Tекст: Дмитрий Зубарев

Сальдо заявил, что пророссийское подполье в Херсоне продолжает свою деятельность, несмотря на давление со стороны украинских военных на местных жителей, передает РИА «Новости». «Существует ли подполье? Конечно же, существует. И люди все равно активные и оценивающие все то, что сейчас происходит, с точки зрения давления на их мораль, на их психику, на их мировоззрение вредным и не нужным им», – сказал Сальдо.

Он подчеркнул, что власти региона хорошо информированы о событиях на правом берегу Днепра. Эта часть территории, включая город Херсон, временно контролируется украинскими войсками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о деятельности подпольной организации «Русский Херсон» на подконтрольной Украине территории.

Сторонники России в рядах украинских войск снабдили херсонских подпольщиков натовским оружием.

Позже российские военные заняли промзону Херсона для дальнейшего освобождения города.