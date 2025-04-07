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Акции Rheinmetall упали на 27% из-за пошлин США
Стоимость акций Rheinmetall на Франкфуртской бирже снизилась на 27% из-за введения торговых пошлин США, что стало крупнейшим падением с 1990 года.
Акции немецкого оборонного концерна Rheinmetall обрушились на 27% на торгах в понедельник, сообщает ТАСС. Это произошло на фоне обвала мировых рынков, вызванного введением торговых пошлин США. Акции компании открылись с падением на 27,2%, однако позже смогли отыграть часть потерь, но все еще остаются в минусе на 3,3% относительно уровня пятничного закрытия.
Это падение стало крупнейшим для Rheinmetall с 1990 года. Ранее акции этой компании значительно выросли на фоне увеличения оборонных расходов в Германии и поддержки Киева. В марте 2023 года Rheinmetall вошел в индекс DAX, объединяющий 40 крупнейших компаний Германии.
Снижение стоимости затронуло не только Rheinmetall. Акции компании Hensoldt, специализированной на сенсорах для оборонных систем, также упали. Аналогичная тенденция наблюдается в других европейских странах, таких как Франция, Италия и Швеция. Инвесторы пытаются сократить риски, вызванные неопределенностью на фоне новых пошлин США.
Аналитик Крис Бичем из IG Group отметил, что ожидания инвесторов не оправдались, так как увеличенные расходы на оборону еще не были реализованы. В результате произошла массовая распродажа активов, что усилило давление на акции оборонных компаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что на складах Европы и Украины отсутствуют запасы оружия, и подчеркнул, что Украина продолжит вооружаться даже после урегулирования конфликта. Также Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше снарядов калибра 155 мм.