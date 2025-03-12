11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».0 комментариев
США передумали повышать пошлины на сталь и алюминий из Канады до 50%
Вашингтон отказался от решения повысить с 12 марта пошлины на сталь и алюминий из Канады с 25% на 50%, сообщил официальный представитель Белого дома Куш Десай. В свою очередь, канадская провинция Онтарио решила отказаться от тарифа на электроэнергию для трех американских штатов.
Десай сообщил, что в ответ на угрозу повысить пошлины до 50% глава канадской провинции Онтарио Даг Форд в беседе с министром торговли США Говардом Латником отказался от 25-процентных тарифов на экспорт электроэнергии в США. Десай заявил, что новой администрации с помощью рычагов «лучшей и крупнейшей в мире» экономики удалось «добиться победы для американского народа», передает ТАСС.
«25-процентные тарифы на сталь и алюминий без каких-либо исключений и послаблений вступят в силу для Канады и всех других наших торговых партнеров в полночь, 12 марта», – сказал Десай.
Форд объявил о намерении отменить тариф в размере 25% на электроэнергию, экспортируемую в штаты Миннесота, Мичиган и Нью-Йорк. «Сегодня министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник и я провели продуктивный разговор по поводу экономических отношений между США и Канадой», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о повышении пошлин на сталь и алюминий из Канады до 50% во вторник. В начале марта в ответ на введенные пошлины Форд заявил о готовности отключить США от электроэнергии. Кроме того, провинция Онтарио разорвала контракт со Starlink.