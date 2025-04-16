В Киеве допустили подписание промежуточного документа по недрам «уже сегодня»

Украина и США могут подписать промежуточный документ по недрам «уже сегодня»

Tекст: Вера Басилая

Украинский замминистра экономики Тарас Качка заявил о возможном подписании «уже сегодня» промежуточного документа с США в рамках соглашения об ископаемых. По его словам, работа над окончательным текстом продолжается, и на этой неделе соглашение не будет завершено, передает РИА «Новости».

Меморандум предложен американской стороной, и сейчас согласовываются последние формулировки.

Первый вице-премьер экономики Украины Юлия Свириденко уточнила, что прогресс в работе над соглашением налицо, и надеется на завершение формализации документа в ближайшее время. Ожидается, что переговоры в режиме личных встреч возобновятся 24 апреля.

Украинские СМИ сообщали, что проект соглашения предполагает возврат Киевом средств за помощь Вашингтона. Также сообщается, что документ пересекает ранее согласованные «красные линии», лишает Украину части суверенитета и противоречит планам вступления в ЕС. Spectator добавил, что одно из условий сделки – запрет на продажу ископаемых конкурентам США, под который может попасть Евросоюз.

Ранее AFP сообщало, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу соглашения о полезных ископаемых идут в ускоренном темпе.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил агентству Bloomberg, что соглашение между США и Украиной может быть подписано на этой неделе и стороны находятся на финишной прямой в переговорах.

Также сообщалось, что администрация президента США смягчила требования к Украине по возврату помощи, снизив оценку с 300 млрд до 100 млрд долларов, и предлагает сделку по разделению прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов.