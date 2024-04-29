Сальдо рассказал о диверсантах в рядах ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале он опубликовал заявление одного из представителей движения, в котором тот рассказывает о диверсионной работе и сборе информации.

В заявлении говорится, что сторонники «Русского Херсона» мобилизовались в ВСУ. Это сделано для того, чтобы иметь возможность добывать информацию о расположении техники и живой силы противника.

В заявлении также подчеркивается, что легитимной власти на Украине больше нет.

Ранее партизаны из организации «Русский Херсон» предоставили российской армии координаты группы украинских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и самоходной артиллерийской установки (САУ) на правом берегу Днепра, что привело к их уничтожению.