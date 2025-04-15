Туск объявил о завершении эры наивной глобализации в мире

Премьер Польши Туск заявил о начале эры экономического национализма

Tекст: Ирма Каплан

Премьер-министр Польши Дональд Туск на форуме новых технологий в Варшаве объявил об окончании эры «наивной глобализации» и начале эры «экономического национализма», сообщает портал onet.pl.

«Пожалуй, сейчас самое время твердо заявить, что эпоха наивной глобализации заканчивается и нам нужно громко и четко сказать: если мы хотим добиться экономического успеха, хотим построить безопасное государство, нужно громко сказать себе и другим, что Польша не будет наивным партнером в этой все более беспощадной конкуренции эгоистов на мировых рынках, на фронтах войн», – заявил Туск.

Он заверил, что польские компании больше не будут проигрывать в конкурентной борьбе с международными гигантами.

«Мир учит нас сегодня, что капитал и экономика имеют национальность. Наши интересы имеют красно-белые цвета... Мы должны заботиться об интересах польских предпринимателей», – подчеркнул премьер Польши.

Рассуждая об «экономической диктатуре», Туск заявил, что потребовал отчетов обо всех инвестициях и закупках, чтобы понимать, как в стране реализуется политика предпочтения польского капитала и предпринимателей. Потому что больше не будет места отговоркам «это невозможно», резюмировал Туск.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ранее на этом же форуме Туск заявил о необходимости не только помогать Украине, но и защищать интересы национальных компаний. Делать он это предлагает без наивности, но с экономическим расчетом.