На Украине заявили о влиянии американских пошлин на металлургию

  • Новость часаРакетным ударом в Полтавской области поражены производственные мощности «Нафтогаза»
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    Зачем Трампу снимать санкции с Ирана
    Военкор: Потери ВСУ в Курской области должны ошеломить украинцев
    Венгрия заявила об обязательстве Украины не атаковать «Турецкий поток»
    Карлсон предложил не приглашать Зеленского на переговоры по Украине
    На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры
    Российские войска продвинулись в Харьковской области
    США обсудят с союзниками в Европе «силы сдерживания» для мира на Украине
    Запасы золота в банках России сократились вдвое
    Украина пожаловалась на американские пошлины на металлургию
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Европейская русофобия дает нам возможность вернуть потерявшихся

    Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву, помня о печальной судьбе певца Шарлота, который за свою неудачную клоунаду получил пять лет колонии. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.

    11 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    14 комментариев
    11 февраля 2025, 12:01 • Новости дня

    На Украине заявили о влиянии американских пошлин на металлургию

    Tекст: Александра Юдина

    Введение США 25-процентных пошлин на сталь с 12 марта существенно затронет украинскую металлургическую отрасль, сообщила украинский министр экономики Юлия Свириденко.

    По ее словам, вводимые США пошлины на сталь, начиная с 12 марта, составят 25%, что может серьезно повлиять на украинскую металлургическую отрасль, передает ТАСС.

    Свириденко выразила обеспокоенность, подчеркнув, что введение пошлин закономерно отразится на отрасли и потребует поиска выходов из сложившейся ситуации.

    Министр заявила, что правительство Украины намерено до 12 марта найти «оптимальное решение» в переговорах с США. Она отметила, что работа над этим уже ведется, и есть надежда на положительный исход.

    Напомним, в отношении всех поставок стали и алюминия в США Вашингтоном вводятся пошлины в размере 25%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая тарифная война США может привести к неприятным последствиям для самих Штатов.

    10 февраля 2025, 22:01 • Новости дня
    Лавров назвал ключ к завершению украинского конфликта

    Лавров назвал устранение первопричин украинского конфликта ключом к его завершению

    Tекст: Вера Басилая

    Для завершения украинского конфликта необходимо полное устранение его первопричин, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном собрании, посвященном Дню дипломатического работника.

    Лавров напомнил, что первопричинами конфликта являются создание угроз безопасности России через расширение НАТО на восток и политика киевского режима, направленная на уничтожение русского языка, культуры, СМИ и канонического православия, передает ТАСС.

    «Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что Россия готова к переговорам по Украине, в ходе которых должны быть обеспечены российские законные интересы. По словам Лаврова, переговоры должны проходить «не за счет интересов других стран», а в рамках договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, которая не оставит никого уязвимым. Глава МИД напомнил, что это многократно подчеркивал и президент Владимир Путин.

    Ранее Лавров заявил о необходимости учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине.

    МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

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    10 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева

    Эксперты: Европу и США ждет пикировка из-за гарантий безопасности Украине

    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США дистанцируются от гарантий безопасности Киеву, перекладывая всю ответственность на Европу. Но ситуацию могут осложнить давление европейских стран на Вашингтон и позиция Москвы, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Олег Барабанов и Станислав Ткаченко. Ранее советник президента США Майк Уолтц заявил, что гарантии безопасности Украине лягут на Европу.

    «Предупреждение Уолтца отражает один из ключевых подходов новой администрации: США больше не намерены тратить деньги на Украину. В Белом доме приводили достаточно большие цифры по ресурсам, отправленным Киеву. Сейчас Вашингтон подчеркивает: это проблема и задача Европы», – отметил Олег Барабанов, профессор РАН, программный директор клуба «Валдай».

    «Другое дело, что противники такого подхода сейчас начнут оказывать сильное давление на американцев в ходе предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности и другим каналам. Так что, возможно, планы Вашингтона, озвученные Уолтцом, в чистом виде не будут реализованы», – отметил собеседник.

    «Как бы то ни было, страхи европейцев, озвученные во время предвыборной гонки в США, воплощаются в жизнь. Они боялись, что на них лягут гарантии Киеву. Но пока это только разговоры. Должно пройти полтора-два месяца, чтобы прояснилась судьба переговорного процесса по Украине. Тогда станет понятно, насколько слова Уолтца реалистичны», – добавил он.

    «Уолтц озвучил ультиматум Европе и Украине: нужно заканчивать конфликт. Однако суть заключается в том, что Москва, скорее всего, не согласится на предоставление Брюсселем гарантий Киеву вне рамок общеевропейской системы безопасности. Иначе стабильности в регионе не будет», – заметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что после окончания российско-украинского противостояния европейским странам «придется взять на себя ответственность за этот конфликт», передает NBC News. Также он подчеркнул: «В плане гарантий безопасности ситуация будет полностью на стороне европейцев».

    Кроме того, Уолтц подтвердил приверженность главы Белого дома прекращению войны, добавив, что Вашингтон будет стремиться «возместить» стоимость военной помощи Киеву посредством «партнерства с Украиной в плане ее редкоземельных металлов, природных ресурсов, нефти и газа».

    Со своей стороны, Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану признался, что не хотел бы даже думать о последствиях прекращения поддержки США.

    Ранее сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт России и США.

    В минувшие выходные американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Москва следит за риторикой новой американской администрации, однако пока не получила конкретных сигналов по возобновлению контактов для обсуждения украинского кризиса, как отметил постпред России при ООН Василий Небензя. Между тем в Кремле отказались подтвердить или опровергнуть слова американского президента о контактах.

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    10 февраля 2025, 19:39 • Видео
    Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

    Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

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    11 февраля 2025, 01:29 • Новости дня
    Военкор: Потери ВСУ в Курской области должны ошеломить украинцев
    Военкор: Потери ВСУ в Курской области должны ошеломить украинцев
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Потери вооруженных сил Украины в Курской области «должны уже не впечатлять, а ошеломлять» украинское общество, заявил российский военкор Евгений Поддубный.

    «Закономерный финал для бездумной и бесперспективной атаки противника в Курском приграничье: техника боевиков горит десятками единиц, судьба экипажей понятна», – заявил Поддубный в Telegram.

    Он подчеркнул, что потери украинских боевиков на этом направлении должны «уже не впечатлять, а ошеломлять» украинскую общественность. Западные страны, по мнению Поддубного, не обращают внимания на эти потери, поскольку их интересует разве что материальный ущерб – «уничтоженная военная техника в денежном эквиваленте».

    «Ну вот, пожалуйста, дроноводы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ вновь славно поработали над утилизацией иностранных боевых машин, и останавливаться парни конечно не собираются», – заявил Поддубный, опубликовав соответствующую видеозапись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы утром в четверг предприняли неудачную попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. 10 февраля Минобороны России сообщило, что за все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59 тыс. военнослужащих и 357 танков.

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    10 февраля 2025, 18:41 • Новости дня
    В Раде предложили сделать Украину 52-м штатом США

    Депутат Рады Безуглая предложила сделать Украину частью Соединенных Штатов

    В Раде предложили сделать Украину 52-м штатом США
    @ Mariam Zuhaib/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Контролируемая киевским режимом территория должна прийти под юрисдикцию США в качестве 52-го штата, предложила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    «Может, нас 52-м штатом? Под боком у РФ», – заявила парламентарий в социальных сетях, передает ТАСС.

    Напомним, после вступления в должность новый президент США предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата.

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    11 февраля 2025, 09:21 • Новости дня
    На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры

    Газопровод и электросети на Украине повреждены в результате воздушной атаки

    На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Газовая инфраструктура в Днепропетровской и Полтавской областях пострадала во время воздушной тревоги, девять населенных пунктов остались без газоснабжения, сообщили местные власти.

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на вторник была атакована газовая инфраструктура, передает ТАСС.

    Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук отметил, что взрывы были связаны с газовыми месторождениями в Полтавской области. В свою очередь Полтавская областная администрация сообщила, что девять населенных пунктов в Миргородском районе остались без газоснабжения.

    Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак добавил, что в результате взрывов пострадали линии электропередачи и газопровод в регионе. Однако точное количество пострадавших объектов и ущерб не уточняются.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Украина подверглась массированному ракетному удару, в ходе которого крылатые ракеты «Калибр», запущенные с Черного моря, направились в сторону Полтавской области.

    К утру вторника в нескольких регионах Украины произошли взрывы.

    Вечером в понедельник взрывы произошли в Самаре Днепропетровской области Украины, Павлограде и Харькове, позднее сообщалось о новых взрывах в Харькове и Харьковской области Украины.

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    11 февраля 2025, 07:46 • Новости дня
    Стало известно о массированном ракетном ударе по Полтавской области

    «Страна.ua»: Крылатые и баллистические ракеты атаковали Украину

    Стало известно о массированном ракетном ударе по Полтавской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украина подверглась массированному ракетному удару, в ходе которого крылатые ракеты «Калибр», запущенные с Черного моря, направились в сторону Полтавской области, а в Киеве и на большей части страны объявлена воздушная тревога.

    По данным украинского издания «Страна.ua», Украина подверглась массированной ракетной атаке с применением крылатых ракет «Калибр», выпущенных с Черного моря, передает «Газета.Ru».

    Ракеты направились с юга на северо-восток, двигаясь в сторону Полтавской области.

    Мониторинговые паблики уточнили, что цели находятся в районах Александрии, Светловодска, Миргорода и Кременчуга. Кроме крылатых ракет, в направлении Полтавской области были также выпущены баллистические ракеты.

    В Киеве и на большей части Украины объявлена воздушная тревога в связи с массированной атакой. В городе Мерефа, расположенном в Харьковской области, зафиксированы взрывы.

    Напомним, к утру вторника в нескольких регионах Украины произошли взрывы. Вечером в понедельник взрывы произошли в Самаре Днепропетровской области Украины, Павлограде и Харькове. Позднее сообщалось о новых взрывах в Харькове и Харьковской области Украины.

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    10 февраля 2025, 21:08 • Новости дня
    Зеленский пообещал 18-летним украинцам льготную ипотеку за год контракта в армии
    Зеленский пообещал 18-летним украинцам льготную ипотеку за год контракта в армии
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о новых условиях для привлечения молодежи в армию, включая финансовые бонусы и льготы.

    Зеленский в своем обращении рассказал о новом механизме привлечения молодежи в возрасте от 18 до 25 лет в армию Украины, сообщает издание «Страна». В числе предложенных условий – годовой контракт, за который молодые люди смогут получить до миллиона гривен, а также поступление в вуз на бесплатное отделение без экзаменов и специальные условия по ипотеке.

    Зеленский отметил, что более детальная информация и конкретные условия программы будут официально представлены в ближайшие дни.

    Напомним, офис Зеленского запланировал изменения в закон о призыве на военную службу, разрешив добровольные контракты для мужчин от 18 до 25 лет, которые пока не подпадают под мобилизацию.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что намерение ВСУ заключать контракты с 18-летними украинцами является частью сделки Украины «по редкоземельному металлу – цинку».

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    10 февраля 2025, 22:57 • Новости дня
    Карлсон обвинил Украину в продаже американского оружия наркокартелям

    Такер Карлсон обвинил Украину в продаже американского оружия мексиканским наркокартелям

    Карлсон обвинил Украину в продаже американского оружия наркокартелям
    @ REUTERS/Tomas Bravo

    Tекст: Вера Басилая

    Значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям, действующим на границе с США, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    Карлсон в интервью с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом заявил, что Украина перепродает полученное от США оружие мексиканским наркокартелям, передает РИА «Новости».

    По словам журналиста, значительная часть поставок, оказывается у бандитов, действующих на границе с США. Он отметил, что это «не догадки, а факты, которые представляют собой преступление».

    Карлсон также подверг критике бывшего госсекретаря Энтони Блинкена за эскалацию конфликта на Украине, и назвал его «преступником».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на «черном рынке», и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Украина перепродает оружие на Ближний Восток и в Африку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

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    10 февраля 2025, 12:55 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три американских снаряда РСЗО HIMARS, французская управляемая авиабомба Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 51 беспилотник, отчитались в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 851 беспилотник, 592 ЗРК, 21 278 танков и других бронемашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21 477 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 438 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    В минувшие выходные ВС России поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект газонефтяной отрасли.

    За прошлую неделю ВС России за неделю нанесли восемь ударов по военным объектам Украины.

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    11 февраля 2025, 00:29 • Новости дня
    Bloomberg рассказало о планах Келлога по работе над украинским урегулированием

    Bloomberg заявило о планах Келлога предоставить варианты прекращения конфликта на Украине

    Bloomberg рассказало о планах Келлога по работе над украинским урегулированием
    @ Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен в ближайшие недели представить Белому дому варианты завершения украинского конфликта, сообщает Bloomberg.

    В рамках своей миссии Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности в Германии, которая начнется в пятницу, а также совершит визиты в европейские столицы. Он посетит Киев, но не планирует посещать Москву во время этой поездки, передает Bloomberg.

    Келлог хочет обсудить с европейскими официальными лицами их готовность возглавить усилия по предоставлению сил сдерживания для обеспечения долговременного мирного урегулирования. Соединенные Штаты, скорее всего, не будут предоставлять войска для этих целей, но могут оказать иную поддержку, пишет Bloomberg.

    Кроме того, как сообщает Bloomberg, на встречах с союзниками Келлог намерен призвать их увеличить расходы на оборону. В то же время, некоторые европейские чиновники советуют США усилить меры против энергетического сектора России и использовать замороженные российские активы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности сосредоточится на теме мирного урегулирования конфликта на Украине; сообщалось, что США хотят представить свой план по разрешению кризиса на Украине на этой конференции, однако позднее стало известно, что администрация США приостановила разработку этого плана, чтобы учесть мнение европейских союзников.

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    11 февраля 2025, 01:49 • Новости дня
    Карлсон предложил не приглашать Зеленского на переговоры по Украине
    Карлсон предложил не приглашать Зеленского на переговоры по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинского лидера Владимира Зеленского не следует включать в переговоры по урегулированию кризиса на Украине, заявил журналист Такер Карлсон.

    Карлсон во время интервью с отставным подполковником Дэниелом Дэвисом заявил: «Зачем вообще включать в эти переговоры украинское руководство? Я не понимаю», –передает ТАСС.

    Он призвал США извиниться «за то, что администрация Байдена только что сделала с Украиной». «Я думаю, что это наша или их вина. Но я не понимаю, зачем вообще в дальнейшем приглашать Зеленского», – сказал журналист. Он подверг сомнению легитимность пребывания Зеленского на посту президента Украины, так как «его срок истек».

    Дэвис, в свою очередь, напомнил, что Россия не раз заявляла о готовности вести переговоры с США по урегулированию конфликта. Он отметил, что администрации Джо Байдена была предоставлена возможность начать переговоры в любой момент, но она отказалась от этого. «И теперь мы имеем те обломки, которые имеем», – подчеркнул эксперт.

    Действия американских политиков привели к опустошению Украины, заявил Карлсон. Он возмутился тем, что Верховная рада позволила «иностранцам, негражданам, покупать землю» на Украине, «так что они потеряют свою страну физически».

    По его словам, «целое поколение было уничтожено», а в США теперь требуют от Украины «снизить призывной возраст до 18 лет».

    «Меня как христианина это приводит в ярость и отталкивает. Как? Что это такое? По-моему, это самое отвратительное, что я когда-либо слышал», – сказал Карлсон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявлял, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям, действующим на границе с США.

    В Еврокомиссии заявляли, что по-прежнему придерживаются принципа «ничего про Украину без Украины» в вопросе переговоров.

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    10 февраля 2025, 19:48 • Новости дня
    Гладков: ВСУ атаковали четыре поселка в Белгородской области
    Гладков: ВСУ атаковали четыре поселка в Белгородской области
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, один из мирных жителей получил ранение, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В поселке Кукуевка Валуйского округа дрон атаковал авто, пострадал человек, медики доставили его в Валуйскую ЦРБ, указал Гладков в своем Telegram-канале.

    В поселке Замостье Грайворонского округа беспилотник атаковал дом, он пробил крышу, выбил окна и повредил стоящую рядом автомашину. В Нечаевке в Белгородском районе дрон повредил склад сельхозпредприятия.

    В Борисовке Волоконовского района в ходе детонации дрона в частном доме выбило окна, есть локальные повреждения на ЛЭП. Часть жителей населенного пункта пока остались без света.

    В воскресенье ВСУ атаковали с помощью дронов Белянку и Уразово в Белгородской области.

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    11 февраля 2025, 03:47 • Новости дня
    Венгрия заявила об обязательстве Украины не атаковать «Турецкий поток»

    Сийярто сообщил о получении Венгрией гарантий безопасности для инфраструктуры «Турецкого потока»

    Венгрия заявила об обязательстве Украины не атаковать «Турецкий поток»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках полученных Венгрией гарантий от Еврокомиссии Украина согласилась не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что Венгрия получила «список гарантий по трем вопросам». Так, Украина продолжит поставки нефти через свою территорию и«не будет атаковать инфраструктуру «Турецкого потока». «В-третьих, переговоры о возобновлении транзита газа через Украину начнутся очень быстро», – приводит его слова РИА «Новости».

    По словам Сийярто, Венгрия дала понять ЕК, что больше не нуждается в гарантиях энергобезопасности от Украины, опыт Будапешта с договоренностями от Киева «не очень положительный».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности в конце января. Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» после нападения Украины.

    Россия в январе увеличила экспорт газа по «Турецкому потоку» до рекордных 1,56 млрд кубометров, что стало самым высоким показателем за месяц с начала эксплуатации трубопровода в 2020 году.

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    11 февраля 2025, 08:21 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали Саратовский НПЗ

    ВСУ атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Саратове

    Украинские беспилотники атаковали Саратовский НПЗ
    @ ГУ МЧС по Саратовской области/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Саратове начался пожар.

    После падения обломков одного из беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод начался пожар, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Также взрывы прогремели в Энгельсе. Местные жители слышали громкие взрывы и звуки, похожие на автоматные очереди, со стороны местного аэродрома. Сработала тревожная сирена.

    Официальной информации пока не поступало. Данных о пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник аэропорты Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска ограничили вылеты и прилеты. В Саратовской области задержали поезда из-за угрозы атаки беспилотников.

    Минобороны России сообщило, что система ПВО сбила 40 украинских беспилотников за ночь.

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    11 февраля 2025, 11:05 • Новости дня
    Ракетным ударом в Полтавской области поражены производственные мощности «Нафтогаза»
    Ракетным ударом в Полтавской области поражены производственные мощности «Нафтогаза»
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В результате взрывов в Полтавской области Украины повреждены производственные мощности группы «Нафтогаз», что привело к отключению газа в девяти населенных пунктах региона.

    Как сообщает пресс-служба компании «Нафтогаз», взрывы в Полтавской области на Украине нанесли урон производственным мощностям группы, передает РИА «Новости».

    Вследствие этого девять населенных пунктов региона остались без газоснабжения. Компания принимает меры для стабилизации ситуации с газоснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры. Украинские СМИ сообщали, что Украина подверглась массированному ракетному удару, в ходе которого крылатые ракеты «Калибр», запущенные с Черного моря, направились в сторону Полтавской области. К утру вторника в нескольких регионах Украины произошли взрывы.

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