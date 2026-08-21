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    Когда закончится вторая волна напряжения на топливном рынке
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Россия вылечилась от низкопоклонства перед Западом

    Восемьдесят лет назад на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом». Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но скорее все было с точностью до наоборот.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

    18 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как казаки готовились к СВО

    Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.

    6 комментариев
    21 августа 2026, 09:55 • Новости дня

    Власти Германии исключили дефицит газа зимой

    Минэкономики ФРГ исключило дефицит газа зимой при низком уровне хранилищ

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии уверены, что немецким домохозяйствам и предприятиям хватит газа в холодное время года, хотя хранилища заполнены не полностью.

    Как сообщает Deutsche Welle* (признана в России СМИ-иноагентом), уровень заполненности газовых хранилищ Германии остается относительно низким по сравнению с прошлыми годами. Тем не менее в Минэкономики страны считают, что потребителям дефицит газа зимой не грозит.

    Ведомство при этом заранее готовит меры на случай экстренной ситуации. Власти намерены иметь запасной план действий, если погодные условия или другие факторы приведут к резкому росту спроса на газ.

    Правительство ФРГ подчеркивает, что ситуация находится под контролем, несмотря на не самые высокие показатели заполненности подземных резервуаров. Официальные структуры продолжают следить за динамикой запасов до начала отопительного сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэкономики Германии Катерина Райхе заявила о том, что страна спокойно переживет зиму, несмотря на низкий уровень заполненности газохранилищ.

    Заполненность подземных газовых хранилищ Европы к середине августа опустилась до рекордно низких значений за всю историю наблюдений, составив чуть более 60%.

    Директор объединения операторов немецких хранилищ газа и водорода INES Себастьян Хайнерманн предупредил, что из-за критически низкого уровня запасов, едва превышающего 47%, ФРГ рискует столкнуться с масштабными перебоями в газоснабжении грядущей зимой.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    20 августа 2026, 21:47 • Новости дня
    Назван главный поставщик газа в ЕС вместо США

    Норвегия обогнала США и стала главным поставщиком газа Евросоюзу

    Назван главный поставщик газа в ЕС вместо США
    @ REUTERS/Heinz-Peter Bader

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия назвала Норвегию крупнейшим экспортером природного газа в ЕС вместо Соединенных Штатов, сейчас страны объединения заняты пополнением запасов топлива, которые пока находятся на низком уровне.

    Евросоюз начал закупать наибольшие объемы топлива у Осло. Представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова на брифинге в Брюсселе подтвердила смену лидера среди экспортеров, пишет РБК.

    «Мы сейчас главным образом получаем газ из Норвегии и США, из Норвегии немного больше», – заявила она.

    Хрцинова отметила, что подготовка к холодам идет по плану. По ее словам, темпы закачки топлива оказались немного медленнее показателей прошлых лет. При этом европейские резервуары уже заполнены почти на 62%, поэтому причин для беспокойства нет.

    Представитель ЕК при этом подчеркнула отсутствие необходимости полностью заполнять хранилища. Она уточнила, что целевой уровень традиционно составляет лишь 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны успешно адаптировались к полному эмбарго на топливо из России.

    Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе перед отопительным сезоном превысили средние показатели последних трех лет на 52%.

    При этом темпы закачки топлива в европейские подземные хранилища из-за аномальной летней жары упали до трехлетнего минимума.

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    20 августа 2026, 20:23 • Новости дня
    Туск оправдал подрыв «Северных потоков»

    Туск назвал правильным уничтожение «Северных потоков»

    Туск оправдал подрыв «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в поддержку организаторов подрыва российских газопроводов «Северный поток». По его словам, Варшава всегда выступала против реализации этого энергетического проекта и прилагала максимум усилий, чтобы не допустить его успешного завершения.

    Туск выступил в защиту организаторов теракта на российских экспортных магистралях газа «Северный поток», пишет RT. «Стыдиться должны не те, кто вывел газопроводы из строя, а те, кто их построил», – заявил политик.

    По словам главы правительства, Варшава всегда прилагала максимум усилий для недопущения успешной реализации этого масштабного энергетического проекта.

    Тем временем издание Politico предупредило о рисках истощения запасов голубого топлива в Германии уже к ноябрю. Эксперты прогнозируют, что острая нехватка ресурсов грозит обернуться крайне тяжелой зимой для всего Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии обвинили гражданина Украины в подрыве газопроводов.

    Ранее Варшавский суд заблокировал запрос Берлина об экстрадиции подозреваемого дайвера. А председатель Евросовета Антониу Кошта раскритиковал немецкое руководство за создание этой энергетической инфраструктуры.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 20:44 • Новости дня
    Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии

    Zeit: Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии

    Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотни украинских военнослужащих отказались возвращаться на родину и покинули ряды вооруженных сил после прохождения обучения на территории Германии, сообщает Zeit.

    Несколько сотен украинских бойцов могли дезертировать из армии после военной подготовки в Германии, передает РИА «Новости». По данным немецкого издания Zeit, только в федеральной земле Саксония-Анхальт зафиксировано около 80 подобных инцидентов.

    «Тем не менее только в Саксонии-Анхальт, где большинство собеседников Zeit должны были завершить свое обучение, по данным местного министерства внутренних дел, известно о приблизительно 80 случаях. По всей Германии, должно быть, насчитывается несколько сотен таких случаев», – подчеркивается в материале газеты.

    Власти европейской страны не раскрывают точное число сбежавших бойцов, а в местном оборонном ведомстве называют такие ситуации единичными. При этом журналисты отмечают растущие трудности с поиском мотивированных призывников на Украине. Ранее сообщалось, что к концу 2025 года в розыске за оставление позиций находились 161,5 тыс. человек, а всего из рядов ВСУ сбежали около 480 тыс. военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о бегстве из украинской армии около 480 тыс. военнослужащих.

    С начала текущего года свои части самовольно покинули до 80 тыс. солдат ВСУ.

    В апреле командир элитного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию из-за угроз.

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    18 августа 2026, 20:33 • Новости дня
    Посольство потребовало прокуратуру Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    Посольство потребовало прокуратуру Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломатическое представительство России в Германии потребовало дать правовую оценку высказываниям корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о возможности содействия в убийстве русских.

    Посольство России в ФРГ направило обращение в местную прокуратуру с просьбой проверить слова корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о возможности «содействия в убийстве русских». Дипломаты просят оценить его высказывания на предмет призывов к противоправным действиям и разжигания ненависти, передает ТАСС.

    «Посольство направило обращение в прокуратуру Берлина с просьбой дать правовую оценку о наличии в высказываниях германского журналиста признаков состава преступлений», – говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что журналист не принес публичных извинений и не попытался дезавуировать сказанное.

    Представители посольства считают, что формулировки Мартенса носили осознанный и преднамеренный характер. Российская сторона оставила за собой право использовать доступные правовые механизмы в соответствии с национальным законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса.

    Ранее дипломатическое представительство России в Берлине раскритиковало высказывания немецкого репортера об уничтожении российских граждан.

    В то же время жители Германии опубликовали петицию с требованием уволить этого журналиста.

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    20 августа 2026, 11:37 • Новости дня
    Операторы сообщили об историческом падении запасов газа в Германии

    Заполненность немецких газохранилищ упала до рекордно низкого уровня за 15 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень резервов голубого топлива в немецких подземных хранилищах опустился до критической отметки в 50%, поставив под угрозу прохождение предстоящего зимнего отопительного сезона.

    Ассоциация операторов газотранспортных систем Германии зафиксировала рекордное истощение запасов топлива, передает РИА «Новости».

    «Уровень заполнения хранилищ на 18 августа составляет 50,06%. Текущий уровень заполнения в процентах является самым низким как минимум за последние 15 лет, а в абсолютных показателях – с 2013 года», – говорится в заявлении организации.

    Специалисты отмечают, что достичь установленного целевого показателя в 71% к первому ноября практически невозможно. Высокие цены на газ лишают поставщиков стимула закачивать резервы. Ежедневный объем пополнения сейчас составляет менее 0,5 тераватт-часа при возможных 1,2 тераватт-часа.

    Председатель правления FNB Gas Маттиас Йенн предупредил, что сжиженный природный газ не способен полностью компенсировать нехватку резервов. Он призвал власти обязать трейдеров обеспечить достаточные объемы топлива. Ранее Евросоюз снизил норматив заполнения хранилищ до 80%, а Газпром прогнозировал отставание от графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень заполненности подземных хранилищ газа в Германии достиг рекордно низких показателей для середины августа.

    Общие запасы топлива в европейских резервуарах опустились до минимальных значений за всю историю наблюдений.

    Директор объединения операторов немецких хранилищ Себастьян Хайнерманн предупредил о риске масштабных перебоев в газоснабжении грядущей зимой.

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    20 августа 2026, 19:03 • Новости дня
    В ФРГ задержан подозреваемый в подстрекательстве к убийству школьника в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие правоохранители арестовали гражданина, создавшего экстремистские онлайн-сообщества и побуждавшего подростков к тяжким преступлениям, включая убийство ребенка в российской школе.

    В Германии взят под стражу предполагаемый организатор преступной группировки, причастный к подстрекательству к убийству школьника в России, передает ТАСС.

    Федеральная прокуратура ФРГ сообщила, что расследование дела в отношении гражданина Кая М. ведется с 7 августа.

    «Федеральная прокуратура 7 августа переняла от генеральной прокуратуры Кобленца расследование против гражданина Германии Кая М. Имеется серьезное подозрение, что обвиняемый, будучи юношей, достигшим возраста уголовной ответственности, состоял в террористической и уголовной группировке, в которой он действовал в качестве организатора», – отмечается в заявлении ведомства.

    По данным следствия, в 2024 году подозреваемый основал минимум два интернет-сообщества правоэкстремистского толка.

    Участники этих групп стремились дестабилизировать общественный порядок через насилие, обмениваясь шокирующими фото- и видеоматериалами.

    Злоумышленники целенаправленно искали молодежь на игровых платформах, принуждая жертв к унижениям и селфхарму.

    Особое внимание прокуратура уделила российскому эпизоду. Сообщается, что задержанный вместе с сообщниками убедил несовершеннолетнего в России нанести смертельные ножевые ранения ребенку в школе.

    Кроме того, обвиняемый призывал к убийствам и поджогам подростков из США и Швеции. В настоящее время Кай М., арестованный 17 марта, находится в следственном изоляторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава уголовной полиции ФРГ заявил о росте радикализации молодежи с правыми взглядами через интернет.

    В марте текущего года суд в Коми арестовал подростка за подготовку вооруженного нападения на школу.

    В феврале суд поместил под стражу омского школьника за планирование массового убийства в образовательном учреждении.

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    21 августа 2026, 05:24 • Новости дня
    Журналиста Мартенса не объявили в международный розыск
    Журналиста Мартенса не объявили в международный розыск
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корреспондент немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса, ставший фигурантом уголовного дела за высказывания об убийстве русских, пока не объявили в международный розыск, сообщил источник.

    «На данный момент Мартенс включен только в базу розыска МВД. Но в международный розыск пока не объявлен», – сказал собеседник ТАСС.

    Он добавил, что его объявят в международный розыск «после завершения всех необходимых процессуальных процедур».

    Напомним, в России возбудили уголовное дело против Мартенса по статье о разжигании ненависти.

    Посольство России в ФРГ направило обращение в берлинскую прокуратуру для правовой оценки высказываний журналиста.

    Глава российской дипмиссии Сергей Нечаев жестко раскритиковал попытки немецкого внешнеполитического ведомства защитить репортера.

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    19 августа 2026, 21:27 • Новости дня
    Немецкие СМИ призвали Зеленского уйти в отставку

    Berliner Zeitung предрекла Зеленскому потерю власти из-за нарастающего кризиса

    Немецкие СМИ призвали Зеленского уйти в отставку
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добровольный уход с поста президента Украины Владимира Зеленского стал бы самым разумным решением для сохранения политического лица на фоне падения доверия, считают журналисты газеты Berliner Zeitung.

    Глава Украины Владимир Зеленский должен добровольно покинуть свой пост, пока последствия кризиса управления на Украине не вынудили его это сделать. Такое мнение выразил колумнист газеты Berliner Zeitung, пишет ТАСС.

    «Отставка Зеленского – упорядоченная, добровольная, подготовленная в соответствии с конституцией, а не вынужденная – стала бы не капитуляцией, а самым мудрым политическим решением из всех ему доступных на данный момент», – говорится в статье.

    По мнению немецкого журналиста, сейчас украинский лидер все больше растрачивает свой политический капитал. Чем дольше он держится за власть, тем сильнее тускнеет его образ на фоне роста коррупционных дел и падения общественного доверия.

    Автор материала уверен, что главная угроза для страны кроется не в смене руководства, а в хаотичном развитии кризиса. Ожесточенная внутренняя борьба, уличные протесты или давление со стороны Европы в конечном итоге все равно заставят Зеленского уйти.

    Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении преступной группы с участием чиновников офиса Владимира Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, откровения бывшего министра Михаила Федорова о глубоком кризисе власти обернулись серьезным политическим ударом по главе киевского режима.

    До этого немецкие средства массовой информации назвали арест экс-главы офиса президента Андрея Ермака последним предупреждением от Запада

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    20 августа 2026, 14:28 • Новости дня
    Посол России назвал недружественными заявления МИД ФРГ по журналисту FAZ

    Посол Нечаев назвал искажающими реальность заявления МИД ФРГ о журналисте FAZ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская сторона жестко отреагировала на попытки немецкого внешнеполитического ведомства защитить репортера газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, рассуждавшего о содействии в убийстве граждан РФ.

    Глава российской дипмиссии в Берлине Сергей Нечаев прокомментировал ТАСС скандал вокруг высказываний сотрудника издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса о «содействий в убийстве русских».

    Дипломат оценил реакцию представителя МИД Германии Мартина Гизе, который выступил в защиту репортера на недавней пресс-конференции.

    «В Москве обратили внимание на недружественные и искажающие реальность заявления представителя МИД Германии Мартина Гизе на правительственной пресс-конференции в Берлине 19 августа», – подчеркнул посол.

    Нечаев отметил безответственность обвинений Берлина в адрес Москвы относительно отсутствия свободы слова. Он напомнил, что власти ФРГ запрещают работу российских средств массовой информации из-за трансляции альтернативной точки зрения.

    «Высылают неугодных российских журналистов, которые осмеливаются излагать объективную картину о России и аутентичную позицию российского руководства», – добавил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в ФРГ направило обращение в берлинскую прокуратуру для проверки слов Михаэля Мартенса.

    Рарее российские правоохранительные органы возбудили против корреспондента уголовное дело по статье о разжигании ненависти.

    В то же время, само руководство газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало формулировку своего сотрудника просто двусмысленной.

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    20 августа 2026, 15:07 • Новости дня
    Еврокомиссия сообщила о лидерстве Норвегии и США в поставках газа

    Еврокомиссия: Норвегия обошла США и возглавила газовый рынок Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз полностью перестроил энергетический импорт после запрета российских ресурсов, сделав ставку на скандинавское и американское топливо на фоне конфликта вокруг Ирана.

    Представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова на брифинге в Брюсселе подтвердила смену лидеров энергетического рынка, передает ТАСС.

    По ее словам, европейские страны успешно адаптировались к полному эмбарго на топливо из России.

    «Мы сейчас главным образом получаем газ из Норвегии и США, из Норвегии немного больше», – заявила чиновница. Она добавила, что новая структура импорта сформировалась в условиях напряженности на Ближнем Востоке.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование диверсии на магистрали «Северный поток». Публицист утверждал, что газопровод взорвали представители Соединенных Штатов и Норвегии. По его данным, взрывчатку заложили во время учений НАТО BALTOPS 22 летом 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты пригрозили Евросоюзу остановкой поставок сжиженного природного газа из-за жестких климатических требований.

    Норвегия оказала давление на Брюссель для снятия моратория на новые нефтегазовые бурения в Арктике.

    Ранее сообщалось, что Осло получил более 115 млрд долларов сверхдоходов благодаря вытеснению российского топлива с европейского рынка.

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    20 августа 2026, 14:37 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе совершили резкий скачок

    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 785 долларам

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских площадках продемонстрировала уверенный рост, прибавив 3% и вплотную приблизившись к отметке в 785 долларов за тысячу кубометров.

    Котировки сентябрьских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торговую сессию с роста на 1,1%, достигнув 769,2 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    К середине дня показатель увеличился на 3,1% по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня, составив 784,9 доллара.

    Существенное подорожание энергоносителей в Европе спровоцировано обострением ситуации на Ближнем Востоке. В марте средние биржевые цены подскочили почти на 60% относительно февраля, превысив порог в 600 долларов за тысячу кубометров. На протяжении последних месяцев на рынке сохраняется высокая волатильность.

    По итогам июля расчетная стоимость газа выросла почти на 20% в месячном выражении, достигнув в среднем 637,5 доллара. Стоит отметить, что исторический максимум был зафиксирован весной 2022 года, когда котировки взлетели до 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Напомним, утром 20 августа биржевые цены продемонстрировали рост почти до 770 долларов.

    19 августа стоимость сентябрьских фьючерсов на хабе TTF увеличилась до 767 долларов за тысячу кубометров. К середине того же дня котировки опустились до отметки 760 долларов.

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    18 августа 2026, 14:30 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению

    Стоимость газа на европейских биржах снизилась до 737 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки на европейских газовых рынках продемонстрировали спад после утренней стабильности, опустившись до отметки в 737 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на голубое топливо в Европе во вторник днем снизились на 1,5%, составив 737 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 749,4 доллара. К 14.02 по московскому времени показатель опустился.

    Конфликт на Ближнем Востоке ранее привел к существенному удорожанию энергоресурсов в европейских странах. Средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем. В июле расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении.

    Значительно выше стоимость газа была в 2021 и 2022 годах. Таких устойчиво высоких показателей не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года. Исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне утром стоимость природного газа на европейских биржах превысила 750 долларов за тысячу кубометров.

    К середине понедельника котировки опустились до 734 долларов.

    В минувшую пятницу сентябрьские фьючерсы по индексу TTF подорожали до 726 долларов.

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    19 августа 2026, 15:07 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах опустилась до 760 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 760 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах продемонстрировала незначительное снижение, достигнув отметки в 760 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в среду днем слегка снизились – на 0,2%, находясь у отметки в 760 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на уровне 769,5 доллара, прибавив 1%. Однако к середине дня показатель опустился до 760,1 доллара. Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 761,9 доллара за тысячу кубометров.

    Значительное удорожание энергоносителей в регионе спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. В марте средние биржевые цены подскочили почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В июле расчетная стоимость газа выросла еще на 20%, составив в среднем 637,5 доллара.

    Исторический рекорд стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров. До этого столь высоких цен не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду стоимость сентябрьских фьючерсов на хабе TTF увеличилась до 767 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки на европейских газовых рынках опустились до отметки в 737 долларов.

    В понедельник цена природного газа на фоне геополитической напряженности преодолела психологическую отметку в 750 долларов.

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    19 августа 2026, 14:15 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц осудил призыв израильского министра к массовым убийствам в Газе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц выразил возмущение высказываниями министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, предложившего ежедневно совершать десятки точечных ликвидаций в секторе Газа.

    Официальный Берлин отреагировал на резонансные заявления руководства Израиля, передает РИА «Новости» со сылкой на Reuters.

    «Канцлер Германии Фридрих Мерц решительно осуждает бесчеловечные высказывания министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира», – сообщил представитель немецкого кабинета министров.

    Ранее газета Financial Times написала об участии Бен-Гвира в подкасте с бывшим заложником ХАМАС. В ходе беседы израильский министр заявил о необходимости проведения военными от 30 до 40 точечных ликвидаций в секторе Газа за одну ночь. Он также выразил мнение, что некоторые жители Газы не заслуживают права на жизнь.

    Издание Politico отметило, что после этого инцидента депутаты Бундестага потребовали от Евросоюза ввести санкционные ограничения против Бен-Гвира. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль поддержал инициативу парламентариев и подверг жесткой критике поведение израильского политика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский министр Итамар Бен-Гвир призвал ежедневно уничтожать десятки палестинцев в секторе Газа.

    Накануне Еврокомиссия потребовала от властей Израиля обеспечить безопасность гражданского населения. Ранее МИД Швеции обратился к руководству Евросоюза с требованием ввести персональные санкции против Бен-Гвира.

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    18 августа 2026, 13:31 • Новости дня
    Немецкая экономика за год лишилась почти 200 тыс. компаний

    В Германии за прошлый год закрылись около 190 тыс. компаний

    Tекст: Мария Иванова

    Экономический кризис и нехватка кадров привели к масштабному прекращению работы предприятий в различных секторах немецкой экономики, включая автомобилестроение и гостиничный бизнес.

    Масштабная волна ликвидации бизнеса накрыла немецкую экономику, передает РИА «Новости».

    В 2025 году свою деятельность прекратили порядка 190 тыс. организаций, что на 10% превышает показатели предшествующего года. Основной удар пришелся на сферу общественного питания, автомобилестроение, а также врачебные практики.

    «Число закрытий компаний в Германии в 2025 году выросло второй год подряд. По расчетам ZEW Mannheim и Creditreform, закрылось почти 190 тыс. компаний – примерно на 10% больше, чем годом ранее», – говорится в совместном исследовании. Примечательно, что лишь каждое восьмое предприятие объявило о банкротстве.

    Исследователь ZEW Сандра Готтшалк отметила, что нестабильные условия, дефицит специалистов и высокие затраты на энергию бьют по всем секторам. Кроме того, серьезное влияние оказывает демографический фактор. Владельцы жизнеспособных бизнесов уходят на пенсию и вынуждены закрывать дело из-за отсутствия преемников.

    Страна уже три года находится в состоянии экономической стагнации. Текущий спад во многом обусловлен высокими ценами на энергоносители, которые взлетели после прекращения поставок российского газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале число корпоративных банкротств в Германии достигло максимума за 20 лет.

    В июле старейший немецкий производитель элементов питания Varta инициировал процедуру несостоятельности.

    Цены на газ для немецких потребителей с 2020 года выросли в пять раз.

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