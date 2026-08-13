Глава INES: Германия зимой останется без газа из-за полупустых хранилищ

Tекст: Мария Иванова

Текущая ситуация с закачкой топлива создает серьезную угрозу для энергетической стабильности ФРГ, передает РИА «Новости».

Директор объединения операторов немецких хранилищ газа и водорода INES Себастьян Хайнерманн заявил: «Германия сейчас движется навстречу серьезным рискам в сфере газоснабжения... Если текущая тенденция закачки не изменится, станет ясно, что участники рынка руководствуются исключительно экономическими ценовыми сигналами и практически полностью игнорируют техническую необходимость».

По состоянию на 12 августа 2026 года резервуары страны заполнены лишь на 47,28%, хотя стандартный показатель должен превышать 90%. Эксперт пояснил, что даже при достижении уровня в 78% запасов хватит максимум до начала февраля в случае сильных морозов. Процесс заполнения требует непрерывности и не может быть ускорен в любой момент.

Кризис в Ормузском проливе спровоцировал рост оптовых цен, из-за чего компаниям стало невыгодно формировать зимние запасы. Ранее Евросоюз на фоне этих событий снизил целевой показатель заполненности газохранилищ до 80%. При этом Газпром прогнозировал, что к 1 октября европейские резервы не достигнут и 75% при сохранении нынешних темпов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отказ властей Германии от централизованных закупок топлива грозит резким подорожанием энергии грядущей зимой.

лава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал причиной текущего энергетического кризиса отказ Европы от российского газа.

Из-за аномальной летней жары страны Евросоюза накопили лишь 48% требуемых к зиме объемов.