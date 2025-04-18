В рамках акции «Мы за чистоту» в России пройдет более трех тысяч субботников

Tекст: Дарья Григоренко

Росмолодежь совместно с движением «Экосистема» запустили масштабную акцию «Мы за чистоту». Неделя субботников приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в мероприятиях примут участие более 500 тыс. россиян, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Всего по всей стране пройдет более трех тысяч субботников, к которым присоединятся участники различных волонтерских движений, военнослужащие СВО, представители общественных организаций и артисты.

Более 150 добровольцев, среди которых участники ВОД «Волонтеры Победы», «Движения первых», движения «Экосистема», волонтеры Подмосковья, корпоративные волонтеры госкорпорации «Росатом», военнослужащие СВО и представители Комитета семей воинов Отечества, запустили неделю субботников в мемориальном комплексе «Рубеж Славы» в Подмосковье.

«В преддверии Дня Победы мы запускаем Всероссийскую неделю субботников "Мы за чистоту". Более 30 тыс. россиян присоединятся к 485 субботникам по всей России. За время акции мы планируем объединить более 500 тыс. россиян: вместе мы благоустроим мемориалы, памятные места, очистим скверы и города – в знак благодарности старшим поколениям и ответственности за свою землю, за нашу историю. Сегодня вместе с волонтерами мы также высадили аллею сирени акции "Сад Памяти". До конца года планируем высадить 27 млн таких деревьев в память о каждом погибшем советском солдате в годы ВОВ. Сохранение традиции совместного труда подчеркивает силу единства и бережного отношения к своему городу, своей стране и нашей планете, ведь настоящий патриотизм не в громких словах, а в конкретных делах», – рассказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Герой России Андраник Гаспарян подчеркнул важность сохранения исторической памяти и личного участия в благоустройстве мемориалов: «В Год 80-летия нашей Победы мы даем старт важной для сохранения исторической памяти акции!» Он добавил, что курсанты и инструкторы Центра «ВОИН» в 21 регионе России также присоединятся к наведению порядка на памятных территориях.

Акция «Сад памяти» проводится ежегодно по всей стране и за рубежом, за пять лет высажено более 130 млн деревьев в память о погибших советских солдатах. В этом году в рамках акции планируется высадить 27 млн деревьев.

«Особенно ценно, что такие акции сегодня есть в стране. Наряду с патриотической составляющей, сотни тысяч участников проекта помогают озеленять территории и таким образом заботиться об экологии», – отметил гвардии подполковник, участник программы «Время героев» и советник министра природных ресурсов и экологии РФ Андрей Порошин.

Активисты «Движения первых» также присоединились ко Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту» в рамках волонтерского направления проекта «Юннатская страна». Сегодня участники движения из Орловской области привели в порядок территорию памятника планеру Бланик L-13, установленного в поселке Залегощь в честь 50-летия полета Юрия Гагарина в космос. Ребята и педагоги из Тамбовской области благоустраивали территории рядом с памятником воинам-пичаевцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В течение года по всей стране и за рубежом в рамках Международных субботников ВОД «Волонтеры Победы» проведут мероприятия по благоустройству и уборке более 30 тыс. памятных мест. Особое внимание будет уделено мемориалам, воинским захоронениям и историческим памятникам.