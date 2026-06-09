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Военэксперт раскрыл значение для ВС России освобожденного Химика
Взятие под контроль поселка Химик (украинское название - Молочарка) в ДНР открыло путь к нейтрализации сил противника, дислоцированных в центральной части стратегически важной Константиновки, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Освобождение Химика - она же переименованная украинскими боевиками Молочарка - это важная победа наших военнослужащих для освобождения населенного пункта Константиновка. Сейчас мы поглощаем уже практически всю ту группировку противника, которая находится в центре Константиновки», - заявил он ТАСС.
Константиновка – стратеги важное направление для ВС России, так как является ключом к славянско-краматорской агломерации, крепленной ВСУ. Продвижение в юго-западном направлении без ее освобождения невозможно.
Днем ранее, восьмого июня, Министерство обороны официально подтвердило переход Химика под контроль Южной группировки войск. Это позволяет развивать дальнейшее наступление на позиции ВСУ в ДНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин выразил уверенность в полном освобождении территории ДНР. Российские войска сократили дистанцию до Краматорска до 11 км.