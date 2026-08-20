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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

    11 комментариев
    20 августа 2026, 11:37 • Новости дня

    Операторы сообщили об историческом падении запасов газа в Германии

    Заполненность немецких газохранилищ упала до рекордно низкого уровня за 15 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень резервов голубого топлива в немецких подземных хранилищах опустился до критической отметки в 50%, поставив под угрозу прохождение предстоящего зимнего отопительного сезона.

    Ассоциация операторов газотранспортных систем Германии зафиксировала рекордное истощение запасов топлива, передает РИА «Новости».

    «Уровень заполнения хранилищ на 18 августа составляет 50,06%. Текущий уровень заполнения в процентах является самым низким как минимум за последние 15 лет, а в абсолютных показателях – с 2013 года», – говорится в заявлении организации.

    Специалисты отмечают, что достичь установленного целевого показателя в 71% к первому ноября практически невозможно. Высокие цены на газ лишают поставщиков стимула закачивать резервы. Ежедневный объем пополнения сейчас составляет менее 0,5 тераватт-часа при возможных 1,2 тераватт-часа.

    Председатель правления FNB Gas Маттиас Йенн предупредил, что сжиженный природный газ не способен полностью компенсировать нехватку резервов. Он призвал власти обязать трейдеров обеспечить достаточные объемы топлива. Ранее Евросоюз снизил норматив заполнения хранилищ до 80%, а Газпром прогнозировал отставание от графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень заполненности подземных хранилищ газа в Германии достиг рекордно низких показателей для середины августа.

    Общие запасы топлива в европейских резервуарах опустились до минимальных значений за всю историю наблюдений.

    Директор объединения операторов немецких хранилищ Себастьян Хайнерманн предупредил о риске масштабных перебоев в газоснабжении грядущей зимой.

    17 августа 2026, 21:10 • Новости дня
    МИД Германии принял к сведению предупреждение Лаврова о жестком ответе
    МИД Германии принял к сведению предупреждение Лаврова о жестком ответе
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкое внешнеполитическое ведомство обратило внимание на заявления главы МИД России Сергея Лаврова о готовности жестче реагировать на военную поддержку киевских властей.

    Представители Берлина прокомментировали недавнее интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает РИА «Новости». Немецкие дипломаты заявили об ознакомлении с позицией Москвы касательно западной помощи киевским властям. «Мы принимаем их к сведению», – приводит издание Welt слова представителя ведомства.

    Ранее глава российского МИД подчеркнул, что Москва не станет опускаться до методов противника. При этом российская сторона намерена действовать более жестко ради уничтожения инфраструктуры, подпитывающей военную машину на Украине со стороны западных государств.

    Российские власти неоднократно указывали, что поставки вооружений напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле отмечали, что подобное накачивание оружием лишь мешает мирному урегулированию и неизбежно приведет к негативным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров анонсировал ужесточение методов борьбы с каналами западной поддержки украинской армии.

    Месяцем ранее в Москве послу ФРГ Александеру Ламбсдорфу указали на недопустимость наращивания военной помощи Киеву.

    При этом российский министр исключил возможность простой заморозки конфликта по текущей линии фронта.

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    18 августа 2026, 20:33 • Новости дня
    Посольство потребовало прокуратуру Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    Посольство потребовало прокуратуру Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломатическое представительство России в Германии потребовало дать правовую оценку высказываниям корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о возможности содействия в убийстве русских.

    Посольство России в ФРГ направило обращение в местную прокуратуру с просьбой проверить слова корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о возможности «содействия в убийстве русских». Дипломаты просят оценить его высказывания на предмет призывов к противоправным действиям и разжигания ненависти, передает ТАСС.

    «Посольство направило обращение в прокуратуру Берлина с просьбой дать правовую оценку о наличии в высказываниях германского журналиста признаков состава преступлений», – говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что журналист не принес публичных извинений и не попытался дезавуировать сказанное.

    Представители посольства считают, что формулировки Мартенса носили осознанный и преднамеренный характер. Российская сторона оставила за собой право использовать доступные правовые механизмы в соответствии с национальным законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса.

    Ранее дипломатическое представительство России в Берлине раскритиковало высказывания немецкого репортера об уничтожении российских граждан.

    В то же время жители Германии опубликовали петицию с требованием уволить этого журналиста.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    17 августа 2026, 14:57 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах снизилась после утреннего роста

    Цена европейского газа упала до 734 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    После утреннего скачка выше 750 долларов, ставшего максимумом с конца июля, европейские биржевые котировки на природный газ скорректировались вниз.

    В понедельник днем показатели на лондонской бирже ICE продемонстрировали спад, передает РИА «Новости». Сентябрьские контракты по индексу нидерландского хаба TTF открылись на отметке 743,7 доллара за тысячу кубометров. К середине дня стоимость опустилась до 734,3 доллара.

    Ранее цена топлива превышала 750 долларов впервые с 24 июля. Обострение конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало значительное удорожание энергоресурсов в европейском регионе. Средние биржевые показатели за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, перешагнув рубеж в 600 долларов.

    Рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность на протяжении всех этих месяцев. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров.

    Подобных устойчиво высоких значений не наблюдалось за всю историю работы газовых хабов с 1996 года, исключая период кризиса. Исторический максимум был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник стоимость природного газа на европейских биржах преодолела отметку в 750 долларов за тысячу кубометров.

    В минувшую пятницу котировки сентябрьских фьючерсов по индексу TTF достигли уровня 726 долларов.

    Днем ранее цена голубого топлива на фоне высокой волатильности рынка опустилась до 720 долларов.

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    19 августа 2026, 21:27 • Новости дня
    Немецкие СМИ призвали Зеленского уйти в отставку

    Berliner Zeitung предрекла Зеленскому потерю власти из-за нарастающего кризиса

    Немецкие СМИ призвали Зеленского уйти в отставку
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добровольный уход с поста президента Украины Владимира Зеленского стал бы самым разумным решением для сохранения политического лица на фоне падения доверия, считают журналисты газеты Berliner Zeitung.

    Глава Украины Владимир Зеленский должен добровольно покинуть свой пост, пока последствия кризиса управления на Украине не вынудили его это сделать. Такое мнение выразил колумнист газеты Berliner Zeitung, пишет ТАСС.

    «Отставка Зеленского – упорядоченная, добровольная, подготовленная в соответствии с конституцией, а не вынужденная – стала бы не капитуляцией, а самым мудрым политическим решением из всех ему доступных на данный момент», – говорится в статье.

    По мнению немецкого журналиста, сейчас украинский лидер все больше растрачивает свой политический капитал. Чем дольше он держится за власть, тем сильнее тускнеет его образ на фоне роста коррупционных дел и падения общественного доверия.

    Автор материала уверен, что главная угроза для страны кроется не в смене руководства, а в хаотичном развитии кризиса. Ожесточенная внутренняя борьба, уличные протесты или давление со стороны Европы в конечном итоге все равно заставят Зеленского уйти.

    Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении преступной группы с участием чиновников офиса Владимира Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, откровения бывшего министра Михаила Федорова о глубоком кризисе власти обернулись серьезным политическим ударом по главе киевского режима.

    До этого немецкие средства массовой информации назвали арест экс-главы офиса президента Андрея Ермака последним предупреждением от Запада

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    17 августа 2026, 21:59 • Новости дня
    В Европе за 10 лет резко вырос уровень ультрафиолетового излучения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За последнее десятилетие интенсивность солнечной радиации над европейскими государствами увеличилась на фоне глобального изменения климата и сокращения облачности, сообщило федеральное ведомство по радиационной защите Германии (BfS).

    Федеральное ведомство по радиационной защите Германии зафиксировало существенное повышение уровня ультрафиолета в европейском регионе, передает РИА «Новости».

    Специалисты проанализировали показатели с 40 измерительных станций в 19 государствах в период с 2013 по 2022 год.

    «На 26 станциях было зафиксировано... ежегодное повышение уровня УФ-излучения на 10-20%», – отметили в ведомстве.

    Особенно сильно этот показатель вырос в центральной и западной частях континента.

    Главной причиной такой динамики исследователи называют уменьшение количества облаков над регионом. Это явление стало прямым следствием глобального изменения климата.

    При этом колебания озонового слоя оказали на ситуацию гораздо меньшее влияние.

    Ранее европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордную жару в Западной Европе.

    Беспрецедентный зной на фоне глобального потепления унес жизни сотен людей.

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    17 августа 2026, 13:12 • Новости дня
    Словацкий оператор повысил тарифы из-за остановки транзита газа через Украину

    Словацкая Eustream подняла цены на газ из-за остановки транзита через Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор газотранспортной системы Словакии Eustream повысил тарифы для потребителей, чтобы компенсировать многомиллионные потери после прекращения поставок российского топлива.

    Словацкая газотранспортная компания Eustream пытается возместить убытки от остановки транзита газа через Украину за счет роста потребительских тарифов, передает ТАСС.

    Издание Pravda отмечает, что именно Eustream понесла наибольшие потери от прекращения поставок по восточному маршруту в начале 2025 года. Ранее компания получала основную прибыль от транзита российского газа в Чехию, Австрию и страны Западной Европы. «Эта модель практически развалилась», – подчеркивает газета.

    Мощность газотранспортной системы Словакии составляет около 90 млрд кубометров в год. Однако в 2025 году альтернативным путем поступило лишь 5,4 млрд кубометров. Несмотря на падение доходов, Eustream обязана финансировать профилактику и безопасность трубопроводов.

    В связи с этим компания начала повышать тарифы, что увеличивает издержки промышленных предприятий. С мая 2026 года цены выросли на 10%, при этом оператор настаивает на их многократном увеличении.

    В европейских подземных хранилищах запасы газа упали до исторического минимума.

    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС.

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    18 августа 2026, 14:30 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению

    Стоимость газа на европейских биржах снизилась до 737 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки на европейских газовых рынках продемонстрировали спад после утренней стабильности, опустившись до отметки в 737 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на голубое топливо в Европе во вторник днем снизились на 1,5%, составив 737 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 749,4 доллара. К 14.02 по московскому времени показатель опустился.

    Конфликт на Ближнем Востоке ранее привел к существенному удорожанию энергоресурсов в европейских странах. Средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем. В июле расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении.

    Значительно выше стоимость газа была в 2021 и 2022 годах. Таких устойчиво высоких показателей не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года. Исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне утром стоимость природного газа на европейских биржах превысила 750 долларов за тысячу кубометров.

    К середине понедельника котировки опустились до 734 долларов.

    В минувшую пятницу сентябрьские фьючерсы по индексу TTF подорожали до 726 долларов.

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    18 августа 2026, 13:31 • Новости дня
    Немецкая экономика за год лишилась почти 200 тыс. компаний

    В Германии за прошлый год закрылись около 190 тыс. компаний

    Tекст: Мария Иванова

    Экономический кризис и нехватка кадров привели к масштабному прекращению работы предприятий в различных секторах немецкой экономики, включая автомобилестроение и гостиничный бизнес.

    Масштабная волна ликвидации бизнеса накрыла немецкую экономику, передает РИА «Новости».

    В 2025 году свою деятельность прекратили порядка 190 тыс. организаций, что на 10% превышает показатели предшествующего года. Основной удар пришелся на сферу общественного питания, автомобилестроение, а также врачебные практики.

    «Число закрытий компаний в Германии в 2025 году выросло второй год подряд. По расчетам ZEW Mannheim и Creditreform, закрылось почти 190 тыс. компаний – примерно на 10% больше, чем годом ранее», – говорится в совместном исследовании. Примечательно, что лишь каждое восьмое предприятие объявило о банкротстве.

    Исследователь ZEW Сандра Готтшалк отметила, что нестабильные условия, дефицит специалистов и высокие затраты на энергию бьют по всем секторам. Кроме того, серьезное влияние оказывает демографический фактор. Владельцы жизнеспособных бизнесов уходят на пенсию и вынуждены закрывать дело из-за отсутствия преемников.

    Страна уже три года находится в состоянии экономической стагнации. Текущий спад во многом обусловлен высокими ценами на энергоносители, которые взлетели после прекращения поставок российского газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале число корпоративных банкротств в Германии достигло максимума за 20 лет.

    В июле старейший немецкий производитель элементов питания Varta инициировал процедуру несостоятельности.

    Цены на газ для немецких потребителей с 2020 года выросли в пять раз.

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    19 августа 2026, 15:07 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах опустилась до 760 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 760 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах продемонстрировала незначительное снижение, достигнув отметки в 760 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в среду днем слегка снизились – на 0,2%, находясь у отметки в 760 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на уровне 769,5 доллара, прибавив 1%. Однако к середине дня показатель опустился до 760,1 доллара. Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 761,9 доллара за тысячу кубометров.

    Значительное удорожание энергоносителей в регионе спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. В марте средние биржевые цены подскочили почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В июле расчетная стоимость газа выросла еще на 20%, составив в среднем 637,5 доллара.

    Исторический рекорд стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров. До этого столь высоких цен не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду стоимость сентябрьских фьючерсов на хабе TTF увеличилась до 767 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки на европейских газовых рынках опустились до отметки в 737 долларов.

    В понедельник цена природного газа на фоне геополитической напряженности преодолела психологическую отметку в 750 долларов.

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    19 августа 2026, 14:15 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц осудил призыв израильского министра к массовым убийствам в Газе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц выразил возмущение высказываниями министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, предложившего ежедневно совершать десятки точечных ликвидаций в секторе Газа.

    Официальный Берлин отреагировал на резонансные заявления руководства Израиля, передает РИА «Новости» со сылкой на Reuters.

    «Канцлер Германии Фридрих Мерц решительно осуждает бесчеловечные высказывания министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира», – сообщил представитель немецкого кабинета министров.

    Ранее газета Financial Times написала об участии Бен-Гвира в подкасте с бывшим заложником ХАМАС. В ходе беседы израильский министр заявил о необходимости проведения военными от 30 до 40 точечных ликвидаций в секторе Газа за одну ночь. Он также выразил мнение, что некоторые жители Газы не заслуживают права на жизнь.

    Издание Politico отметило, что после этого инцидента депутаты Бундестага потребовали от Евросоюза ввести санкционные ограничения против Бен-Гвира. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль поддержал инициативу парламентариев и подверг жесткой критике поведение израильского политика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский министр Итамар Бен-Гвир призвал ежедневно уничтожать десятки палестинцев в секторе Газа.

    Накануне Еврокомиссия потребовала от властей Израиля обеспечить безопасность гражданского населения. Ранее МИД Швеции обратился к руководству Евросоюза с требованием ввести персональные санкции против Бен-Гвира.

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    18 августа 2026, 22:31 • Новости дня
    Финский политик назвал перевооружение Германии и Польши тревожным сигналом

    Политик Мема назвал перевооружение Германии и Польши тревожным сигналом

    Tекст: Вера Басилая

    Милитаризация, предпринимаемая властями Польши и Германии, является тревожным звонком для тех, кто знает историю, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    По словам Мема, Германия и Польша вкладывают значительные средства в перевооружение, что, действительно, является тревожным звонком для всех, кто хоть немного знает историю, передает РИА «Новости».

    Мема заявил, что подобное перевооружение подпитывается беспочвенной антироссийской риторикой, что создает очень опасную смесь.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений за счет наращивания своих военных бюджетов. Глава государства подчеркивал, что западные элиты используют лживые заявления об угрозе со стороны России для выкачивания денег из налогоплательщиков и оправдания собственных экономических ошибок.

    До этого Мема обвинил страны Евросоюза в использовании образа врага для оправдания масштабного перевооружения.

    Ранее Мема назвал закупку Берлином американских ракет «Томагавк» шагом к эскалации конфликта с Москвой.

    Российские дипломаты в Вене осудили курс властей Германии на ремилитаризацию из-за нелицеприятных исторических ассоциаций.

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    19 августа 2026, 09:15 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 770 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 767 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость сентябрьских фьючерсов на газовом хабе TTF в Нидерландах увеличилась на 1% в ходе утренних торгов.

    Биржевые цены на газ в Европе в среду утром поднимаются в пределах одного процента, до 767 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе распределительного центра TTF открыли торги у отметки в 769,5 доллара. По состоянию на 8.53 мск показатель составлял 767,4 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая равнялась 761,9 доллара за тысячу кубометров.

    Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию топлива в европейских странах. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными, а по итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара.

    Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких значений не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стоимость газа на лондонской бирже превысила отметку в 750 долларов за тысячу кубометров.

    В минувшую пятницу котировки сентябрьских фьючерсов достигли уровня 726 долларов.

    Днем ранее европейские цены на голубое топливо опускались до 704 долларов.

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    18 августа 2026, 14:25 • Новости дня
    В Германии открылся исследовательский центр антидроновой защиты

    Исследовательский центр антидроновой защиты официально начал работу в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на участившиеся полеты неопознанных дронов в Кохштедте начало работу новое учреждение для разработки и испытаний систем противодействия беспилотникам.

    Исследовательский центр антидроновой защиты Германии официально начал свою работу, передает ТАСС.

    Церемония открытия прошла в городе Кохштедт на базе Германского авиационно-космического центра (DLR). Часть исследований также будет проводиться в отделении DLR в Брауншвейге.

    В мероприятии принял участие глава МВД ФРГ Александер Добриндт. В своей речи министр подчеркнул, что страна регулярно становится целью гибридных атак из-за ее ключевой роли для экономики, политики и безопасности Европы. «Кто берет на прицел Германию, бьет по всей Европе», – заявил он.

    В последние годы в Германии участились случаи обнаружения неопознанных беспилотников, особенно вблизи военных баз и объектов критической инфраструктуры. За последние годы их видели несколько сотен раз над военными объектами страны. Четвертого августа на территории аэропорта Лейпциг/Галле был перехвачен дрон, оснащенный взрывным устройством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бундесвер зафиксировал сотни пролетов неопознанных беспилотников над немецкими военными базами.

    Глава МВД Германии Александр Добриндт назвал инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига гибридной атакой.

    Глава комитета Бундестага по обороне Томас Рёвекамп предложил создать централизованную систему защиты от беспилотных аппаратов.

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    19 августа 2026, 09:41 • Новости дня
    Полиция Берлина пообещала посольству России пресекать провокации на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкие правоохранители окажут содействие российским дипломатам для предотвращения деструктивных акций во время голосования на выборах в Государственную думу, заявило посольство России в Германии.

    Российское посольство в Германии заявило, что с полицией Берлина, с которой посольство тесно и плодотворно сотрудничает много лет, достигнута договоренность об оказании нам профессионального содействия, передает РИА «Новости».

    В диппредставительстве отметили, что правоохранительные органы Берлина готовы принять все необходимые меры по пресечению любых деструктивных акций.

    Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела Василий Пискарев предупреждал о подготовке провокаций. По его словам, иноагенты и экстремисты планируют проводить фейковые опросы 20 сентября у российских посольств.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Центральная избирательная комиссия сообщала, что голосование будет организовано более чем на 300 участках в 152 странах.

    Министерство иностранных дел России заявило о попытках недружественных стран сорвать сентябрьское голосование.

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    18 августа 2026, 09:35 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах закрепилась ниже 750 долларов

    Сентябрьские фьючерсы на газ по индексу TTF остановились на отметке 749 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Утром во вторник котировки энергоносителей на лондонской площадке продемонстрировали минимальный рост, составив чуть менее 750 долларов за тысячу кубометров.

    Ближайшие сентябрьские фьючерсы открыли торги на уровне 749,4 доллара, передает РИА «Новости». К утру показатель достиг 749,1 доллара, показав минимальный рост к расчетной цене предыдущего дня.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало значительное удорожание энергоносителей в европейском регионе. Средняя стоимость за март превысила 600 долларов за тысячу кубометров, увеличившись почти на 60% по сравнению с февралем.

    Котировки сохраняют высокую волатильность на протяжении всех последних месяцев. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара.

    При этом исторический рекорд стоимости ресурса был зафиксирован в начале весны 2022 года. Тогда цена достигала 3892 долларов за тысячу кубометров, что стало абсолютным максимумом за всю историю функционирования газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник стоимость природного газа преодолела отметку в 750 долларов за тысячу кубометров.

    Днем биржевые котировки скорректировались вниз до 734 долларов.

    В минувшую пятницу цена сентябрьских фьючерсов достигла 726 долларов.

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