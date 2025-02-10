США объявили о новых пошлинах на импорт металлов

США ввели 25-процентную пошлину на импорт стали и алюминия из всех стран

Tекст: Ольга Иванова

С понедельника Вашингтоном будут введены 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, сообщает The New York Times. В новой администрации уточнили, что эти пошлины коснутся всех стран, включая Канаду и Мексику, которые являются крупнейшими торговыми партнерами США.

Глава Соединенных Штатов также сообщил, что в течение ближайших дней он планирует ввести ответные пошлины на товары из стран, с которыми США ведут торговлю. Эти пошлины должны уравнять тарифы США с тарифами других стран. Изменения будут объявлены во вторник или среду и вступят в силу почти сразу.

Говоря о планах, американский лидер отметил, что «любая сталь, поступающая в США, будет облагаться 25-процентной пошлиной». Он напомнил, что уже вводил подобные меры в отношении Канады и Мексики, что привело к пересмотру торговых соглашений с этими странами.

Ранее президент США подписал указ о введении пошлин на импорт из Мексики и Канады с исключением для канадских энергоресурсов, на которые установлены более низкие тарифы, а также ввел дополнительные тарифы на китайские товары. В ответ на это несколько канадских провинций анонсировали запреты на продажу американского алкоголя.

Президент США выразил мнение, что Канада не останется жизнеспособной страной без американской поддержки, и предложил ей стать 51-м штатом США.