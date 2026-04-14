После атаки дронов ВСУ на юге Запорожской области отключено электроснабжение

На юге Запорожской области отключено электроснабжение после атаки дрона ВСУ
На юге Запорожской области ВСУ совершили очередной удар дроном по объекту энергетической инфраструктуры, отключено электроснабжение, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
«Противник совершил очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Зафиксировано повреждение оборудования, что привело к очередному отключению электроснабжения», – написал он.
Балицкий добавил, что оперативные службы работают над уничтожением БПЛА противника, задействованы все силы для минимизации последствий ударов.
«Высокая дроновая активность сохраняется!» – предупредил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Балицкий 13 апреля сообщил о гибели мирного жителя после атак ВСУ в Запорожской области. В ночь на вторник ВСУ ударили по объекту энергетической инфраструктуры в регионе. Пять округов Запорожья остались без света после удара ВСУ.