  • Новость часаЭксперт объяснил цели ударов России по газовой инфраструктуре Украины
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    Как защитить российский нефтяной экспорт на Балтике
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европейская русофобия дает нам возможность вернуть потерявшихся

    Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву, помня о печальной судьбе певца Шарлота, который за свою неудачную клоунаду получил пять лет колонии. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.

    16 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    15 комментариев
    11 февраля 2025, 12:53 • Новости дня

    Шольц предупредил о «сплоченной реакции» ЕС на пошлины США

    Шольц заявил о готовности ЕС ответить на пошлины США на сталь и алюминий

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о сплоченном ответе Евросоюза на пошлины США, если Вашингтон не оставит Европе выбора.

    Шольц заявил, что ЕС готов ответить, если Соединенные Штаты введут пошлины на экспорт стали и алюминия из Европы, передает ТАСС.

    Канцлер также выразил надежду, что удастся избежать эскалации и начала торговой войны. По его словам, торговые конфликты наносят ущерб обеим сторонам, снижая их экономическое процветание.

    Ранее США ввели пошлины в размере 25% на все поставки стали и алюминия в страну.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеет о введении этих пошлин и ответит жесткими мерами.

    На Украине заявили, что введение 25-процентных пошлин на сталь с 12 марта значительно затронет украинскую металлургическую отрасль.

    Президент России Владимир Путин заявил, что новый американский лидер быстро наведет порядок в Европе, а европейские элиты  «встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новая тарифная война США может привести к неприятным последствиям для самих Штатов.

    8 февраля 2025, 16:05 • Новости дня
    Politico: Теневой флот в Балтийском море будут задерживать по «новым законам»

    Politico: Финляндия, Эстония, Литва и Латвия намерены задерживать суда по «новым законам»

    Politico: Теневой флот в Балтийском море будут задерживать по «новым законам»
    @ Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия, Эстония, Литва и Латвия планируют использовать международные законы для задержания «теневых судов», подозреваемых в якобы незаконной перевозке нефти, сообщает Politico.

    Издание пишет, что балтийские страны намерены воспользоваться международным правом для задержания российских судов, сообщает Ura.Ru.

    По словам дипломатов и чиновников Евросоюза, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия подозревают российский «теневой флот» в незаконной перевозке нефти. Они рассматривают возможность захвата судов «по экологическим или пиратским причинам».

    Балтийские страны планируют разработать новые законы, чтобы перехватывать больше судов. Чиновники и дипломаты сообщили, что из-за использования «теневого флота» западные санкции оказываются неэффективными. По их оценкам, почти 50% санкционной торговли российской нефтью проходит через Финский залив.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны НАТО будут искать правовые решения для контроля судов за пределами своих территориальных вод в Балтийском море.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что НАТО пытается блокировать Россию на Балтике и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях.

    Заместитель главы МИД Александр Грушко подчеркнул, что Россия не допустит превращения Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО, поскольку это противоречит интересам Москвы.

    Военные корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море в рамках миссии «Балтийский часовой».

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    8 февраля 2025, 19:28 • Новости дня
    Российский кабель оборвался в исключительной экономической зоне Финляндии

    Российский кабель оборвался в Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии

    Российский кабель оборвался в исключительной экономической зоне Финляндии
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии оборвался российский кабель, финская береговая охрана проследила за его ремонтом.

    В Финском заливе, в исключительной экономической зоне Финляндии, произошел обрыв российского кабеля. Береговая охрана Финляндии подтвердила данную информацию и заявила, что наблюдает за проведением ремонтных работ.

    Российское судно приступило к ремонтным работам, выполняя все необходимые условия, выдвинутые для работы в исключительной экономической зоне Финляндии.передает «Интерфакс».

    Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Илья Ильин сообщил, что российская сторона уведомила финскую сторону о прорыве кабеля заранее. Уведомление было составлено в полном соответствии с условиями разрешения на проведение работ в водах Финляндии.

    По данным агентства STT, береговая охрана Финляндии отказалась раскрыть дополнительные детали касательно типа и функций кабеля, отметив, что это ответственность его владельцев.

    Ранее латвийские военно-морские силы обнаружили мальтийский сухогруз Michalis San на месте повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией, но не зафиксировали подозрительной активности.

    До этого в Балтийском море был поврежден еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, что вызвало подозрения в причастности китайского судна.

    В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике.

    Коментарии (10)
    10 февраля 2025, 19:39 • Видео
    Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

    Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

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    8 февраля 2025, 16:15 • Новости дня
    Обнаженная по пояс активистка Femen прервала митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде

    Обнаженная по пояс активистка Femen ворвалась на митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде

    Обнаженная по пояс активистка Femen прервала митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде
    @ SERGIO PEREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обнаженная по пояс активистка Femen ворвалась на мероприятие в отеле Мадрида, где собрались около 2 тыс. сторонников правоконсервативных партий, сформировавших фракцию Европарламента «Патриоты Европы».

    Обнаженная по пояс активистка группы Femen попыталась помешать проведению мероприятия в Мадриде с участием европейских политиков, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Женщина ворвалась в зал, но была быстро выведена сотрудниками службы безопасности, передает ТАСС.

    Мероприятие, организованное под лозунгом «Сделаем Европу снова великой», собрало около 2 тыс. сторонников. На встрече выступали европейские спикеры, которые среди прочего защищали традиционные ценности. Лозунг мероприятия намекал на предвыборный призыв президента США «Сделаем Америку снова великой».

    Фракция «Патриоты Европы», в которую входят 84 депутата из 14 партий из 12 стран, была сформирована по итогам выборов в Европарламент в 2024 году. Эта фракция стала третьей по численности в Европарламенте после Европейской народной партии и «Прогрессивного альянса социалистов и демократов». Инициатором ее создания выступил Виктор Орбан, возглавляющий правящую партию Венгрии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз».

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    9 февраля 2025, 18:04 • Новости дня
    Германия заподозрила Россию в шпионаже за обучением украинских военных на базе люфтваффе
    Германия заподозрила Россию в шпионаже за обучением украинских военных на базе люфтваффе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкие военные начали расследование по подозрению якобы в российском шпионаже после шести наблюдений дронов над базой в Швезинге, где проходят обучение украинские военные на системах Patriot.

    Немецкие военные начали расследование якобы российского шпионажа, пишет Politico. Причиной стали шесть случаев наблюдения дронов над базой в Швезинге, где проходят обучение украинские военные на системах Patriot. Издания пишут, что события разворачивались с 9 по 29 января, когда якобы неустановленные дроны несколько раз проникали в закрытое воздушное пространство над базой люфтваффе в Швезинге.

    Несмотря на задействование электронных контрмер, включая глушитель HP47, силам бундесвера не удалось сбить дроны или отследить их операторов. Инциденты были классифицированы как потенциальный шпионаж, об этом были уведомлены разведывательные службы. Бундесвер подтвердил факты наблюдения дронов, но воздержался от предоставления дополнительных деталей.

    База в Швезинге представляет собой важную цель для наблюдения из-за обучения на системах Patriot. Германия уже передала Украине несколько таких систем. По данным Suddeutsche Zeitung, военные чиновники считают, что дроны были технологически продвинутыми и не стандартными коммерческими моделями.

    Ранее в окружном суде Роттердама состоялось слушание по делу россиянина, обвиняемого в передаче данных по микрочипам в Россию, где обсуждались детали возможного нарушения санкционного режима.

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    10 февраля 2025, 19:39 • Новости дня
    Орбан заявил о планах «захватить Брюссель»

    Орбан заявил о важности саммита «Патриотов Европы» для влияния на Брюссель

    Орбан заявил о планах «захватить Брюссель»
    @ Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал мадридский саммит «Патриотов Европы» важным шагом к укрощению Брюсселя.

    Саммит «Патриоты Европы», проходивший 7 и 8 февраля в Мадриде, стал значимым событием для участников и собрал представителей ультраправых партий Европы. Орбан заявил, что это мероприятие является важным шагом на пути к укрощению Брюсселя, пишут «Известия».

    Орбан выразил благодарность Сантьяго Абаскалю, члену конгресса депутатов Испании и председателю правой партии «Голос», за организацию саммита и гостеприимство. Политик отметил: «Мадридский саммит стал еще одним важным шагом для нас. Вместе мы приручим быка. Вместе мы захватим Брюссель».

    Ранее сообщалось, что европейские «Патриоты» собрали на саммите в Мадриде правых лидеров стран ЕС. Политики выразили поддержку главе Белого дома, выступили против поддержки Украины, радикального ислама, нелегальных мигрантов, гендерного разнообразия и «зеленой повестки».

    В субботу Орбан обвинил Европейский союз в безрассудной поддержке Украины, назвав ее вливанием средств в «безнадежную войну», и раскритиковал миграционную политику Брюсселя.

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    10 февраля 2025, 12:34 • Новости дня
    Рар объяснил отсутствие победителя по итогам дебатов Шольца и Мерца

    Политолог Рар: Оппонентом Мерца на дебатах вместо Шольца должна была стать Вайдель

    Рар объяснил отсутствие победителя по итогам дебатов Шольца и Мерца
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Олаф Шольц и Фридрих Мерц выступили на дебатах убедительно: они повторили всем известные тезисы и подтвердили свои амбиции возглавить страну. Ни тот, ни другой не совершили никакого ляпсуса. Тем не менее, вероятность того, что именно кандидат от ХДС/ХСС будет избран следующим канцлером, стала выше, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. В воскресенье в Германии состоялись предвыборные дебаты.

    «Главные дебаты, если говорить объективно, должны были проходить не между Фридрихом Мерцем и Олафом Шольцем, а между Мерцем и Алис Вайдель, кандидатом на пост канцлера от «Альтернативы для Германии» (АдГ)», – считает германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что, согласно данным опросов, поддержка АдГ выше 20%. Между тем у СДПГ – лишь 15%. «Правая партия опередила в гонке фракцию Шольца», – подчеркнул собеседник.

    Что касается «телевизионной дуэли» между действующим глава немецкого правительства и его оппонент от блока ХДС/ХСС, то она не поменяла сложившуюся ситуацию, считает Рар. «Оба кандидата выступали убедительно: они повторили всем известные тезисы, подтвердили свои амбиции возглавить страну. Естественно, каждый остался при своих аргументах», – уточнил политолог.

    Эксперт также указал, что ни Шольц, ни Мерц не совершили никакого ляпсуса. «Электорат СДПГ и ХДС/ХСС считает своего кандидата победителем дебатов», – добавил спикер, объясняя, почему «дуэль» не выявила явного победителя. Кроме того, Рар обратил внимание на поведение и манеры действующего канцлера и его оппонента во время дебатов.

    «Так, Шольц проявил себя левым политиком. Он ратовал за социальную справедливость, гуманизм в обществе, политику мира. Мерц, как и следовало ожидать, выступил в первую очередь за свободу действий бизнеса, ограничение миграции, сокращение социальной системы и бюрократии, а также дальнейшее оказание помощи Украине», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, в отличие от своего соперника, Мерц готов следовать политике трансатлантизма и сближаться с администрацией Дональда Трампа», – добавил Рар. По оценкам собеседника, вероятность, что именно он будет избран следующим канцлером, стала еще выше. «Вопрос лишь в том, пойдет ли политик в коалицию с социал-демократами или «зелеными», – уточнил эксперт.

    Политолог указал, что Шольц в ходе дебатов пытался «криминализовать» оппонента от ХДС/ХСС за сближение позиций по миграционному вопросу с АдГ. «Левые силы судорожно пытаются обвинить Мерца в пособничестве «фашистам», которыми якобы являются члены «Альтернативы». При этом общественное мнение в Германии разделено: 49% выступают против сотрудничества с АдГ, 42% – за», – заметил Рар.

    Схожей точки зрения придерживается Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии. Он отмечает, что дебаты Мерца и Шольца прошли в спокойной и дружелюбной атмосфере. «По ощущениям, это больше походило на обмен мнениями или вообще разговор. Такая ситуация контрастирует с проходившими ранее дискуссиями в Бундестаге и другими моментами этой электоральной гонки», – считает политолог.

    По его мнению, определить конкретного победителя дебатов достаточно сложно, поскольку оба кандидата приводили большое количество цифр и различных показателей, а эмоциональный накал фактически отсутствовал. Однако в некоторых сферах действующему канцлеру не удалось опираться лишь на факты, заметил Кузьмин.

    «Это было особенно заметно во время дискуссии об экономике. Политический имидж Шольца точно не получает дополнительных очков, когда даже ведущие с насмешкой реагируют на оправдание неудачной политики в духе «это не я напал на Украину и перекрыл газ», – уточнил эксперт.

    Он выделил еще один фактор, который повлиял на нейтральность дискуссии. Дело в том, что кандидатам, вероятно, придется формировать правящую коалицию и идти друг другу на уступки. А потому всерьез портить отношения никому не хочется, особенно на фоне укрепления АдГ, получающей политические бонусы от каждого разлада внутри «демократического центра», объяснил аналитик.

    Вместе с тем, хотя лидер предвыборной гонки и солидаризировался с действующим канцлером по поводу того, что Украина вряд ли получит статус члена НАТО, Мерц занимает более ястребиную позицию по вопросу поддержки Киева, обратил внимание Кузьмин. В частности, политик в очередной раз озвучил, что поддерживает поставку Украине крылатых ракет Taurus.

    «Вдобавок стоит отметить, что и Мерц, и Шольц поддерживают потенциальное увеличение оборонных расходов. Однако источники финансирования кандидаты видят разные. Если первый придерживается мнения, что «ключом» к увеличению оборонного бюджета выступает экономический рост, то второй считает, что увеличение трат в этой области возможно только в случае реформирования «долгового тормоза», – детализировал эксперт.

    Политолог также отметил, что во время эфира ZDF озвучили хороший вопрос от зрителя о том, почему дебаты проводятся именно между этими двумя кандидатами. «Последовавший ответ «это традиция», конечно, сложно оспорить, однако такой консерватизм во многом можно назвать одной из причин периодической формализации этого формата», – заключил Кузьмин.

    Напомним, в воскресенье в Германии состоялись предвыборные дебаты кандидатов в канцлеры страны. В них участвовал действующий глава немецкого правительства Олаф Шольц и его оппонент от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц. В течение 90 минут они обсуждали вопросы миграции, экономической и социальной политики ФРГ, а также конфликт на Украине. Порой дискуссия сопровождалась ожесточенными спорами.

    Так, Шольц высказался против поставок немецкого оружия Киеву для ударов вглубь России. «Война должна скоро закончиться. По-прежнему правильно не позволять Киеву атаковать немецким оружием вглубь российской территории, чтобы не допустить эскалации», – заявил он.

    Мерц, напротив, выступил за поставки немецких дальнобойных ракет Taurus. «Я всегда говорил, что поставка крылатых ракет должна согласовываться в Европейском союзе. Америка поставляет, Франция поставляет, Британия поставляет. Мы тоже должны были бы поставлять», – считает политик.

    Также участники дебатов обсудили возможное членство Украины в НАТО. Шольц отметил, что этот вопрос откладывается американским правительством: он не закрыт, но и не стоит на повестке дня. Тем не менее действующий канцлер считает, что западные страны должны помочь Киеву создать «сильную армию», поскольку украинская экономика этого позволить не может.

    Мерц согласился с позицией Шольца по членству Украины в Североатлантическом альянсе, но отметил, что в среднесрочной перспективе страну нужно принять в Евросоюз. Кандидат от ХДС/ХСС напомнил, что в ЕС существуют обязательства по взаимной защите. «Украина могла бы получить значительный дополнительный уровень безопасности со стороны Европы», – уточнил он.

    Еще одной темой дебатов стали возможные пошлины США на товары из Евросоюза. Действующий глава немецкого правительства заявил, что объединение готово к этому и может отреагировать в течение часа. Свою стратегию в отношении Трампа Шольц описал как «понятные слова и дружеские беседы».

    В свою очередь Мерц выступил за выработку общей европейской стратегии в отношении Соединенных Штатов. В случае избрания политик обещал потратить на это много времени и сил. ЕС и Британия, по его словам, намного больше, чем США и Канада вместе взятые. «Мы не должны делать себя меньше, чем мы есть», – подчеркнул он.

    Что касается внутренней повестки, то Шольц пообещал продолжить проводить «жесткую линию» в миграционной политике после выборов в Бундестаг. Между тем Мерц обвинил Шольца в том, что тот пустил в Германию «более двух миллионов нелегальных мигрантов». «Это больше, чем число жителей города Гамбурга. Это более чем в четыре раза превышает число жителей города Нюрнберг. Это больше, чем все население Свободного государства Тюрингия. Это попросту слишком много», – заявил он, вновь выступив за ужесточение миграционной политики.

    Мерц назвал правильным решение вынести на голосование в Бундестаг резолюцию ХДС/ХСС об ужесточении миграционного законодательства, которую поддержали депутаты «Альтернативы для Германии». Тем не менее политик вновь категорически отверг любое сотрудничество с АдГ. «Мы совершенно разные по этим вопросам. Между АдГ и ХДС/ХСС нет никакого сходства», – передает ТАСС его слова.

    Дебаты закончились без явного перевеса какого-либо кандидата. Согласно результатам исследования издания Suddeutsche Zeiting, 37% опрошенных посчитали, что Шольц выступил лучше своего оппонента, 34% – высказались в пользу Мерца, а 29% – за то, что оба политика были на одном уровне.

    В Deutsche Welle (СМИ-иноагент) дебаты назвали «неравным поединком». «Не потому, что Шольц на голову ниже Фридриха Мерца. Разница в росте бросалась в глаза. Главное отличие – в другом. Правящая партия Шольца, социал-демократы, в опросах отстает от консерваторов из блока ХДС/ХСС вдвое (примерно 15% против 30%). Для канцлера серия теледебатов – чуть ли не последний шанс сократить разрыв», – говорится в материале.

    Как отмечает Politico, кандидаты на должность канцлера «столкнулись в ходе жарких дебатов, обнажив глубокие разногласия за несколько недель до национальных выборов». По мнению аналитиков издания, одно из самых крупных разногласий – как вести себя в возможной торговой войне с США.

    По оценкам Bloomberg, действующий канцлер часто принимал оборонительную позицию в ходе дебатов. Опрошенные агентством эксперты отмечают, что Мерц «был определенно энергичен и хорошо подготовлен, в то время как Шольц защищался, но при этом часто говорил по существу».

    В следующее воскресенье Шольц и Мерц снова встретятся на «телевизионной дуэли». К ним присоединятся кандидаты от «Зеленых» и «Альтернативы для Германии» – Роберт Хабек и Алис Вайдель соответственно.

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    9 февраля 2025, 11:47 • Новости дня
    Politico: Европейские правые пообещали «восстановить» континент

    Politico: Европейские правые лидеры в Мадриде заявили о планах «отвоевать» континент

    Politico: Европейские правые пообещали «восстановить» континент
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    На конференции в Мадриде европейские правые лидеры объявили о намерении «восстановить» континент, вдохновляясь политикой президента США Дональда Трампа и выступая против миграции и зеленой политики, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, лидеры правых движения Европы собрались в Мадриде, чтобы продемонстрировать единство и силу после переизбрания Трампа. На первом съезде партии Patriots for Europe, третьей по величине политической силы в ЕС, обсуждались такие вопросы, как отмена зеленой политики, борьба с исламом и миграцией, а также противостояние Брюсселю.

    На мероприятии лидер Венгрии Виктор Орбан заявил, что «торнадо Трамп» изменил мир, и настало время консервативных правительств в Европе. Марин Ле Пен из Франции отметила, что с момента инаугурации Трампа, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен «практически исчезла с экранов».

    Среди участников конференции были также Герт Вилдерс из Нидерландов, Маттео Сальвини из Италии и Андрей Бабиш из Чехии. Они обратили внимание на проблемы, связанные с миграцией и энергополитикой ЕС. «Зеленый курс мертв», – заявил Бабиш, обвиняя Брюссель в экономическом крахе.

    Лидеры подчеркнули необходимость объединения консервативных сил в Европе для противостояния либеральным и социалистическим партиям. Марин Ле Пен выразила надежду на сотрудничество с Европейской народной партией для изменения нынешнего экономического курса.

    На закрытом ужине перед конференцией правые политики встретились с президентом Фонда Heritage Foundation Кевином Робертсом, подтверждая связи с американским консервативным движением.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейский Союз в безрассудной поддержке Украины, назвав ее вливанием средств в «безнадежную войну», и раскритиковал миграционную политику Брюсселя.

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    10 февраля 2025, 21:05 • Новости дня
    В ЕС заработал разрешающий использование муки из червей в продуктах регламент

    В ЕС вступил в силу регламент, разрешающий добавлять в продукты порошок из личинок мучного червя

    В ЕС заработал разрешающий использование муки из червей в продуктах регламент
    @ IMAGO/Zoonar.com/Smilla72!/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия вступил в силу регламент, допускающий использование порошка из личинок желтого мучного червя в пищевых продуктах, включая хлеб и сыры, на территории стран Евросоюза.

    Еврокомиссия официально разрешила добавление порошка из личинок большого мучного хрущака (Tenebrio molitor) в пищевые продукты. Среди них – хлеб, сыры, паста, джем. Данный регламент вступил в силу в странах Евросоюза, он был утвержден еще в январе. Согласно заявлению ЕК, порошок, обработанный ультрафиолетом, признан новым продуктом питания, передает ТАСС.

    Личиночная стадия хрущака, известная как мучной червь, широко используется в кормах для насекомоядных рептилий и амфибий. Новый регламент имеет срок действия пять лет с возможностью продления. Продукты с добавлением порошка из насекомых должны иметь соответствующую маркировку на упаковке.

    ЕК также подчеркивает, что решение о потреблении продуктов с содержанием насекомых остается за потребителями. В ведомстве уверяют, что порошок из насекомых, прошедший строгую научную оценку, полностью безопасен и не представляет рисков для здоровья человека при соблюдении предложенных условий применения.

    В марте прошлого года президент России Владимир Путин пошутил о зарубежной «еде будущего» в виде мотыльков и червячков.

    Ранее в Англии предложили включить в школьное питание начальных классов Уэльса съедобных насекомых, в том числе мучных червей и сверчков. Используя альтернативный белок, предлагается делать «обычный» фарш, который будет приготовлен в стиле болоньезе. Таким образом ученые стараются приучить новое поколение использовать экологически чистые заменители мяса.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ученые активно продвигают идею альтернативных белков и готовят человечество к «изменению пищевых привычек».

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    10 февраля 2025, 00:34 • Новости дня
    Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов вглубь России

    Канцлер Германии Шольц выступил против поставок оружия Украине для дальних ударов по России

    Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов вглубь России
    @ Jan Woitas/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Олаф Шольц заявил, что считает неправильным поставлять Украине оружие для ударов вглубь России, поскольку это нарушает ответственность Германии.

    Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем, кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, выразил свою позицию относительно поставок оружия Украине, передает ТАСС.

    Шольц подчеркнул, что Германия не должна поставлять оружие, способное наносить удары с большой разрушительной силой на значительные расстояния вглубь российской территории.

    «Я считаю неправильным, чтобы мы поставляли [Украине] оружие, способное с большой разрушительной силой действовать далеко вглубь России. Я считаю, что это именно тот шаг, на который нельзя идти, если на тебе лежит ответственность за Германию», – отметил он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в декабре генсек НАТО Марк Рютте попросил Владимира Зеленского прекратить критику Шольца за отказ в поставке ракет Taurus.

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    8 февраля 2025, 23:41 • Новости дня
    Выход стран Балтии из БРЭЛЛ назвали ударом по себе

    Британский политик назвал ударом по себе выход стран Балтии из БРЭЛЛ

    Tекст: Максим Попов

    Прибалтийские страны, выйдя из международного электрического кольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), нанесли удар по самим себе, заявил лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен.

    «Страны Балтии бьют по своим же лицам», – заявил Кертен, подчеркивая, что данный шаг может нанести ущерб энергетической безопасности и стабильности прибалтийских государств, передает РИА «Новости».

    По его мнению, это решение может привести к увеличению цен на электроэнергию и зависимость от других источников.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Литва завершила процесс отключения от единой энергосистемы БРЭЛЛ и приступила к изолированной работе электросетей до синхронизации с ЕС, запланированной на 9 февраля.

    До этого Эстония, Латвия и Литва подготовили уведомление для России о выходе из единой энергосистемы. В Эстонии перед выходом из энергосистемы с Россией вышли из строя две ТЭС. Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы из-за выхода стран Балтии из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией.

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    11 февраля 2025, 05:42 • Новости дня
    Сербия назвала вступление в ЕС приоритетом внешней политики

    Глава МИД Сербии Джурич назвал вступление в ЕС приоритетом внешней политики страны

    Сербия назвала вступление в ЕС приоритетом внешней политики
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сербия намерена завершить к концу 2026 года все необходимые реформы для вступления в ЕС, которое является приоритетом ее внешней политики, заявил министр иностранных дел страны Марко Джурич.

    На саммите «друзей Западных Балкан» в Риме он встретился с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос, передает РИА «Новости».

    «Подчеркнув, что членство в ЕС остается стратегической определенностью Сербии и приоритетом внешней политики, я отметил амбициозную цель сербского правительства провести все необходимые реформы до конца 2026 года», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Кроме того, на полях саммита в Риме Джурич обсудил с шефом дипломатии ЕС Каей Каллас путь евроинтеграции Сербии.

    Президент Сербии Александр Вучич 4 февраля в телефонном разговоре заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о намерении до 2026 года добиться соответствия страны критериям ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на министерской встрече с балканскими странами Италия представила документ с предложениями по ускорению вступления стран-кандидатов в ЕС. В документе выделены три основных элемента: «постепенная интеграция», касающаяся в том числе кибербезопасности, госуправления, управления миграцией; «упрощение процесса», которое позволит не допустить «блоков и перекрестных вето»; «стратегическая коммуникация», которая должна усиливать «преимущества интеграции для населения»

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    10 февраля 2025, 06:37 • Новости дня
    ZDF: Предвыборные дебаты между Шольцем и Мерцем не выявили явного победителя

    Предвыборные дебаты в Германии завершились без явного победителя

    ZDF: Предвыборные дебаты между Шольцем и Мерцем не выявили явного победителя
    @ AP/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Предвыборные дебаты между Олафом Шольцем и Фридрихом Мерцем не выявили явного победителя: 37% респондентов отдали предпочтение Шольцу, 34% – Мерцу, а 29% считают их выступления равными.

    Предвыборные дебаты между канцлером Германии Олафом Шольцем и кандидатом от ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем завершились без явного победителя, сообщило ТАСС со ссылкой  ZDF.

    Согласно опросу немецкого издания, 37% респондентов считают, что Шольц выступил лучше, тогда как 34% отдали предпочтение Мерцу. Оставшиеся 29% участников опроса отметили, что оба кандидата выступили на равных.

    Отмечается, что  взгляды на исход дебатов различались в зависимости от пола. Среди женщин 43% признали победителем Шольца, тогда как только 29% поддержали Мерца. Среди мужчин мнения разделились противоположным образом: 40% полагают, что Мерц оказался более убедительным, тогда как лишь 30% считают, что Шольц выступил лучше.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ходе дебатов с кандидатом на пост канцлера ФРГ Фридрихом Мерцем Шольц исключил возможность вступления Украины в НАТО.

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    11 февраля 2025, 10:40 • Новости дня
    Reuters: США хотят надавить на ЕС для покупки американского оружия для Украины

    Reuters: США планируют надавить на Европу для покупки американского оружия для Украины

    Reuters: США хотят надавить на ЕС для покупки американского оружия для Украины
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация Белого дома намерена убедить европейских союзников приобрести больше американского оружия для Украины, чтобы укрепить позиции Киева перед потенциальными мирными переговорами с Москвой.

    В Белом доме разработали план, согласно которому европейские союзники должны будут приобрести больше американского оружия для Украины, передает Reuters.

    По данным издания, такое решение может укрепить позиции Киева в преддверии возможных мирных переговоров с Москвой.

    В случае, если план будет формализован, это успокоит украинские власти, которые опасались, что США могут блокировать дальнейшую помощь стране.

    Отмечается также, что американские чиновники, включая украинского посланника по украинскому регулированию отставного генерал-лейтенанта Кейта Келлога, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности.

    Келлог отказался подтвердить этот план, но отметил, что США «всегда рады продавать оружие, произведенное в Америке, поскольку это укрепляет экономику страны».

    Национальный советник по безопасности США Майк Вальц в интервью NBC News заявил, что основным принципом является то, что европейцы должны взять на себя ответственность за конфликт. При этом пока неизвестно, будут ли США просить европейские страны покупать оружие через коммерческие контракты или напрямую из американских запасов, что может занять годы.

    Тем временем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на «черном рынке», и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Украина перепродает оружие на Ближний Восток и в Африку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

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    8 февраля 2025, 17:09 • Новости дня
    Посол в Австрии оценил перспективу поставок российского газа в Европу

    Посол Любинский допустил возможные масштабных переговоры с Европой по газу

    Tекст: Вера Басилая

    Возобновление переговоров о поставках российского газа в Европу будет связано с масштабными соглашениями, в которых Австрия может играть лишь второстепенную роль, что связано с утратой ее влияния, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

    Любинский подчеркнул, что Вена, как ключевой газовый хаб, утратила свое влияние из-за собственных решений, и теперь австрийцам придется справляться с последствиями самостоятельно. Он добавил, что Россия не проявляет инициативы для восстановления прежних контактов, так как диалог был разорван не по ее вине. В случае, если Австрия в будущем проявит заинтересованность, Москва будет исходить из текущих условий, но пока оснований для односторонних шагов не усматривается, передает РИА «Новости».

    По его словам, в случае, если переговоры о поставках российского газа в Европу возобновятся, то они будут масштабными, и Австрии достанется там «второстепенная роль».

    В январе 2023 года австрийская компания OMV инициировала арбитраж в Стокгольме по контракту на поставку газа, требуя компенсацию убытков от «Газпром экспорта» из-за непредсказуемых поставок. Согласно контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году, OMV претендовала на возмещение ущерба. Поставки российского газа прекратились после решения Стокгольмского арбитража, по которому OMV присудили 230 млн евро за недопоставки газа по германскому контракту, а компания решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок, что привело к невыполнению платежных обязательств.

    Ранее австрийская компания OMV заявила, что выиграла арбитражное разбирательство в Стокгольме против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию.

    Также сообщалось, что австрийская энергетическая компания OMV расторгла долгосрочный контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку природного газа.

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    10 февраля 2025, 02:15 • Новости дня
    Шольц исключил членство Украины в НАТО

    Шольц заявил об отсутствии обсуждений членства Украины в НАТО и призвал к ее защите

    Шольц исключил членство Украины в НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Олаф Шольц в ходе дебатов с кандидатом в канцлеры ФРГ Фридрихом Мерцем подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО не рассматривается, но страна нуждается в военной и экономической поддержке.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в настоящее время вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается, сообщило ТАСС. Он отметил, что американское правительство отложило этот вопрос, и решения НАТО не блокируют, но и не рассматривают членство Украины. Шольц подчеркнул важность обеспечения защиты Украины, отметив, что необходимо помочь ей иметь сильную армию для самообороны.

    Шольц также высказал недовольство обсуждениями, которые касаются территории Украины, заявив, что «это также их дело». Он отметил, что Украина не может самостоятельно финансировать армию нужного масштаба и призвал к международным гарантиям безопасности.

    Вместе с тем Фридрих Мерц, кандидат на пост канцлера от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, поддержал позицию, что Украина не может быть принята в НАТО из-за текущего состояния войны. Он высказал мнение, что в среднесрочной перспективе Украина должна войти в Евросоюз с обязательствами по оказанию ей помощи.

    Ранее Шольц выступил против поставок оружия Украине для ударов вглубь России.

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