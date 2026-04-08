Балицкий сообщил о четырёх погибших после атак ВСУ на Запорожскую область
За прошедшие сутки в результате атак украинских военных на различные районы Запорожской области погибли четверо мирных жителей, десять человек госпитализированы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Балицкий сообщил в Мах о восьми зафиксированных фактах атак со стороны украинских войск на территории Запорожской области за сутки.
Под огонь попали Васильевский, Каменско-Днепровский и Акимовский муниципальные округа. В результате обстрелов погибли четыре человека, десять человек были госпитализированы с различными травмами.
Также Балицкий проинформировал о состоянии пострадавших после атаки на школу в селе Великая Знаменка. По его словам, все раненые находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь и поддержка. Глава региона подчеркнул, что находится на постоянной связи с региональным министерством здравоохранения для мониторинга ситуации и координации помощи.
Украинские боевики с помощью беспилотника совершили атаку на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области.
Число пострадавших при атаке достигло десяти человек.
Во время эвакуации детей из школы погиб замглавы округа Александр Резниченко.