для выполнения дальнейших боевых задач. Эти события подчеркивают продолжающееся напряжение и боевые действия в зоне конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия за все время боев на Курском направлении потеряла свыше 69 тыс. военнослужащих по данным российского Министерства обороны в пятницу.

    В последние сутки на этом направлении потеряла более 230 военнослужащих. Российские войска нанесли удар по формированиям ВСУ в нескольких населенных пунктах, из-за чего противник потерял более 270 военнослужащих и значительное количество техники.

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