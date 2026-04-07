При атаке ВСУ в Запорожской области пострадали пять детей
Украинские боевики с помощью беспилотника совершили атаку на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области, пострадали шесть человек, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Дроны атаковали школу в Великой Знаменке в Каменско-Днепровском МО, указал Балицкий в Max.
«Известно о шести пострадавших, из которых пятеро – дети. Дети оперативно эвакуированы в медицинское учреждение», – добавил он.
В феврале в Запорожской области при атаке украинских беспилотников погибли два мирных жителя.
В апреле в этом же регионе при ударе БПЛА погибли два агрария.