Балицкий сообщил о четырёх погибших после атак ВСУ на Запорожскую область

Tекст: Вера Басилая

Балицкий сообщил в Мах о восьми зафиксированных фактах атак со стороны украинских войск на территории Запорожской области за сутки.

Под огонь попали Васильевский, Каменско-Днепровский и Акимовский муниципальные округа. В результате обстрелов погибли четыре человека, десять человек были госпитализированы с различными травмами.

Также Балицкий проинформировал о состоянии пострадавших после атаки на школу в селе Великая Знаменка. По его словам, все раненые находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь и поддержка. Глава региона подчеркнул, что находится на постоянной связи с региональным министерством здравоохранения для мониторинга ситуации и координации помощи.

Украинские боевики с помощью беспилотника совершили атаку на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области.

Число пострадавших при атаке достигло десяти человек.

Во время эвакуации детей из школы погиб замглавы округа Александр Резниченко.