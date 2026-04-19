Какие выплаты положены наследникам в 2026 году: полный список денег после смерти родственника

Tекст: Ольга Никитина

Какие выплаты положены наследникам в 2026 году: полный список

После смерти человека его родственники и наследники могут претендовать на целый ряд выплат, о которых многие даже не догадываются. В 2026 году список таких выплат включает невыплаченную пенсию, социальные пособия и льготы, пенсионные накопления, пособие на погребение, страховые выплаты, компенсации по старым вкладам, заработную плату, алименты и другие долги, а также налоговые вычеты. Важно знать, что часть этих выплат можно получить без вступления в наследство – главное уложиться в установленные сроки.

Невыплаченная пенсия умершего: кто и как получает

Пенсия начисляется за полный месяц смерти, даже если человек ушел из жизни в самом начале месяца. Например, если пенсионер умер 5 января, пенсия будет начислена за весь январь. Если сам пенсионер при жизни не успел получить эту выплату, за него это могут сделать близкие родственники.

Кто имеет право на получение невыплаченной пенсии. Приоритетное право закреплено за теми, кто до дня кончины пенсионера проживал вместе с ним. Это могут быть супруги, дети, другие родственники, фактически проживавшие по одному адресу. Если таких совместно проживающих родственников нет, или они в течение шести месяцев не обратились за выплатой, право переходит к законным наследникам умершего.

Срок обращения. Члены семьи должны обратиться за последней пенсионной выплатой в течение шести месяцев со дня смерти. Если этот срок пропущен, выплата присоединяется к наследственной массе и распределяется между наследниками на общих основаниях.

Куда обращаться. Для получения невыплаченной пенсии необходимо обратиться в любой территориальный орган Социального фонда России (СФР).

Какие документы потребуются. Для членов семьи, совместно проживавших с пенсионером, нужны паспорт и заявление, свидетельство о смерти пенсионера, документальное подтверждение родства (свидетельство о браке или рождении), а также адресная справка, подтверждающая совместное проживание на момент смерти. Для наследников (при обращении по истечении шести месяцев) потребуются паспорт, заявление и свидетельство о праве на наследство.

Важные моменты. При одновременном обращении нескольких членов семьи, проживавших совместно с пенсионером, сумма пенсии делится между ними поровну. Социальный фонд также вправе выдать справку о суммах невыплаченной пенсии по запросу нотариуса или по заявлению возможных наследников – такая справка может потребоваться для оформления наследства.

Неполученные социальные выплаты и пособия

Помимо пенсии, наследники имеют право на все другие социальные выплаты, начисленные наследодателю при жизни, но не полученные им. Речь идет как о федеральных пособиях и льготах, так и о региональных, в том числе единовременных и ежемесячных выплатах. К ним относятся, например, пособия на детей, субсидии на оплату жилья, компенсационные выплаты. Для получения таких выплат необходимо обратиться в отделение МФЦ или непосредственно в ведомство, которое назначало пособие.

Пенсионные накопления умершего

Если наследодатель при жизни не успел воспользоваться своими пенсионными накоплениями – не обратился за назначением накопительной пенсии или единовременной выплаты – эти средства переходят к его наследникам. Право на получение пенсионных накоплений в первую очередь имеют супруг, дети и родители умершего. Чтобы получить эти средства, нужно обратиться в пенсионный фонд, где хранились накопления – государственный (СФР) или негосударственный. Срок обращения – шесть месяцев со дня открытия наследственного дела.

Пособие на погребение в 2026 году: что изменилось

С 1 января 2025 года вступил в силу новый порядок выплаты социального пособия на погребение. Ключевое изменение заключается в переходе на прямые выплаты гражданам, минуя работодателя. Раньше выплата на погребение трудоустроенного гражданина приходила через место его работы, теперь же Социальный фонд возмещает такие расходы непосредственно.

Что изменилось. За получением пособия нужно обращаться напрямую в СФР, а не к работодателю. Заявление можно подать в электронной форме через портал «Госуслуги» либо обратиться лично в Социальный фонд. Подача заявления через МФЦ или почтой не предусмотрена. Заявление потребует минимального пакета документов, так как Социальный фонд получает необходимые сведения в результате электронного взаимодействия с другими ведомствами.

Срок обращения. Пособие можно получить в течение шести месяцев с даты регистрации смерти. Как и прежде, близкие умершего могут выбирать между получением денежного пособия и оформлением бесплатных ритуальных услуг.

Страховые выплаты после смерти

Если жизнь наследодателя была застрахована, наследники могут претендовать на страховое возмещение при условии, что обстоятельства смерти соответствуют условиям страхового договора. Важный момент: выплата по договору страхования банковского кредита может быть получена не только банком, но и наследниками, если сумма страхового возмещения превышает остаток долга по кредиту. В этом случае разница выплачивается наследникам. Размер выплаты зависит от условий конкретного договора страхования.

Компенсации по советским вкладам

Если у умершего человека в Сбербанке имелся действующий вклад, открытый до 20 июня 1991 года, наследники вправе обратиться за компенсационной выплатой. Остаток вклада выплачивается в двух- или трехкратном размере по номинальной стоимости. Кроме того, Сбербанк предоставляет пособие на погребение владельцам таких вкладов в размере до 6 тысяч рублей. Для получения компенсации необходимо обратиться в отделение банка, где был открыт вклад.

Зарплата, алименты и другие долги

Все денежные средства, начисленные наследодателю при жизни, но не выплаченные ему, переходят к наследникам. Это включает в себя заработную плату, отпускные, а также задолженность по алиментам. Судебная практика подтверждает право наследников на взыскание уже начисленной задолженности по алиментам. Однако важно понимать: речь идет именно о начисленных, но не полученных при жизни суммах. Обязательства по будущим выплатам алиментов со смертью плательщика прекращаются.

Налоговый вычет за умершего

Если наследодатель при жизни успел подать налоговую декларацию, заявив в ней о праве на получение налогового вычета – например, за покупку жилья, прохождение лечения или занятия спортом, – наследники могут получить одобренную сумму вместо него. Для этого необходимо обратиться в налоговую инспекцию с соответствующими документами, подтверждающими право на вычет и факт смерти заявителя.

Компенсации через суд: что можно унаследовать

В судебной практике есть случаи, когда наследникам удавалось взыскать стоимость лекарств, которые полагались наследодателю бесплатно по программе ОМС, но были приобретены за счет личных средств из-за их отсутствия в медицинском учреждении. Также, если умерший при жизни взыскал компенсацию морального вреда в судебном порядке, но не успел получить деньги, наследники могут получить эту выплату. Однако есть нюанс: наследование такой компенсации становится невозможным, когда требование основано на личных страданиях истца и суд еще не вынес решение. Если же решение суда уже вынесено, но истец не успел его получить, право требования переходит к наследникам.

Когда выплаты не переходят по наследству

Не все права и требования можно унаследовать. По закону не наследуются личные требования, например, о компенсации морального вреда, если суд еще не вынес решение по делу. Также не переходят по наследству алименты на будущее – только уже начисленная задолженность. Личные права, такие как право на восстановление на работе или на назначение пенсии, также не наследуются, так как они неразрывно связаны с личностью умершего.

Правопреемство в суде: могут ли наследники продолжить дело

Если человек умер во время судебного процесса, наследники могут вступить в дело в качестве правопреемников, но только при определенных условиях. Правопреемство возможно, когда спор носит имущественный характер и не связан неразрывно с личностью умершего. К таким случаям относятся дела о взыскании долга, о разделе имущества, об оспаривании сделок, о защите права собственности. Если же спор связан с личными правами – например, о восстановлении на работе или о расторжении брака – правопреемство невозможно, и дело прекращается.

Как не потерять выплаты: главные сроки

Самая частая ошибка наследников – пропуск сроков обращения за выплатами. Для невыплаченной пенсии, пенсионных накоплений и пособия на погребение установлен общий срок – 6 месяцев со дня смерти. Если пропустить этот срок, выплаты либо «сгорают», либо включаются в общую наследственную массу, что усложняет процесс их получения. Часть выплат, например пособие на погребение, можно получить и быстрее – без вступления в наследство, но также в пределах шести месяцев.

Итог: что важно знать о выплатах наследникам в 2026 году

После смерти родственника можно получить значительно больше, чем кажется на первый взгляд. Помимо имущества, наследникам положены различные выплаты – от невыплаченной пенсии до страховых компенсаций и налоговых вычетов. Главное правило 2026 года: вовремя подать заявление и проверить все возможные источники выплат. Для пенсии, накоплений и пособия на погребение срок обращения – 6 месяцев. Не пропустите его, иначе деньги просто «сгорят» или уйдут в общую наследственную массу, усложнив процесс получения. Внимательно изучите, на что именно может претендовать ваша семья, и обращайтесь в соответствующие ведомства без промедления.