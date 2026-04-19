    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Премьер Малайзии Ибрагим выразил интерес в покупке нефти у России
    WSJ сообщил о причинах отказа Трампа от захвата острова Харк
    Лукашенко заявил о неприемлемости потери Белоруссии для России
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    ВСУ взорвали школу во Владимировке после отказа директора разместить военных
    Группировка «Север» расширила полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях
    Илья Ухов Илья Ухов Почему важно помнить о геноциде советского народа

    Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    19 апреля 2026, 11:49 • Справки

    Сколько воды нужно пить в день в 2026 году: норма по весу, возрасту и советы врачей

    @ michael steiner/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Сколько воды нужно пить в день – один из самых популярных вопросов о здоровье. Универсальной цифры не существует: норма зависит от веса, возраста, активности и даже климата. В 2026 году врачи все чаще говорят об индивидуальном подходе – и пересматривают правило «2 литра в день». Разбираемся, сколько жидкости действительно нужно организму, как рассчитать свою норму и какие сигналы подает тело при нехватке воды.

    Сколько воды нужно пить в день: актуальная норма в 2026 году

    Долгое время считалось, что каждому человеку необходимо выпивать не менее 2 литров воды в сутки. Сегодня этот подход признан слишком упрощенным. В 2026 году специалисты все чаще говорят о том, что жесткой универсальной нормы не существует, а питьевой режим должен подбираться индивидуально с учетом множества факторов.

    Современные рекомендации по потреблению воды

    Базовый ориентир, на который советуют опираться диетологи, – 25–30 миллилитров жидкости на 1 килограмм массы тела. При активном образе жизни или желании похудеть норма увеличивается до 35–40 миллилитров на килограмм.

    Например, при весе 60 килограммов базовый объем жидкости составит примерно 1,5–1,8 литра в день. При этом важно понимать, что речь идет не только о чистой воде, а о всей жидкости, поступающей в организм из напитков и продуктов питания.

    От чего зависит потребность в воде

    Питьевой режим всегда индивидуален. На него влияет целый ряд факторов. При физической активности потребность в воде возрастает, особенно во время и после тренировок. В жаркую погоду организм теряет больше жидкости с потом, поэтому пить нужно чаще и больше.

    Соленая и острая пища усиливает жажду, требуя дополнительного объема воды для поддержания баланса. Пожилые люди хуже чувствуют жажду, поэтому им особенно важно следить за регулярным потреблением жидкости, не дожидаясь сигналов организма. При ряде заболеваний норму определяет врач – например, при болезнях почек или сердца может потребоваться ограничение жидкости.

    Что входит в суточную норму жидкости

    Многие ошибочно считают, что учитывать нужно только чистую воду. На самом деле в расчет входит вся жидкость, которую вы употребляете в течение дня: вода, чай и кофе, супы и бульоны, молочные напитки, соки, морсы и компоты, а также овощи и фрукты, которые содержат до 70–80% воды.

    Однако есть напитки, которые не учитываются при расчете суточной нормы жидкости. Это алкогольные напитки и сладкие газированные напитки. Они по своей сути являются «едой», так как содержат большое количество калорий и сахара, и не восполняют водный баланс, а нагружают организм.

    Любителям кофе стоит помнить, что этот напиток обладает мочегонным эффектом. После чашки кофе организм теряет больше жидкости, поэтому стоит пить больше обычной воды, чтобы компенсировать потери.

    Признаки, что вы пьете мало воды

    Организм быстро сигнализирует о нехватке жидкости. Основные симптомы включают сухость кожи и губ, головные боли, усталость и раздражительность, редкое мочеиспускание, темный цвет мочи, проблемы с концентрацией внимания, а также чувство голода вместо жажды – гипоталамус, отвечающий за эти сигналы, может их путать.

    Если такие признаки появляются регулярно, стоит пересмотреть свой питьевой режим. Особенно внимательными следует быть пожилым людям и детям, которые наиболее чувствительны к обезвоживанию.

    Чем опасно обезвоживание

    Даже легкий дефицит жидкости влияет на самочувствие и может привести к серьезным последствиям для здоровья. При длительной нехватке воды возможны ухудшение работы мозга – снижение концентрации, памяти и когнитивных функций, проблемы с пищеварением, включая запоры и изжогу, повышенная нагрузка на почки и риск образования камней.

    Обезвоживание также может вызывать скачки давления и набор веса, так как организм, испытывающий дефицит воды, начинает ее экономить. Страдают кожа, волосы и ногти – они становятся сухими и ломкими, а также ослабевает иммунитет. Особенно чувствительны к дефициту жидкости пожилые люди.

    Рекомендации врачей: сколько пить на самом деле

    Мнение доктора Мясникова: ориентир – жажда, а не литраж

    Известный врач и телеведущий Александр Мясников неоднократно высказывался о том, что норма в два литра воды в день – это миф, который прочно засел в головах россиян. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он признался, что поседел из-за бесконечных вопросов о питьевом режиме. С иронией он заметил: «Им вбили в голову: "Два литра воды, два литра воды". Они писаются и пьют».

    По мнению Мясникова, здоровому человеку следует пить воду, ориентируясь исключительно на чувство жажды, а не на искусственные нормы. Организм сам регулирует потребность в жидкости, и заставлять себя пить через силу не только бессмысленно, но и вредно – это создает лишнюю нагрузку на организм.

    Почему «два литра» – это не универсальная норма

    Врач объясняет, что потребность в воде зависит от множества индивидуальных факторов: возраста, веса, уровня физической нагрузки, климата и даже состава питания. Кроме того, многие забывают учитывать жидкость, поступающую с пищей. Супы, овощи, фрукты, чай и кофе – все это дает организму значительный объем воды. В среднем из еды мы получаем около 800–1000 миллилитров жидкости в день.

    Мясников приводит простую арифметику: организм выделяет около 1600 миллилитров жидкости в сутки (моча, пот, дыхание). Часть этой потребности покрывается за счет воды, содержащейся в пище. Поэтому дополнительные 2–3 литра чистой воды, выпитые сверх этого, просто не нужны здоровому человеку.

    Чем опасен избыток воды

    Бездумное следование рекомендации «пить больше» может быть не менее опасным, чем обезвоживание. Мясников предупреждает: чрезмерное употребление воды вымывает из организма соли и минералы, в первую очередь натрий. Это может привести к гипонатриемии – состоянию, при котором снижается концентрация натрия в крови. Симптомами являются головная боль, слабость, судороги, нарушения сердечного ритма. В тяжелых случаях, особенно у людей с хроническими заболеваниями сердца или почек, это состояние может быть опасным для жизни.

    Как рассчитать свою норму

    Универсальной жесткой нормы не существует, но есть ориентир, который используют в медицине: 25–35 миллилитров жидкости на 1 килограмм массы тела в сутки. Например, при весе 60 килограммов это составит 1,5–2,1 литра, при весе 70 килограммов – 1,75–2,45 литра. Однако это количество включает всю поступающую в организм жидкость: воду, чай, кофе, супы, соки, а также воду, содержащуюся в овощах и фруктах.

    Корректировать этот ориентир нужно в зависимости от физической активности (при тренировках потребность возрастает), температуры воздуха (в жару пьем больше), рациона (соленая и острая пища усиливает жажду) и состояния здоровья (при некоторых заболеваниях требуется ограничение жидкости).

    Позиция Роспотребнадзора и Минздрава

    Официальные рекомендации российских ведомств также не предписывают пить строго два литра воды. Согласно данным Роспотребнадзора, взрослым женщинам необходимо около 1–1,1 литра жидкости в виде воды и напитков в день, взрослым мужчинам – 1,3–1,4 литра. При этом указывается, что потребность может увеличиваться в жаркую погоду, при занятиях спортом, избыточной массе тела или заболеваниях, сопровождающихся потерей жидкости.

    Главный вывод врачей

    И доктор Мясников, и другие специалисты сходятся в одном: здоровому человеку не нужно насильно заливать в себя литры воды. Лучший индикатор – чувство жажды. Если вы здоровы, доверяйте своему организму и пейте, когда хочется. Не пьется – не надо. А тем, кто привык слепо следовать «нормам», врачи напоминают: избыток воды выводится почками, но перед этим успевает нарушить баланс электролитов. Так что главное правило питьевого режима – осознанность и внимание к сигналам собственного тела.

    Как правильно пить воду в течение дня

    Чтобы вода действительно приносила пользу, важно не только количество, но и способ употребления. Не стоит выпивать литр воды залпом, чтобы компенсировать дефицит. Гораздо полезнее пить воду равномерно в течение дня, делая два-три глотка каждые 20 минут.

    Начинайте утро со стакана воды – это помогает запустить организм после сна. Увеличивайте потребление при физических нагрузках и в жаркую погоду. И главное – не игнорируйте чувство жажды, оно возникает, когда организм уже нуждается в воде.

    Как рассчитать свою суточную норму

    Для людей с нормальным весом рекомендуется употреблять 25–30 миллилитров жидкости на 1 килограмм массы тела. Например, при весе 60 килограммов норма составит 1,5–1,8 литра в день.

    Для людей с избыточным весом, не планирующих худеть, расчет ведется на основе «идеального» веса. «Идеальный» вес можно рассчитать по простой формуле: рост в сантиметрах минус 100. Например, при росте 170 сантиметров идеальный вес – 70 килограммов. Для тех, кто хочет похудеть, норма увеличивается до 40 миллилитров жидкости на 1 килограмм «идеального» веса.

    Итог: сколько воды нужно именно вам

    Универсального ответа на вопрос о суточной норме воды не существует. Оптимальный подход в 2026 году выглядит так: ориентир – 25–30 миллилитров на килограмм веса, корректировка под образ жизни и физическую активность, учет всей жидкости, а не только чистой воды, и главное – внимание к сигналам собственного организма.

    Правильный питьевой режим – это не строгая норма, а баланс, который помогает поддерживать здоровье, энергию и нормальную работу всех систем организма. Доверяйте своему телу, и оно подскажет, когда нужно пить.

