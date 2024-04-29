29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.8 комментариев
Сальдо рассказал о диверсантах в рядах ВСУ
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что подпольная организация «Русский Херсон» продолжает свою деятельность на территории, подконтрольной Украине.
В своем Telegram-канале он опубликовал заявление одного из представителей движения, в котором тот рассказывает о диверсионной работе и сборе информации.
В заявлении говорится, что сторонники «Русского Херсона» мобилизовались в ВСУ. Это сделано для того, чтобы иметь возможность добывать информацию о расположении техники и живой силы противника.
В заявлении также подчеркивается, что легитимной власти на Украине больше нет.
Ранее партизаны из организации «Русский Херсон» предоставили российской армии координаты группы украинских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и самоходной артиллерийской установки (САУ) на правом берегу Днепра, что привело к их уничтожению.