29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.6 комментариев
ВС России уничтожили на правом берегу Днепра группы операторов БПЛА ВСУ
Сальдо заявил об уничтожении на правом берегу Днепра группы операторов БПЛА ВСУ
Партизаны из организации «Русский Херсон» предоставили российской армии координаты группы украинских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и самоходной артиллерийской установки (САУ) на правом берегу Днепра, что привело к их уничтожению, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Как указал Сальдо в своем Telegram-канале, благодаря информации, полученной от товарищей из «Русского Херсона», российские войска смогли ликвидировать группу операторов БПЛА и САУ противника на правом берегу Днепра. По его словам, подпольщики также обнаружили еще одну группу операторов дронов в центре Херсона, и их участь уже предрешена, передает ТАСС.
Губернатор также отметил, что несколько сторонников России вступили в ряды ВСУ, чтобы «облегчить сбор информации о вражеских военных объектах». По его словам, партизаны из «Русского Херсона» вновь подтвердили данные о том, что украинские солдаты размещаются в жилых домах, используя мирных жителей как «живой щит».
Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки «Днепр» в ночь на вторник уничтожили четыре лодки с десантом ВСУ на реке Днепр в Херсонской области.