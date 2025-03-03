Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
Трюдо собрался просить британского короля Карла III о защите от Трампа
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что защита суверенитета страны станет главной темой его переговоров с королем Британии Карлом III, особенно после предложения президента США Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом.
Трюдо заявил, что в предстоящих переговорах с королем его главным приоритетом будет защита суверенитета Канады, передает Reuters.
Премьер-министр подчеркнул, что для граждан Канады нет ничего важнее отстаивания собственного суверенитета и независимости страны. «Я с нетерпением жду встречи с Его Величеством, и мы, как всегда, обсудим важные вопросы для Канады и канадцев. Для нас наивысший приоритет – защита суверенитета и независимости нашей страны», – заявил Трюдо.
Он также отметил, что недавние заявления Трампа о присоединении Канады к США связаны с богатыми природными ресурсами страны.
На вопрос о встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трюдо ответил, что поддерживает Зеленского.
Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли завершила поездку по Европе, заявив, что уведомила европейских союзников о политической угрозе, которую нынешняя администрация США представляет для Канады, и призвала к координации действий.
Американский президент также делал язвительные замечания в адрес Канады, называя ее премьер-министра Джастина Трюдо «губернатором великого штата Канада». Американский лидер заявлял, что Канада могла бы избежать пошлин и получить военную защиту, войдя в состав США как 51-й штат.