Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели. В общем, частью того, что будет называться многополярным миром.
Балицкий сообщил о гибели мирного жителя после атак ВСУ в Запорожской области
За прошедшие сутки украинские войска совершили девять целенаправленных ударов по мирным населенным пунктам Запорожской области, погиб человек, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
В результате атак украинских боевиков один человек погиб, еще пятеро получили различные травмы, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в Max.
Все экстренные и коммунальные службы региона продолжают работать в штатном режиме.
В селе Верхняя Криница Васильевского муниципального округа из-за удара беспилотника пострадал мужчина 1956 года рождения, его доставили в больницу. В этом же районе при атаке дрона погиб мотоциклист 1971 года рождения.
В Михайловском округе повреждения получили два частных дома. Ранения получили мужчина и женщина, им оказывают необходимую медицинскую помощь. В Токмакском и Пологовском округах из-за атак беспилотников также пострадали два человека. В селе Новобогдановка Мелитопольского округа под удар попал частный автомобиль, обошлось без жертв.
Ранее в апреле в результате обстрелов Запорожской области погибли четыре мирных жителя. В марте атаки украинской армии унесли жизни еще двоих человек.