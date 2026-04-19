На кого выгоднее оформлять ипотеку в 2026 году: почему кредит часто берут на жену и сколько можно сэкономить

Tекст: Ольга Никитина

На кого лучше оформлять ипотеку в 2026 году

Выбор основного заемщика по ипотеке влияет не только на одобрение банка, но и на итоговую стоимость кредита. На практике во многих семьях ипотеку оформляют на женщину – и у этого есть вполне конкретные экономические причины, основанные на статистике и подходах страховых компаний.

Влияет ли доход на одобрение ипотеки

Распространено мнение, что кредит нужно оформлять на того, кто больше зарабатывает. Логика проста: банк увидит высокий доход и одобрит крупную сумму, что позволит купить более просторное жилье. Однако это не совсем так.

При официально зарегистрированном браке банки учитывают совокупный доход семьи, а супруг автоматически становится созаемщиком. Таким образом, неважно, на кого именно оформлен кредит – шансы на одобрение и максимальная сумма будут одинаковыми.

Почему ипотеку выгоднее оформлять на жену

Главный фактор, который создает реальную экономию, – это стоимость страхования жизни заемщика. Ипотека почти всегда сопровождается страховкой, включающей два основных компонента: страхование залогового имущества и страхование жизни и здоровья. Если стоимость страховки имущества не зависит от пола, то с личным страхованием ситуация иная.

Страховые компании учитывают статистику: женщины в среднем живут дольше мужчин. По итогам 2024 года средняя продолжительность жизни женщин в России составила почти 79,2 года, а мужчин – около 67,5 года. Из-за этого страховые взносы для мужчин могут быть выше до полутора раз.

Почему страховка для женщин дешевле

Страховые компании рассчитывают тарифы на основе рисков, и здесь ключевую роль играет разница в продолжительности жизни – почти 10–12 лет.

Кроме того, статистика страховых компаний показывает, что мужчины чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия: из 100 мужчин-водителей в аварию попадает 31, в то время как среди женщин этот показатель составляет 25 на 100 водителей. Выплаты по страховым случаям для мужчин в среднем на 12 процентов выше, так как мужчины чаще нарушают правила и ведут себя на дорогах более рискованно.

Мужчины также чаще работают в отраслях с повышенным риском: строительство, промышленность, военная служба, инкассация. Женщины, как правило, заняты в менее опасных сферах: образование, здравоохранение, офисная работа. Наконец, вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, чаще встречаются у мужчин, что увеличивает риски для страховщиков.

Сколько можно сэкономить на ипотеке

Разница в стоимости страховки может быть весьма ощутимой. Например, если страховка для мужчины составляет 30 тысяч рублей в год, а для женщины – 20 тысяч рублей, то за 20 лет ипотеки семья сэкономит около 200 тысяч рублей. Это существенная сумма, которую можно направить на ремонт, образование детей или создание финансовой подушки безопасности.

Влияет ли пол заемщика на платеж по ипотеке

Косвенно – да. Женщины чаще оформляют ипотеку на более длительный срок, что снижает размер ежемесячного платежа. Кроме того, женщины, как правило, выбирают меньшую долговую нагрузку, что также позволяет сохранить комфортный уровень жизни семьи. Для семей, которые хотят минимизировать ежемесячные расходы, это становится дополнительным аргументом в пользу оформления ипотеки на жену.

Риски и нюансы: когда не важно, на кого оформлять ипотеку

Есть ситуации, когда разница практически отсутствует. Если страховка минимальная или вовсе отсутствует, экономия становится незначительной. При оформлении ипотеки на короткий срок общая переплата по страховке тоже будет небольшой. Если у одного из супругов нестабильный доход или плохая кредитная история, банк может настоять на оформлении кредита на другого супруга независимо от пола. Кроме того, при использовании льготных программ, таких как семейная ипотека, требования банка могут перевешивать фактор экономии на страховке.

Ипотека и брачный договор: на кого оформлять

Если супруги заключили брачный договор, в котором четко прописано, кому достанется квартира, ипотеку лучше оформлять на того, кто будет собственником. Это избавит от необходимости переоформлять кредит и квартиру в случае расторжения брака. Даже если страховка для женщины дешевле, юридическая чистота сделки и защита имущества могут быть важнее.

Какие факторы еще влияют на стоимость страховки

Помимо пола заемщика, страховые компании учитывают и другие параметры. Профессия имеет значение: работа на вредном или опасном производстве увеличивает стоимость полиса. Состояние здоровья – хронические заболевания и проблемы со здоровьем также влияют на тариф. Наличие вредных привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем, повышает риски и, соответственно, цену страховки. Образ жизни – увлечение экстремальными видами спорта тоже может стать причиной для повышения тарифа.

Частые ошибки при оформлении ипотеки

При оформлении ипотеки многие заемщики допускают ошибки, которые могут привести к финансовым трудностям. Оформление потребительского кредита для первого взноса увеличивает общую долговую нагрузку. Лучше накопить нужную сумму или воспользоваться государственными программами поддержки.

Отсутствие финансовой подушки – серьезный риск. Ипотека – это долгосрочное обязательство, и если заемщик потеряет доход, это может привести к просрочкам и испорченной кредитной истории. Перед оформлением кредита важно создать запас прочности.

Короткий срок кредита – еще одна распространенная ошибка. Некоторые выбирают короткий срок, чтобы сэкономить на процентах, но это увеличивает ежемесячный платеж, который может стать непосильным для семейного бюджета. Лучше выбрать комфортный срок, при котором платежи не превышают 30–40 процентов от дохода.

Завышение стоимости квартиры ради увеличения суммы кредита приводит к росту долговой нагрузки и может создать проблемы при оценке имущества банком.

Итог: на кого выгоднее оформлять ипотеку

С точки зрения банка, разницы, на кого оформлять ипотеку, практически нет – шансы на одобрение и сумма кредита будут одинаковыми. С точки зрения расходов, часто выгоднее оформлять ипотеку на жену, так как основная экономия достигается за счет более дешевой страховки жизни. Однако при выборе основного заемщика важно учитывать не только пол, но и доход, стабильность занятости, кредитную историю и условия конкретной программы. Взвешенный подход поможет не только сэкономить, но и избежать проблем с выплатами в будущем.