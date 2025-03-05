Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
В Канаде потребовали переименовать улицу Гретцки из-за поддержки Трампа
Канадцы требуют переименования улицы Гретцки в Эдмонтоне из-за поддержки Трампа
Жители Канады создали петицию с требованием изменить название улицы имени хоккеиста Уэйна Гретцки в Эдмонтоне из-за его поддержки президента США Дональда Трампа, собравшую уже 11 тыс. подписей.
Организаторы петиции заявляют, что многие канадцы чувствуют себя преданными из-за политического выбора Гретцки, который является одной из самых значимых фигур в истории канадского хоккея, сообщает RT.
Иритация вызвана его публичной поддержкой Трампа, что, по мнению инициаторов, не соответствует ценностям большинства канадцев.
Уэйн Гретцки считается лучшим снайпером за всю историю Национальной хоккейной лиги. В данный момент его рекорд может быть побит российским хоккеистом Александром Овечкиным, который отстает всего на десять шайб.
Ранее Трамп назвал Овечкина выдающимся хоккеистом.