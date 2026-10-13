Politico: ЕК подготовит 23-й пакет антироссийских санкций до конца года

Tекст: Мария Иванова

Европейская комиссия приступила к разработке 23-го пакета санкций против России, который планируется представить до конца текущего года, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Инициаторами новых ограничений выступают Германия и Польша. Ожидается, что на заседании Европейского совета 15 октября представители этих стран потребуют ввести дополнительные лимиты в отношении российских энергоресурсов в связи с недавними договоренностями Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива.

Ранее Евросоюз утвердил расширенный черный список, включающий более 1,6 тыс. позиций. Под рестрикции попали предприятия российского военно-промышленного комплекса и их руководство, а также депутаты и кандидаты, участвовавшие в выборах в Крыму, Донбассе и Новороссии. В ответ на это в постпредстве России при ЕС заявили, что европейские власти ведут себя как отчаявшийся картежник, который постоянно повышает ставки в надежде отыграться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций. В список вошли группа ГАЗ и дальневосточный завод «Звезда». ЕС также ввел ограничения против дочерних предприятий компании «Северсталь».