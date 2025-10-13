Немецкая разведка предупредила о риске «горячего конфликта» с Россией

Глава BND заявил о возможности эскалации противостояния с Россией в любой момент

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер заявил о риске превращения противостояния с Россией в открытый военный конфликт в любой момент, передает Bloomberg.

По словам Йегера, президент России Владимир Путин стремится испытать европейские границы, а действия Москвы направлены на подрыв НАТО, дестабилизацию демократий, раскол обществ и запугивание граждан.

Он подчеркнул, что гибридные методы, используемые Россией, стали повсеместными, а частота таких инцидентов свидетельствует о новом уровне противостояния. «Россия маскирует свои намерения, но на самом деле стремится проверить наши границы», – сказал Йегер.

Глава BND отметил, что в Европе сейчас сохраняется «ледяной мир», который может в любой момент перерасти в горячий конфликт. Он предупредил о необходимости готовиться к дальнейшей эскалации и добавил: «Наш противник не знает усталости, а мы не можем позволить себе думать, что возможная атака произойдет не раньше 2029 года. Мы уже сегодня находимся под ударом».

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО обсуждают ужесточение мер сдерживания России, включая расширение военных учений у границ и использование дронов для наблюдения.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Россия якобы проводит целенаправленную гибридную атаку против Европы, включая нарушения воздушного пространства, диверсии и кибератаки.

Между тем в новой военной стратегии Молдавии на 2025–2035 годы Россия называется ключевым риском, а отдельное внимание уделено присутствию российских миротворцев в Приднестровье.