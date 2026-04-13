Балицкий сообщил о гибели мирного жителя после атак ВСУ в Запорожской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

В результате атак украинских боевиков один человек погиб, еще пятеро получили различные травмы, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в Max.

Все экстренные и коммунальные службы региона продолжают работать в штатном режиме.

В селе Верхняя Криница Васильевского муниципального округа из-за удара беспилотника пострадал мужчина 1956 года рождения, его доставили в больницу. В этом же районе при атаке дрона погиб мотоциклист 1971 года рождения.

В Михайловском округе повреждения получили два частных дома. Ранения получили мужчина и женщина, им оказывают необходимую медицинскую помощь. В Токмакском и Пологовском округах из-за атак беспилотников также пострадали два человека. В селе Новобогдановка Мелитопольского округа под удар попал частный автомобиль, обошлось без жертв.

Ранее в апреле в результате обстрелов Запорожской области погибли четыре мирных жителя. В марте атаки украинской армии унесли жизни еще двоих человек.