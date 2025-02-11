США ввели пошлины в 25% на импорт стали и алюминия

Tекст: Антон Антонов

Соответствующий документ подписан главой американского государства и не содержит исключений. Отменяются льготы и беспошлинные квоты для основных поставщиков – Канады, Мексики, Бразилии и других стран, пишет Reuters.

Пошлины подняты с 10% до 25%. В Белом доме заявили, что исключения, которые действовали ранее, подорвали эффективность мер по защите производителей стали и алюминия в США.

Кроме того, США решили ввести новый североамериканский стандарт, требующий, чтобы импортируемая сталь была «выплавлена и разлита», а алюминий – «выплавлен и отлит» в регионе. Данные меры направлены против китайской стали с минимальной степенью обработки.

Напомним, сообщалось, что изменения будут объявлены во вторник или среду и вступят в силу почти сразу. Как писала газета ВЗГЛЯД, новая тарифная война США может привести к неприятным последствиям для самих Штатов.