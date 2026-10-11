Экс-глава ХСС Зеехофер обвинил канцлера Мерца в нарушении предвыборных обещаний

Tекст: Игорь Иножарский

«Фридрих Мерц потерпел массовую потерю доверия из-за нарушения предвыборных обещаний. Немедленная программа ХДС и ХСС в первую очередь обещала снижение налога на электроэнергию для всех – ничего не произошло», – приводит слова Зеехофера издание Stern со ссылкой на DPA.

Зеехофер также осудил высказывания Мерца о рабочей этике в Германии. По его словам, заявления, что немцы слишком мало работают и часто берут больничные, ранят людей, в частности медсестер, которые вынуждены работать в ночные смены. Он отметил, что такие обобщения оторваны от реальности.

Кроме того, экс-глава ХСС призвал коалиционное правительство увеличить темпы работы и меньше заниматься саморефлексией. Он подчеркнул, что политики должны иметь собственную позицию и добиваться решений в коалиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обвинил Мерца в предпочтении интересов Украины нуждам граждан ФРГ. В пятницу заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии желающих прийти к Мерцу «на поминки». В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала правительство Германии неудачниками.