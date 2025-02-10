Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.0 комментариев
США объявили о новых пошлинах на импорт металлов
США ввели 25-процентную пошлину на импорт стали и алюминия из всех стран
Президент США намерен ввести 25% пошлины на импорт стали и алюминия, включая поставки из Канады и Мексики, пишет The New York Times.
С понедельника Вашингтоном будут введены 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, сообщает The New York Times. В новой администрации уточнили, что эти пошлины коснутся всех стран, включая Канаду и Мексику, которые являются крупнейшими торговыми партнерами США.
Глава Соединенных Штатов также сообщил, что в течение ближайших дней он планирует ввести ответные пошлины на товары из стран, с которыми США ведут торговлю. Эти пошлины должны уравнять тарифы США с тарифами других стран. Изменения будут объявлены во вторник или среду и вступят в силу почти сразу.
Говоря о планах, американский лидер отметил, что «любая сталь, поступающая в США, будет облагаться 25-процентной пошлиной». Он напомнил, что уже вводил подобные меры в отношении Канады и Мексики, что привело к пересмотру торговых соглашений с этими странами.
Ранее президент США подписал указ о введении пошлин на импорт из Мексики и Канады с исключением для канадских энергоресурсов, на которые установлены более низкие тарифы, а также ввел дополнительные тарифы на китайские товары. В ответ на это несколько канадских провинций анонсировали запреты на продажу американского алкоголя.
Президент США выразил мнение, что Канада не останется жизнеспособной страной без американской поддержки, и предложил ей стать 51-м штатом США.