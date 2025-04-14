Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.0 комментариев
Трамп заявил о просьбах Украины к США о поставке ракет
Президент США Дональд Трамп рассказал, что Украина обращается к США с просьбами о покупке ракет и систем ПВО, но Вашингтон отказывается продавать их Киеву.
Украинские власти регулярно просят Соединенные Штаты о возможности закупки ракет, сообщает ТАСС.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится к приобретению ракет, а также выразил сомнение в эффективности таких шагов, подчеркнув: «Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что сможете ее выиграть, верно? Вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, и надеетесь, что люди дадут вам ракеты».
Трамп также напомнил о том, что в течение своего первого президентского срока предоставлял Киеву противотанковые системы Javelin. Зеленский ранее говорил о готовности Украины закупить у США системы Patriot и другие виды вооружения на сумму 15 млрд долларов, однако Вашингтон не согласился на сделку. В интервью CBS News Зеленский сообщил, что Киев намерен приобретать системы ПВО за счет европейских партнеров, но добиться договоренности о покупке системы Patriot не удается.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что государства – члены ЕС намерены обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине, подчеркнув важность скоординированных усилий в этом вопросе.