Число пострадавших при атаке ВСУ на школу в Запорожской области достигло десяти

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из канала Балицкого в Max, среди пострадавших семеро детей и трое взрослых.

Пятеро детей и трое взрослых получили ранения различной степени тяжести и сейчас проходят лечение под наблюдением врачей. По данным медиков, угрозы для их жизни нет.

Балицкий также отметил, что состояние учительницы, получившей тяжелые ранения, удалось стабилизировать. Еще двое детей переживают тяжелый стресс после атаки. Инцидент произошел в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ в Запорожской области пострадали пять детей.