Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.5 комментариев
Испании спрогнозировали лидерство в Европе по производству боеприпасов
ABC: Rheinmetall расширит производство в Испании до 450 тыс боеприпасов в год
Испанское подразделение Rheinmetall Expal Munitions увеличит объем выпуска артиллерийских снарядов, что позволит Испании стать крупнейшим производителем боеприпасов в Европе, сообщает газета ABC.
Издание пишет, что компания Rheinmetall Expal Munitions, штаб-квартира которой расположена в Мадриде, планирует значительно увеличить производство артиллерийских снарядов до 450 тыс. единиц в год. Это решение сделает Испанию крупнейшей площадкой по выпуску боеприпасов в Европе. Основное производство компании сосредоточено на минометных снарядах, боеприпасах среднего калибра, взрывателях и ракетных двигательных системах, передает ТАСС.
После получения заказа от международного клиента на сумму 21 млн евро, компания решила увеличить инвестиции для повышения производственных мощностей. Это позволит соответствовать растущему мировому спросу на боеприпасы. Дополнительно Rheinmetall строит новый завод в германском Унтерлюсе для производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм. В компании отметили, что начальная планка производства в 200 тыс. будет увеличена до 350 тыс. снарядов благодаря дополнительному оборудованию.
Rheinmetall является крупнейшей оборонной компанией в Германии и получает значительные прибыли на фоне конфликта на Украине. Компания рассчитывает на дальнейшее увеличение доходов и активно расширяет свои производственные возможности.
Ранее стоимость акций Rheinmetall на Франкфуртской бирже снизилась на 27% из-за введения торговых пошлин США.
Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что на складах Европы и Украины отсутствуют запасы оружия, и подчеркнул, что Украина продолжит вооружаться даже после урегулирования конфликта.