Эксперт оценил потери Японии от платы за Ормузский пролив

Эксперт Ногути оценил потери Японии от платы за Ормузский пролив

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ногути заявил в интервью деловому еженедельнику Toyo Keizai, что введение платы за проход по Ормузскому проливу обойдется Японии в 500 млрд иен или около 3,13 млрд долларов в год, передает РИА «Новости».

Экономист отметил, что если система платного прохода станет постоянной, то это приведет к закреплению высоких цен на экспортную нефть и окажет значительное давление на экономику Японии.

По подсчетам эксперта, при нынешних ценах на нефть плата в размере одного доллара за баррель соответствует примерно одному проценту стоимости, однако эта ставка может быть увеличена до пяти процентов. В 2025 году Япония импортировала нефти с Ближнего Востока на сумму 9,62 трлн иен, что при плате за проход в 5% составит около 500 млрд иен расходов для страны.

Ранее глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи сообщил, что каждое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет обязано платить сборы. СМИ сообщали, что размер платы может достигать 2 млн долларов за супертанкер, что эквивалентно одному доллару за каждый баррель нефти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский парламент одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив.

Тегеран предложил взимать с каждого проходящего судна около 2 млн долларов.

Введение такой платы может принести экономике страны около 64 млрд долларов в год.