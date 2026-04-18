Десятки судов развернулись у Ормузского пролива после решения Ирана

Около 20 судов отказались пересекать Ормузский пролив из-за действий Ирана

Tекст: Мария Иванова

Около 20 судов, ожидавших прохода через Ормузский пролив, были вынуждены развернуться в сторону Омана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal. Такое решение было принято после объявления Тегерана о возвращении военного контроля над акваторией.

Представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари пояснил, что вооруженные силы пошли на этот шаг из-за американской блокады. «Около 20 судов, стоявших в очереди на пересечение Ормузского пролива, были развернуты назад к Оману... Они возвращаются, потому что Корпус стражей исламской революции (КСИР) передал радиосообщения, что пролив закрыт», – отмечает издание.

Источники газеты утверждают, что каждое из изменивших курс судов ранее согласилось заплатить КСИР по 2 млн долларов за право прохода.

Напомним, 13 апреля ВМС США начали блокировать движение судов в иранские порты. При этом в Вашингтоне заявляют, что корабли, не связанные с Ираном и не платившие пошлину, могут свободно следовать через пролив, на который приходится 20% мировых поставок нефти и СПГ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом в ответ на американскую морскую блокаду.

За первые сутки действия ограничений ни одно судно не преодолело этот маршрут.

Ранее представители иранского парламента объявили о введении обязательных сборов для всех проходящих кораблей.