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В Германии потребовали запустить «Северный поток» из-за полупустых хранилищ
На фоне падения запасов в газохранилищах ФРГ до рекордных 49% оппозиция требует отставки министра экономики и немедленного возобновления поставок энергоносителей из России.
Немецкий политик Сара Вагенкнехт возложила ответственность за энергетический кризис на главу Минэкономики. «Пустые газохранилища – это провал государства. Министр экономики Райхе несет ответственность за эту катастрофу и поэтому должна уйти в отставку», – приводит слова депутата ТАСС.
По мнению лидера партии, руководство ведомства бездействовало на протяжении полугода, несмотря на рекордное снижение запасов топлива. В качестве выхода из ситуации Вагенкнехт предложила немедленно возобновить работу газопровода «Северный поток». Она подчеркнула, что в случае успеха на региональных выборах ее политическая сила будет добиваться возвращения к дешевым энергоносителям из России.
Позицию коллеги поддержала сопредседатель Левой партии Инес Швердтнер, обвинившая федеральное правительство в халатном отношении к резервам. Она предложила поручить государственной компании Sefe оперативно восполнить дефицит, профинансировав закупки за счет налога на сверхприбыль нефтяных корпораций.
Сейчас немецкие хранилища заполнены лишь на 49%, что стало худшим показателем за последние 15 лет. Представители Минэкономики признали слабое наполнение резервуаров, однако заверили в отсутствии угрозы нехватки газа предстоящей зимой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне уровень резервов топлива в немецких подземных хранилищах опустился до критической отметки в 50%.
Директор объединения операторов INES Себастьян Хайнерманн предупредил о риске масштабных перебоев в газоснабжении грядущей зимой.
При этом глава Минэкономики Германии Катерина Райхе ранее выразила уверенность в благополучном прохождении отопительного сезона.