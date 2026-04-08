    США и Иран выбрали план победителя
    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана
    Медведев назвал победителя в конфликте США и Ирана
    Названы самые редкие и необычные имена новорожденных в Москве в 2026 году
    Иран согласился открыть Ормузский пролив на две недели
    Трамп заявил о «полной победе» над Ираном и о готовности возобновить удары
    Axios: Моджтаба Хаменеи настоял на перемирии с США
    Малайзия предупредила об угрозе провала переговоров США и Ирана
    NYT: Между США и Ираном сохранились основные противоречия
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    8 апреля 2026, 12:21 • Новости дня

    Балицкий сообщил о четырёх погибших после атак ВСУ на Запорожскую область

    Tекст: Вера Басилая

    За прошедшие сутки в результате атак украинских военных на различные районы Запорожской области погибли четверо мирных жителей, десять человек госпитализированы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Балицкий сообщил в Мах о восьми зафиксированных фактах атак со стороны украинских войск на территории Запорожской области за сутки.

    Под огонь попали Васильевский, Каменско-Днепровский и Акимовский муниципальные округа. В результате обстрелов погибли четыре человека, десять человек были госпитализированы с различными травмами.

    Также Балицкий проинформировал о состоянии пострадавших после атаки на школу в селе Великая Знаменка. По его словам, все раненые находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь и поддержка. Глава региона подчеркнул, что находится на постоянной связи с региональным министерством здравоохранения для мониторинга ситуации и координации помощи.

    Украинские боевики с помощью беспилотника совершили атаку на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области.

    Число пострадавших при атаке достигло десяти человек.

    Во время эвакуации детей из школы погиб замглавы округа Александр Резниченко.

    7 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    Главком ВСУ Сырский приехал под Константиновку в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинспектировал позиции под Константиновкой, где российские войска усилили атаки с применением пехоты и беспилотников.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл под Константиновку в Донецкой народной республике, где фиксируется быстрое продвижение российских войск, передает «Газета.Ru». О своей поездке и обстановке на линии фронта украинский генерал сообщил в своем Telegram-канале.

    Сырский рассказал, что ВС России на этом направлении активно пытаются улучшить тактическое положение, используя атаки небольшими группами пехоты и массовые налеты беспилотников. По его словам, эти действия требуют от украинских подразделений немедленных мер по противодействию.

    Во время рабочей поездки главком ВСУ акцентировал внимание на анализе предложений командиров и оперативном решении обозначенных проблем. Он отметил, что главными задачами остаются усиление защиты от российских дронов, а также обеспечение подразделений боеприпасами и необходимыми материальными ресурсами.

    Ранее дроны ВС России перекрыли логистику ВСУ вокруг Константиновки.

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил о продвижении российских подразделений в самой Константиновке и соседних населенных пунктах.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о выводе офицерского состава ВСУ из Константиновки на фоне успехов российских подразделений на востоке города.

    7 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1270 военных

    Tекст: Мария Иванова

    В результате продвижения российских войск на различных направлениях противник за сутки потерял более 1, 2 тыс. военнослужащих, десятки единиц техники и склады с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Малой Слободки, Пустогорода, Мирополья, Хотени и Великой Чернетчины Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Подсредним, Избицким, Колодезным, Белым Колодезем и Нестерным.

    Противник при этом потерял более 175 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожены склад боеприпасов и девять складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Паламаревки, Шийковки, Великой Шапковки, Лесной Стенки, Червоного Оскола Харьковской области, Красного Лимана и Старого Каравана Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, бронемашина и артиллерийское орудие. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Славянска, Краматорска, Кривой Луки, Николаевки, Артема и Константиновки ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом противник потерял до 165 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад нацгвардии у Марьевки, Новогригоровки, Водянского, Красного Кута, Нового Донбасса ДНР, Райполя и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих, две бронемашины и французская 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Орлов, Покровского, Писанцев, Великомихайловки Днепропетровской области, Воздвижевки, Верхней Терсы и Лесного Запорожской области.

    Противник потерял свыше 320 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 1,2 тыс. военных.

    Российские войска за прошлую неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, группировка «Запад» завершила освобождение ЛНР.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    7 апреля 2026, 22:47 • Новости дня
    Стали известны подробности гибели замглавы округа Запорожской области Резниченко

    Tекст: Антон Антонов

    В Запорожской области замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко погиб в результате прямого попадания дрона ВСУ, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства региона.

    По данным ведомства, трагедия произошла после эвакуации детей, когда Резниченко вместе с начальником отдела ГО и ЧС возвращались в Каменку-Днепровскую, передает РИА «Новости».

    «В этот момент в небе появился дрон ВСУ. Резниченко и сотрудник ГО и ЧС покинули автомобиль и попытались укрыться. Резниченко направился к зданию магазина, где его и настиг БПЛА», – говорится в сообщении.

    По информации департамента, Резниченко погиб на месте в результате прямого попадания БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики с помощью беспилотника совершили атаку на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа Запорожской области, пострадали шесть человек, из них пятеро детей.

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что во время эвакуации детей из школы в селе Великая Знаменка погиб замглавы округа Александр Резниченко.

    7 апреля 2026, 12:26 • Новости дня
    Минобороны заявило об ударе по пограничному отряду ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удар по пограничному отряду противника в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Российские войска нанесли удар по пограничному отряду противника в Харьковской области, передает ТАСС.

    В Минобороны уточнили, что поражены были подразделения трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда пограничной службы Украины.

    Удар был нанесен в районах населенных пунктов Подсреднее, Избицкое, Колодезное, Белый Колодезь и Нестерное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская группировка «Север» на Сумском и Харьковском направлениях улучшила тактическое положение, атаковав егерскую, мотопехотную и механизированные бригады ВСУ.

    Российские войска на Харьковском направлении нанесли удары по подразделениям механизированной бригады, штурмового полка и теробороны ВСУ в районах Мелового и Волчанска.

    На Харьковском направлении войска группировки «Север» нанесли поражение украинским подразделениям с потерями до 70 военнослужащих и единиц техники.

    8 апреля 2026, 08:58 • Новости дня
    Доведший до самоубийства подчиненного командир ВСУ сдался российским военным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский националист с позывным «Пищур», который ранее довел до самоубийства подчиненного, который хотел сдаться в плен, первым же сложил оружие при встрече с российскими военными, сообщило Минобороны.

    В официальном сообщении Минобороны говорится: «В дальнейшем первым к нашим солдатам выбежал именно «Пищур», который на чистом русском языке крикнул: «Мы сдаемся», а на первых допросах националист пытался убедить российских военнослужащих, что именно он отдал приказ сложить оружие», передает РИА «Новости».

    Эту историю подтвердил украинский пленный Владимир Шведа. По его словам, командир группы «Пищур» жестоко избил бойца с позывным «Бро», который предложил сдаться, в том числе нанося удары ногами по лицу. В результате давления «Бро» покончил с собой.

    Шведа также рассказал о принудительном призыве в ряды ВСУ. По его словам, даже при наличии документов, дающих отсрочку, их просто разрывают на глазах: «Мы тебя освободили от этой муки», – отметил он. Сам Шведа имел отсрочку, так как ухаживал за больной матерью, которая не может передвигаться самостоятельно.

    На передовой в Сумской области Шведа с сослуживцами провел около пяти дней в заброшенных домах. Всё это время командование не обеспечивало их даже минимальными запасами продовольствия.

    Ранее источник в силовых структурах России сообщил, что на Краснопольском направлении в Сумской области украинский военнослужащий, решивший сдаться в плен, покончил с собой после давления командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские заградотряды у города Константиновка открывают огонь по украинским же военным, которые хотят самовольно оставить позиции.

    7 апреля 2026, 12:36 • Новости дня
    ФСБ задержала жительницу ЛНР по подозрению в госизмене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силовики задержали жительницу Марковского района ЛНР за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщили в республиканском УФСБ.

    Силовики задержали жительницу Марковского района Луганской народной республики за сотрудничество с украинскими спецслужбами, передает РИА «Новости».

    В УФСБ по ЛНР сообщили, что противоправная деятельность гражданки России была пресечена после установления факта передачи военных сведений вражеской спецслужбе.

    По данным ведомства, девушка, которой двадцать лет, была завербована сотрудником СБУ. Она по его поручению собирала и передавала информацию о местах дислокации российских военнослужащих, находящихся на территории ЛНР.

    В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Луганске местного жителя задержали по подозрению в передаче украинским спецслужбам координат дислокации российских войск на территории ЛНР.

    Верховный суд ЛНР приговорил местную жительницу к 15 годам колонии за государственную измену в виде передачи информации украинской спецслужбе.

    Жителя Сватовского района ЛНР задержали по подозрению в передаче СБУ сведений о местах дислокации российских военных подразделений.

    7 апреля 2026, 23:17 • Новости дня
    БПЛА повредили частные дома и многоэтажку в Геленджике

    Tекст: Антон Антонов

    Комиссия по оценке ущерба после атаки БПЛА зафиксировала повреждения в семи частных домах и восьми квартирах многоэтажного дома в Геленджике, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

    Оперштаб сообщил в Max, что в Геленджике продолжается работа специальной комиссии, которая оценивает последствия атаки беспилотников на город.

    По последним данным, подтверждено повреждение семи частных домовладений, расположенных в микрорайоне Голубая бухта, а также восьми квартир в многоэтажном доме в центре города.

    В числе зафиксированных разрушений отмечены выбитые стекла, пробитые кровли и деформированные дверные рамы. Представители комиссии продолжают подомовой обход для уточнения полного масштаба нанесенного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что в Геленджике временно закрылся детский сад после ночной атаки беспилотников. Дроны атаковали Кубань в ночь на 6 апреля. В спальном микрорайоне Голубая Бухта после ночной атаки ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.

    7 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали дроном скорую помощь у школы в Запорожской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В селе Великая Белозерка Запорожской области дрон атаковал скорую, приехавшую после обстрела школы, пострадавших нет.

    Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона автомобиль скорой помощи, который прибыл к школе в селе Великая Белозерка Запорожской области после обстрела, передает ТАСС.

    Инцидент произошел 7 апреля, когда спецтехника прибыла на место для оказания помощи пострадавшим в результате артиллерийской атаки.

    В администрации Каменско-Днепровского муниципального округа сообщили: «Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи, приехавший в школу, которая подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника. К счастью, в результате этой варварской атаки никто не пострадал».

    Местные власти уточнили, что после нападения дрона медицинская бригада и другие находящиеся рядом люди не получили ранений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики совершили атаку с помощью беспилотника на школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области, в результате чего пострадали шесть человек.

    Военные с Украины также пытались атаковать дронами объекты гражданской инфраструктуры в Энергодаре, включая спорткомплекс.

    7 апреля 2026, 22:53 • Новости дня
    Ограничения введены в аэропортах шести городов России

    Tекст: Вера Басилая

    В ряде городов Поволжья и Татарстана были введены ограничения на работу аэропортов, в том числе Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Самары, сообщила Росавиация.

    Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Самары. По информации Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, передает ТАСС.

    В аэропорту Пензы также временно ограничена работа по приему и выпуску лайнеров, о чем сообщили в Росавиации. Аналогичные меры приняты в аэропорту Саратова (Гагарин).

    Кроме того, в Татарстане был объявлен режим ракетной опасности, передает канал ГУ МЧС России.

    Режим ракетной опасности введен и в Чувашии.

    За ночь над Россией нейтрализовали 45 украинских БПЛА.

    В течение дня над четырьмя российскими регионами были уничтожены 15 украинских беспилотников самолетного типа.

    8 апреля 2026, 00:18 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали на территории частного дома на Кубани

    Tекст: Антон Антонов

    В Приморско-Ахтарске зафиксировано падение обломков беспилотника на территории одного из частных домов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

    В результате инцидента никто не пострадал, повреждения получила только калитка, ведущая во двор дома, сообщил оперштаб в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комиссия по оценке ущерба после атаки БПЛА зафиксировала повреждения в семи частных домах и восьми квартирах многоэтажного дома в Геленджике.

    7 апреля 2026, 21:13 • Новости дня
    При атаках ВСУ в Белгородской области ранения получили пять мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области травмы получили пять человек, атаки зафиксированы сразу в пяти округах региона.

    Вооруженные силы Украины нанесли удары беспилотниками по пяти округам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает ТАСС.

    «Беспилотники ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадали пять мирных жителей», – сообщил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило об уничтожении 15 украинских самолетных беспилотников над четырьмя российскими регионами в течение дня.

    В селе Великая Белозерка Запорожской области дрон атаковал машину скорой помощи, приехавшую после обстрела школы, но пострадавших не было.

    Украинские боевики с помощью беспилотника совершили атаку на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области, в результате которой пострадали шесть человек.

    8 апреля 2026, 09:18 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по технике НАТО под Одессой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар был нанесен по месту разгрузки дронов и военной техники производства стран НАТО в порту Измаила Одесской области, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил, что удар по месту разгрузки военной техники и беспилотников был нанесен в порту Измаила Одесской области, передает РИА «Новости». Он сообщил, что в момент происшествия в порту велись активные разгрузочно-погрузочные работы.

    Лебедев добавил, что судно, на котором прибыла партия натовской военной техники и БПЛА, получило повреждение в результате удара. Он подчеркнул, что несмотря на повреждения, судно не затонуло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК сообщила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области. В Одесской области произошли пожары на энергообъектах. Власти Одессы сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры.

    8 апреля 2026, 06:34 • Новости дня
    Врачи при помощи саперов извлекли боеприпас из десантника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военврачи ивановского соединения ВДВ при помощи саперов извлекли из тела раненого десантника предмет, похожий на боеприпас, который мог взорваться, сообщили в Минобороны России.

    Военнослужащие врачи ивановского соединения ВДВ при поддержке саперов успешно извлекли из тела раненого десантника предмет, похожий на боеприпас, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, отметив, что операция проходила при особых мерах предосторожности из-за риска возможного взрыва.

    По словам хирурга с позывным Доцент, после рентгена в правой голени бойца обнаружили объект, похожий на неразорвавшийся боеприпас, однако точную идентификацию сделать не удалось, поэтому пациента срочно отправили в операционную. «Связались с руководством, сообщили, что есть подозрение на неразорвавшийся боеприпас, и что могут быть последствия в виде его разрыва. К нам вызвали саперов», – рассказал хирург.

    Перед началом операции весь женский персонал был выведен из операционной, внутри остались только мужчины. Медики аккуратно вскрыли мягкие ткани и извлекли предмет, который оказался частью FPV-дрона.

    Ранее врачи в ДНР в бронежилетах и касках извлекли взрыватель мины из тела раненого.


    8 апреля 2026, 06:11 • Новости дня
    Киев выбрал Колумбию главным источником наемников для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина активно вербует наемников из Колумбии, зазывая их через рекрутов и видеоролики, заявил командир интербригады «Пятнашка» Герой ДНР Ахра Авидзба.

    Как заявил командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, Украина активно привлекает наемников из Колумбии, передает ТАСС. По его словам, для этого используются рекрутеры и специальные видеоролики. «Больше всего они Колумбию пытаются [вербовать]», – подчеркнул Авидзба.

    Командир отметил, что поток колумбийских наемников не максимальный, однако работа по их привлечению ведется постоянно и целенаправленно. По его данным, некоторые из завербованных оказываются малограмотными, их заманивают обещаниями высоких выплат в долларах.

    Авидзба добавил, что многие из этих наемников были введены в заблуждение относительно условий службы и реальных выплат. Он подчеркнул, что обещания не всегда соответствуют действительности, а уровень подготовки некоторых бойцов вызывает вопросы.

    Ранее украинские войска перебросили к Константиновке несколько групп колумбийских наемников.


    8 апреля 2026, 06:59 • Новости дня
    «Северяне» продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    Штурмовые группы «Северян» продолжают вести бои, продвигаясь вглубь Сумской области, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Бывалино, Писаревки, Храповщины, Мирополья, Толстодубово и села Хотень. В Шосткинском районе продолжается зачистка лесных массивов, ВСУ не предпринимали наступательных действий, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

    В результате упорных боев штурмовые группы «Северян» продвинулись на 14 участках в Сумском районе, за сутки продвижение достигло 200 м. В районе Новоселицы местные украинские власти обустраивают кладбище для неопознанных тел солдат ВСУ, на эти цели выделено свыше 13 млн гривен, работы должны завершиться до конца 2026 года. Все неопознанные солдаты ВСУ будут захоронены в общих могилах.

    В Краснопольском районе ВСУ также не предпринимали активных действий. Украинское командование не смогло остановить бегство военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны. В районе Новодмитровки более 30 солдат теробороны ВСУ дезертировали.

    На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои, «Северяне» оттесняют противника от границы, наносят удары в районах Качаловки, Жовтневого, Богодухова, Нескучного, Терновой, Рубежного, Нестерного, Колодезного, Федоровки, Чугуева, Великого Бурлука, города Дергачи и Казачьей Лопани. ВСУ оборудуют сеть укреплений по линии Гонтаровка – Кирилловка – Великий Бурлук.

    «Это решение крайне неоднозначно воспринимается националистами, которые уверены, что «режим Зеленского» оборудует новую границу страны, отказавшись от части Харьковской области», – говорится в сообщении.

    На Липцовском направлении существенных изменений нет, артиллеристы и операторы БПЛА «Северян» продолжают наносить удары по обнаруженным целям ВСУ. На Волчанском направлении российские штурмовые группы продвинулись на 11 участках до 400 м.

    В районе Волчанских Хуторов идут ожесточенные стрелковые бои, зачистка лесных массивов от ВСУ около Верхней Писаревки и уничтожение групп националистов вблизи границы продолжаются. На Великобурлукском направлении продвижение российских сил на трех участках составило до 700 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области)». – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали о прибытии в Шосткинский район Сумской области формирований «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России).

    СВР: ЕС приступил к тайной проработке создания ядерного оружия
    Иран потребовал от США компенсации ущерба
    Израиль: Перемирие США и Ирана не касается Ливана
    Британский эсминец ушел на ремонт после удара «Хезболлы»
    Хуснуллин сообщил о катастрофической нехватке в России строителей
    Террористы из «Крокуса» собирались атаковать башню «Москва-Сити»
    Грузия решила восстановить знаменитый поезд времен СССР

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    США и Иран выбрали план победителя

    «Персидский залив становится действительно персидским: Иран контролирует судоходство и держит под прицелом арабские нефтеналивные монархии. США вынуждены это принять». Так эксперты оценивают двухнедельное перемирие между США и Ираном. Мировая пресса пишет о «капитуляции» Дональда Трампа. Почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

