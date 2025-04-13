Мерц исключил членство Украины в ЕС и НАТО до окончания конфликта

Tекст: Валерия Городецкая

«Украина – особый случай во всех отношениях. Это очень большая европейская страна, но это европейская страна, находящаяся в состоянии войны. А страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО или Европейского союза», – сказал он в интервью газете Handelsblatt, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что обещание членства в ЕС остается в силе, как и перспектива вступления в НАТО, но для реализации этих планов необходимо, чтобы конфликт завершился. Мерц также отметил, что у него мало надежды на то, что конфликт на Украине разрешится самостоятельно в ближайшее время.

Газета Politico писала, что США, Германия и еще пять стран НАТО не согласны с идеей немедленного вступления Украины в альянс из-за опасений прямого военного конфликта с Россией.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что обсуждение вступления Украины в альянс более не актуально.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Москва и Вашингтон согласны, что в контексте урегулирования ситуации на Украине не может идти речь о вступлении Киева в НАТО.