В Германии потребовали запустить «Северный поток» из-за полупустых хранилищ

Tекст: Ольга Иванова

Немецкий политик Сара Вагенкнехт возложила ответственность за энергетический кризис на главу Минэкономики. «Пустые газохранилища – это провал государства. Министр экономики Райхе несет ответственность за эту катастрофу и поэтому должна уйти в отставку», – приводит слова депутата ТАСС.

По мнению лидера партии, руководство ведомства бездействовало на протяжении полугода, несмотря на рекордное снижение запасов топлива. В качестве выхода из ситуации Вагенкнехт предложила немедленно возобновить работу газопровода «Северный поток». Она подчеркнула, что в случае успеха на региональных выборах ее политическая сила будет добиваться возвращения к дешевым энергоносителям из России.

Позицию коллеги поддержала сопредседатель Левой партии Инес Швердтнер, обвинившая федеральное правительство в халатном отношении к резервам. Она предложила поручить государственной компании Sefe оперативно восполнить дефицит, профинансировав закупки за счет налога на сверхприбыль нефтяных корпораций.

Сейчас немецкие хранилища заполнены лишь на 49%, что стало худшим показателем за последние 15 лет. Представители Минэкономики признали слабое наполнение резервуаров, однако заверили в отсутствии угрозы нехватки газа предстоящей зимой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне уровень резервов топлива в немецких подземных хранилищах опустился до критической отметки в 50%.

Директор объединения операторов INES Себастьян Хайнерманн предупредил о риске масштабных перебоев в газоснабжении грядущей зимой.

При этом глава Минэкономики Германии Катерина Райхе ранее выразила уверенность в благополучном прохождении отопительного сезона.