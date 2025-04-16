Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
В Киеве заявили о быстром прогрессе в переговорах с США по сделке о недрах
AFP: В Киеве заявили о быстром прогрессе в переговорах с США по сделке о недрах
Переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу соглашения о полезных ископаемых «идут в ускоренном темпе», пишет AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
По словам источника AFP, «как только завершатся обсуждения, договор будет оперативно подписан», передает ТАСС.
Чиновник отметил, что, несмотря на активно идущий процесс, точная дата подписания документа пока не определена. Он также подчеркнул, что помощь, которую США ранее предоставили Украине, не будет включена в соглашение как долг.
Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил агентству Bloomberg, что соглашение между США и Украиной может быть подписано на этой неделе и стороны находятся на финишной прямой в переговорах.
Сообщалось, что администрация президента США смягчила требования к Украине по возврату помощи, снизив оценку с 300 млрд до 100 млрд долларов, и предлагает сделку по разделению прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов.