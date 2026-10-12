Евросоюз ввел санкции против застройщика «Самолет»

Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет

Politico: Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет

Tекст: Ольга Иванова

Ограничительные меры в отношении российского военно-промышленного комплекса будут действовать три года, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Министры иностранных дел стран Евросоюза также обсуждают планы по ограничению выдачи виз российским туристам и бывшим военным, а также возможность запретить передвижение российских дипломатов внутри сообщества.

Всего европейские власти планируют включить в новый пакет санкций около 1,6 тыс. физических и юридических лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о намерении Евросоюза ввести новые санкции против России.

В четверг Таллин попросил исключить российскую компанию из 22-го пакета ограничений.

В среду послы стран Евросоюза согласовали этот пакет санкций.