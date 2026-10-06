Латвия решила отправить трех солдат для участия в миссии НАТО в Ираке

Tекст: Дарья Григоренко

Правительство Латвии планирует снова направить трех солдат для участия в миссии альянса в Ираке. Теперь решение должен одобрить сейм республики, передает РИА «Новости».

В министерстве обороны подчеркнули, что участие в операции подтверждает солидарность со стратегическими партнерами и демонстрирует роль страны «не только как потребителя, но и как поставщика возможностей в области безопасности».

Латвийские военнослужащие участвовали в иракской миссии НАТО с 2020 года. В марте 2026 года трое солдат, находившихся в штаб-квартире в Багдаде, вернулись на родину после приказа о выводе войск из-за ударов США и Израиля по Ирану.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Россия приветствовала вывод американских войск из Ирака.

В четверг Нидерланды завершили 12-летнюю антитеррористическую миссию в этой стране.

В среду Ирак объявил о завершении миссии коалиции США.