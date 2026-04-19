  МО: ВС России уничтожили более 1200 бойцов ВСУ за сутки
    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Премьер Малайзии Ибрагим выразил интерес в покупке нефти у России
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    WSJ сообщил о причинах отказа Трампа от захвата острова Харк
    Лукашенко заявил о неприемлемости потери Белоруссии для России
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    ВСУ взорвали школу во Владимировке после отказа директора разместить военных
    Группировка «Север» расширила полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Почему важно помнить о геноциде советского народа

    Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    19 апреля 2026, 11:38 • Справки

    На кого выгоднее оформлять ипотеку в 2026 году: почему кредит часто берут на жену и сколько можно сэкономить

    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    При оформлении ипотеки многие ориентируются только на доход, но банки и страховые компании учитывают гораздо больше факторов. От того, на кого именно оформлен кредит – на мужа или жену, – может зависеть стоимость страховки, размер платежей и общая переплата за жилье. Разбираемся, почему в России ипотеку часто оформляют на женщину, есть ли в этом реальная выгода и в каких случаях такой выбор действительно помогает сэкономить.

    На кого лучше оформлять ипотеку в 2026 году

    Выбор основного заемщика по ипотеке влияет не только на одобрение банка, но и на итоговую стоимость кредита. На практике во многих семьях ипотеку оформляют на женщину – и у этого есть вполне конкретные экономические причины, основанные на статистике и подходах страховых компаний.

    Влияет ли доход на одобрение ипотеки

    Распространено мнение, что кредит нужно оформлять на того, кто больше зарабатывает. Логика проста: банк увидит высокий доход и одобрит крупную сумму, что позволит купить более просторное жилье. Однако это не совсем так.

    При официально зарегистрированном браке банки учитывают совокупный доход семьи, а супруг автоматически становится созаемщиком. Таким образом, неважно, на кого именно оформлен кредит – шансы на одобрение и максимальная сумма будут одинаковыми.

    Почему ипотеку выгоднее оформлять на жену

    Главный фактор, который создает реальную экономию, – это стоимость страхования жизни заемщика. Ипотека почти всегда сопровождается страховкой, включающей два основных компонента: страхование залогового имущества и страхование жизни и здоровья. Если стоимость страховки имущества не зависит от пола, то с личным страхованием ситуация иная.

    Страховые компании учитывают статистику: женщины в среднем живут дольше мужчин. По итогам 2024 года средняя продолжительность жизни женщин в России составила почти 79,2 года, а мужчин – около 67,5 года. Из-за этого страховые взносы для мужчин могут быть выше до полутора раз.

    Почему страховка для женщин дешевле

    Страховые компании рассчитывают тарифы на основе рисков, и здесь ключевую роль играет разница в продолжительности жизни – почти 10–12 лет.

    Кроме того, статистика страховых компаний показывает, что мужчины чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия: из 100 мужчин-водителей в аварию попадает 31, в то время как среди женщин этот показатель составляет 25 на 100 водителей. Выплаты по страховым случаям для мужчин в среднем на 12 процентов выше, так как мужчины чаще нарушают правила и ведут себя на дорогах более рискованно.

    Мужчины также чаще работают в отраслях с повышенным риском: строительство, промышленность, военная служба, инкассация. Женщины, как правило, заняты в менее опасных сферах: образование, здравоохранение, офисная работа. Наконец, вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, чаще встречаются у мужчин, что увеличивает риски для страховщиков.

    Сколько можно сэкономить на ипотеке

    Разница в стоимости страховки может быть весьма ощутимой. Например, если страховка для мужчины составляет 30 тысяч рублей в год, а для женщины – 20 тысяч рублей, то за 20 лет ипотеки семья сэкономит около 200 тысяч рублей. Это существенная сумма, которую можно направить на ремонт, образование детей или создание финансовой подушки безопасности.

    Влияет ли пол заемщика на платеж по ипотеке

    Косвенно – да. Женщины чаще оформляют ипотеку на более длительный срок, что снижает размер ежемесячного платежа. Кроме того, женщины, как правило, выбирают меньшую долговую нагрузку, что также позволяет сохранить комфортный уровень жизни семьи. Для семей, которые хотят минимизировать ежемесячные расходы, это становится дополнительным аргументом в пользу оформления ипотеки на жену.

    Риски и нюансы: когда не важно, на кого оформлять ипотеку

    Есть ситуации, когда разница практически отсутствует. Если страховка минимальная или вовсе отсутствует, экономия становится незначительной. При оформлении ипотеки на короткий срок общая переплата по страховке тоже будет небольшой. Если у одного из супругов нестабильный доход или плохая кредитная история, банк может настоять на оформлении кредита на другого супруга независимо от пола. Кроме того, при использовании льготных программ, таких как семейная ипотека, требования банка могут перевешивать фактор экономии на страховке.

    Ипотека и брачный договор: на кого оформлять

    Если супруги заключили брачный договор, в котором четко прописано, кому достанется квартира, ипотеку лучше оформлять на того, кто будет собственником. Это избавит от необходимости переоформлять кредит и квартиру в случае расторжения брака. Даже если страховка для женщины дешевле, юридическая чистота сделки и защита имущества могут быть важнее.

    Какие факторы еще влияют на стоимость страховки

    Помимо пола заемщика, страховые компании учитывают и другие параметры. Профессия имеет значение: работа на вредном или опасном производстве увеличивает стоимость полиса. Состояние здоровья – хронические заболевания и проблемы со здоровьем также влияют на тариф. Наличие вредных привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем, повышает риски и, соответственно, цену страховки. Образ жизни – увлечение экстремальными видами спорта тоже может стать причиной для повышения тарифа.

    Частые ошибки при оформлении ипотеки

    При оформлении ипотеки многие заемщики допускают ошибки, которые могут привести к финансовым трудностям. Оформление потребительского кредита для первого взноса увеличивает общую долговую нагрузку. Лучше накопить нужную сумму или воспользоваться государственными программами поддержки.

    Отсутствие финансовой подушки – серьезный риск. Ипотека – это долгосрочное обязательство, и если заемщик потеряет доход, это может привести к просрочкам и испорченной кредитной истории. Перед оформлением кредита важно создать запас прочности.

    Короткий срок кредита – еще одна распространенная ошибка. Некоторые выбирают короткий срок, чтобы сэкономить на процентах, но это увеличивает ежемесячный платеж, который может стать непосильным для семейного бюджета. Лучше выбрать комфортный срок, при котором платежи не превышают 30–40 процентов от дохода.

    Завышение стоимости квартиры ради увеличения суммы кредита приводит к росту долговой нагрузки и может создать проблемы при оценке имущества банком.

    Итог: на кого выгоднее оформлять ипотеку

    С точки зрения банка, разницы, на кого оформлять ипотеку, практически нет – шансы на одобрение и сумма кредита будут одинаковыми. С точки зрения расходов, часто выгоднее оформлять ипотеку на жену, так как основная экономия достигается за счет более дешевой страховки жизни. Однако при выборе основного заемщика важно учитывать не только пол, но и доход, стабильность занятости, кредитную историю и условия конкретной программы. Взвешенный подход поможет не только сэкономить, но и избежать проблем с выплатами в будущем.

    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    При атаке ВСУ на Таганрог повреждены коммерческие предприятия и колледж
    Госдолг России стал самым низким среди стран G20
    Двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве
    Робот превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров
    Россиянина оштрафовали за публикацию поддельного фото Чубайса в нацистской форме

    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики – тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какие выплаты положены наследникам в 2026 году: полный список денег после смерти родственника

      После смерти родственника наследники могут получить не только квартиру или вклад, но и ряд денежных выплат – от пенсии и зарплаты до страховых компенсаций и налоговых вычетов. В 2026 году правила оформления части таких выплат изменились, а сроки обращения остались жесткими. Разбираемся, какие деньги можно получить, куда обращаться и как не потерять положенные суммы.

    • Сколько воды нужно пить в день в 2026 году: норма по весу, возрасту и советы врачей

      Сколько воды нужно пить в день – один из самых популярных вопросов о здоровье. Универсальной цифры не существует: норма зависит от веса, возраста, активности и даже климата. В 2026 году врачи все чаще говорят об индивидуальном подходе – и пересматривают правило «2 литра в день». Разбираемся, сколько жидкости действительно нужно организму, как рассчитать свою норму и какие сигналы подает тело при нехватке воды.

    • На кого выгоднее оформлять ипотеку в 2026 году: почему кредит часто берут на жену и сколько можно сэкономить

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

