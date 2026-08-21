Власти Германии исключили дефицит газа зимой

Минэкономики ФРГ исключило дефицит газа зимой при низком уровне хранилищ

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Deutsche Welle* (признана в России СМИ-иноагентом), уровень заполненности газовых хранилищ Германии остается относительно низким по сравнению с прошлыми годами. Тем не менее в Минэкономики страны считают, что потребителям дефицит газа зимой не грозит.

Ведомство при этом заранее готовит меры на случай экстренной ситуации. Власти намерены иметь запасной план действий, если погодные условия или другие факторы приведут к резкому росту спроса на газ.

Правительство ФРГ подчеркивает, что ситуация находится под контролем, несмотря на не самые высокие показатели заполненности подземных резервуаров. Официальные структуры продолжают следить за динамикой запасов до начала отопительного сезона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэкономики Германии Катерина Райхе заявила о том, что страна спокойно переживет зиму, несмотря на низкий уровень заполненности газохранилищ.

Заполненность подземных газовых хранилищ Европы к середине августа опустилась до рекордно низких значений за всю историю наблюдений, составив чуть более 60%.

Директор объединения операторов немецких хранилищ газа и водорода INES Себастьян Хайнерманн предупредил, что из-за критически низкого уровня запасов, едва превышающего 47%, ФРГ рискует столкнуться с масштабными перебоями в газоснабжении грядущей зимой.