Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.6 комментариев
В Москве началась работа по созданию нового российского стиля
Совещание по запуску работы над новым государственным визуальным стилем с акцентом на традиционные ценности прошло в Национальном центре «Россия» с участием представителей власти, вузов и экспертов.
Совещание было организовано по поручению президента России для координации усилий по формированию единого национального стиля в государственных визуальных коммуникациях. В числе участников были советник президента Елена Ямпольская, представители администрации президента, руководители Национального центра, специалисты по визуальным коммуникациям и ведущих российских вузов, передает сайт центра «Россия».
Елена Ямпольская в своем выступлении подчеркнула: «Большое спасибо Владимиру Владимировичу Путину, нашему президенту, что он поддержал мою инициативу о создании нового российского стиля. Теперь на базе Национального центра »Россия« будет положено начало работы в этом направлении. Я считаю, что мы должны обеспечить абсолютно везде в общественном пространстве ощущение родного дома без пафосных фраз и громких лозунгов».
Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич отметил, что задача по формированию нового российского стиля – стратегически важный проект, требующий четкой и планомерной работы, создания нормативной базы и вовлечения всех заинтересованных органов. Он подчеркнул, что только системный подход позволит достичь отражения национальной идентичности в визуальной среде страны.
Глава Национального центра Наталья Виртуозова рассказала о первых шагах, предпринятых для этой работы: создании филиалов центра в регионах, сотрудничестве с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка», а также проведении экспертных встреч по будущему архитектурного облика России. Руководитель по контролю за госкоммуникациями Андрей Мелентьев подчеркнул значимость диалога с обществом и призвал специалистов вузов к совместной работе.
Вузы представили собственные проекты, в которых были использованы элементы каллиграфии, орнаментов и других традиционных мотивов, подтвердив готовность к исследовательской и практической деятельности в рамках инициативы. Совещание завершилось решением о создании Совета по формированию нового российского стиля под руководством Ямпольской при участии вузов и экспертов.