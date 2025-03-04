Баффетт назвал пошлины США «актом войны»

Миллиардер Баффетт предупредил об инфляции из-за пошлин США на импорт

Tекст: Денис Тельманов

Американский предприниматель Уоррен Баффетт, один из богатейших людей мира, охарактеризовал введение США пошлин как «акт войны» и предупредил о негативном влиянии на экономику страны, сообщает РИА «Новости». С 4 марта США ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также повысили ставки на продукцию из Китая до 20%.

Баффетт в интервью CBS News отметил: «Пошлины – это, по сути, акт войны в определенной степени. У нас уже был большой опыт с ними», подчеркивая, что эти меры могут существенно сказаться на экономике. Он также отметил, что тарифы фактически выступают в роли скрытого налога. «Со временем они превращаются в налог на товары. Это же не зубная фея их оплачивает», – пошутил миллиардер.

Несмотря на негативные оценки торговых барьеров, Баффетт отказался комментировать экономическую политику Вашингтона и инициативы советника президента США Дональда Трампа Илона Маска по сокращению государственных расходов. Тем не менее, он подчеркнул свою веру в американский бизнес, заявив: «Большая часть денег, которыми я управляю, всегда будет инвестирована в Соединенные Штаты».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай инициировал разбирательство в ВТО против повышения США пошлин на китайские товары, что, по мнению Пекина, нарушает международные торговые нормы.

Китай вводит дополнительные пошлины в размере 10-15% на сельскохозяйственную продукцию из США, включая курицу, пшеницу, кукурузу и хлопок, как сообщил Минкоммерции КНР.

США начинают вводить пошлины против Канады и Мексики, ссылаясь на угрозу национальной безопасности, включая проблемы в здравоохранении, как сообщили в Белом доме.