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    18 апреля 2025, 14:06 • В мире

    Польшу лишают шансов нажиться на Украине

    Польшу лишают шансов нажиться на Украине
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Поляки на банкет опоздали». Такими словами политологи комментируют намерение Варшавы заработать на помощи Украине – точно так же, как это сейчас пытается сделать Белый дом. Можно сказать, что у Польши уводят лакомый кусок прямо из-под носа, причем те, кого Варшава рассматривает как ближайших союзников.

    Польские власти решили изменить свою политику в отношении Украины с благотворительности на бизнес. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Мы и весь мир при возможности будем помогать в восстановлении Украины. Но мы уже не будем помогать наивным образом. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие зарабатывали на восстановлении Украины», – заявил Туск. И добавил, что страна будет «жестко отстаивать польские интересы и интересы польских фирм».

    Польский разворот объясняется двумя моментами. Во-первых, желанием синхронизировать свою политику с подходом американской администрации, к которой польскому премьеру нужно находить подход. «Сейчас у них отношения не очень – слишком много Дональд Туск и его жена раньше критиковали американского президента», – напоминает газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Сам премьер называл Трампа чуть ли не русским агентом, учил его дипломатии (требуя после встречи американского президента с Путиным в 2018 году не забывать, кто является стратегическим союзником Европы, а кто противником), а его жена после избрания Трампа написала, что «достаточно одного Дональда». И сейчас, когда Трамп переводит отношения с Украиной на прагматичные рельсы, а остальная Европа ему в этом мешает (продолжая накачивать Зеленского миллиардами долларов и предоставляя ему таким образом защиту от давления Трампа), Туск оказывается на стороне Вашингтона.

    Во-вторых, стремлением успеть к разделу пирога, который как раз начал американский президент.

    «Заявление Туска говорит о фундаментальной смене нарратива по отношению к Украине, и изменил этот нарратив Дональд Трамп. Он открыл окно Овертона, заявив, что теперь Соединенные Штаты не будут помогать Украине так долго, как это необходимо, а извлекать прибыль из взаимодействия с Украиной и возвращать то, что Соединенные Штаты уже Украине оказали. И это создало прецедент», – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Рано или поздно ему последуют и другие страны, поэтому Варшава хочет последовать рано – чтобы можно было бы поживиться от Украины хоть чем-то.

    И это логично, ведь в отличие от ряда соседей, Польше есть что компенсировать. «В целом в этой истории меньше всего потеряли венгры, которые изначально четко отдавали себе отчет в том, что такое Украина, и особо в ее поддержку не вкладывались. Вовремя спрыгнули словаки, благодаря избранию Фицо. Поляки же отдали Украине в принципе все что смогли – чего стоит только 200 танков в 2022 году», – рассказывает газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

    В целом, по словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Варшава с февраля 2022 по апрель 2024 года передала киевскому режиму оружия на 8 млрд долларов и гуманитарной помощи еще на шесть миллиардов. И это без учета косвенных потерь из-за поддержки Украины (например, связанной с наплывом украинской сельхозпродукции на польский рынок).

    Все это было предоставлено на безвозвратной основе – и очень пригодилось Украине, особенно в первый год войны. В частности, советское вооружение – Польша была одним из крупнейших его поставщиков в Восточной Европе. «Сегодня мы отдали все, что могли отдать Украине», – говорил в 2024 году министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Да, киевский режим не был за это благодарен (одно из украинских новостных агентств даже писало о том, что сумма, выделенная поляками, компенсировалась теми деньгами, которые потратили украинские «беженцы» в Польше), однако несмотря на периодические скандалы, поляки гуманитарную помощь не ослабляли.

    Во многом потому, что рассматривали ее как долгосрочную инвестицию. Причем как с целью нанесения России стратегического поражения (таков был превалирующий нарратив на Западе), так и с целью будущего освоения восточноевропейского пространства. Которое Варшава рассматривала как свою сферу влияния.

    Конечно, нельзя сказать, что Польша вообще осталась без каких-то физических прибытков. «Еще не так давно ходила мысль о том, что каждая европейская страна возьмет какой-нибудь регион Украины для восстановления. Кто-то – Днепропетровск, кто-то – Николаев. А поляки взяли Харьков, – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. – А Харьков это что? Это Харьковский авиационный завод, владеющий технологиями, которых не было у поляков. И из Харькова поляки вывозили и продолжают вывозить специалистов себе в Польшу. Теперь ждем больших прорывов в польской науке».

    Однако этого явно недостаточно. Вот Варшава и пытается сейчас урвать дополнительную прибыль.

    «Туск хочет, чтобы Польша была одной из тех стран, которые будут колонизировать Украину в той или иной степени»,

    – говорит Дмитрий Суслов. Урвать до тех пор, пока все не рухнуло. «Осознавая, что Украина в этой войне с Россией победить не сможет, они пытаются сделать так, чтобы их убытки либо не росли, либо сокращались. В Варшаве поняли, что Украина – это не взлетевший стартап», – говорит Иван Лизан.

    Казалось бы, сделать это не сложно – ведь поляки оказались лишь третьими в очереди. Первыми были британцы, которые заключили с Украиной в январе 2025 года так называемый столетний договор. В рамках этого соглашения, по словам Дмитрия Суслова, Киев обязался сотрудничать с Лондоном по вопросу освоения украинских минеральных ресурсов.

    Вторыми оказываются Соединенные Штаты, которые сейчас пытаются заставить Зеленского подписать договор о тех же самых минеральных ресурсах. Вот Туск и думает, что ему что-то оставшееся перепадет. Первому из континентальных европейцев. Поэтому и столбит. «Поляки же сейчас говорят об этом открыто – чтобы их услышали. У Туска большой лоббистский потенциал в ЕС, может Польше действительно удастся заработать», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Однако проблема в том, что не перепадет. Трамп не даст – ведь Америка сейчас просто сметает все, что находится на украинских инвестиционных прилавках.

    «На все лакомые активы сейчас так или иначе претендуют американцы. Недра, инфраструктура, контроль над портами и восстановлением страны. Можно сказать, что поляки на банкет опоздали. Свободных стульев нет – их унесли»,

    – поясняет Иван Лизан. По сути, Варшава даже не сможет долгосрочно заработать на том, что находятся на ее территории – украинских беженцах.

    «Их можно паспортизировать и превратить в граждан Польши, в рабочую силу. Но в этом случае они просто уедут в другие страны Европы. Можно, конечно, надавить на Украину возвращением беженцев – но киевская власть будет только рада, если ей пришлют несколько тысяч мужиков. Она их мобилизует и успешно убьет на фронте», – резюмирует Иван Лизан.

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