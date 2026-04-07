Стали известны подробности гибели замглавы округа Запорожской области Резниченко

Замглавы округа в Запорожской области Резниченко стал жертвой удара дрона ВСУ

Tекст: Антон Антонов

По данным ведомства, трагедия произошла после эвакуации детей, когда Резниченко вместе с начальником отдела ГО и ЧС возвращались в Каменку-Днепровскую, передает РИА «Новости».

«В этот момент в небе появился дрон ВСУ. Резниченко и сотрудник ГО и ЧС покинули автомобиль и попытались укрыться. Резниченко направился к зданию магазина, где его и настиг БПЛА», – говорится в сообщении.

По информации департамента, Резниченко погиб на месте в результате прямого попадания БПЛА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики с помощью беспилотника совершили атаку на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа Запорожской области, пострадали шесть человек, из них пятеро детей.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что во время эвакуации детей из школы в селе Великая Знаменка погиб замглавы округа Александр Резниченко.