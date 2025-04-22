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    Пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

    2 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Господь будет к папе Франциску милосерднее, чем комментаторы в интернете

    Папа Франциск был ярким и в целом неплохим человеком. С шатаниями, сомнениями, ошибками – но явно от первого лица, а не по велению обкома или политбюро. Оставаться человеком на должности – дорогого стоит. Тем более на такой должности.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США поделят газовый рынок Европы

    Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.

    6 комментариев
    22 апреля 2025, 04:09 • Новости дня

    Большинство американцев высказались против третьего срока Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Большинство граждан США высказались против участия Дональда Трампа в президентских выборах на третий срок, показал свежий социологический опрос.

    Согласно данным агентства Рейтер и компании Ipsos, которые приводит РИА «Новости», три четверти американцев не поддерживают идею баллотирования Дональда Трампа на третий срок. Более половины респондентов заявили, что США теряют авторитет на международной арене.

    В исследовании приняли участие 4306 совершеннолетних граждан, погрешность опроса составила два процентных пункта. Его проводили шесть дней.

    Ранее предприниматель Илон Маск обвинил агентство Рейтер в получении миллионов долларов от правительства США за распространение вводящей в заблуждение информации. Дональд Трамп публично потребовал от агентства возврата этих средств, в том числе выделенных министерством обороны.

    Трамп ранее не исключал возможности участия в выборах на третий президентский срок, несмотря на конституционные ограничения. Указывается, что основной закон США запрещает одному и тому же лицу занимать президентскую должность более двух сроков подряд, однако прямого упоминания о запрете непоследовательных сроков в конституции нет.

    В качестве прецедента упоминается Гровер Кливленд, который был президентом два непоследовательных срока до введения соответствующей поправки в 1951 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, республиканцы в Конгрессе США назвали заявления Дональда Трампа о возможном третьем сроке шуткой, а не серьезным намерением. Сам Трамп заявил, что хотел бы побороться за президентское кресло с Бараком Обамой, который также уже дважды был главой США. Однако ранее в интервью NBC Трамп подчеркнул, что не шутит по поводу возможного участия в выборах на третий срок, несмотря на запрет, установленный конституцией.

    19 апреля 2025, 15:23 • Новости дня
    В Госдуме ответили пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине

    Депутат Шеремет ответил пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине

    В Госдуме ответили пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту США Дональду Трампу не устраняться от переговорного процесса по Украине, процитировав русскую пословицу: «взялся за гуж – не говори, что не дюж».

    Шеремет в ответ на заявления Трампа о возможном отстранении США от переговоров по Украине использовал русскую пословицу: «взялся за гуж – не говори, что не дюж». Он подчеркнул, что президент США – опытный политик, который не должен «умывать руки и отходить в сторону» в ответственный момент, поскольку это будет признанием бессилия.

    Депутат заявил: «Трампу пора принудить режим Зеленского к миру и ввести против него персональные санкции. Сегодня именно Зеленский саботирует любые реальные мирные инициативы»,

    Шеремет добавил, что по его мнению, нынешнюю киевскую власть вырастил экс-президент США Джо Байден, и именно Вашингтон должен завершить конфликт, принудив Зеленского к заключению мира. Он отметил: «США пора угомонить нациста Зеленского. Если не хотите этого делать, то уйдите в сторону, это сделает Россия. У нас выбора нет, мы должны обеспечить безопасность своих границ и граждан».

    Ранее американский лидер заявил, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон «начнет его саботировать». В свою очередь, госсекретарь Марк Рубио ранее отметил, что Вашингтон оставит попытки выступить посредником, если в ближайшие дни не появятся явные возможности заключения сделки.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    20 апреля 2025, 15:02 • Новости дня
    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ у границы России

    Конгрессмен США Фитцпатрик подписал снаряд для ВСУ у границы России

    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ у границы России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик посетил украинские военные позиции близ российской границы и поставил подпись на артиллерийском снаряде перед его выстрелом.

    Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик посетил позиции украинских военных у границы с Россией и лично подписал артиллерийский снаряд перед выстрелом, пишет «Российская газета».

    Политик опубликовал 18 апреля в соцсети X (бывший Twitter; заблокирован в РФ) сообщение с видео, что таким образом он отправил «послание» России от имени жителей своего округа в Пенсильвании.

    Фитцпатрик отметил, что прибыл на позицию украинской армии «у российской границы», однако точное местоположение визита раскрыто не было. В социальных сетях публикация вызвала шквал критики пользователей, которые упрекнули политика в том, что он занимается внешней повесткой в ущерб проблемам своих избирателей.

    За день до публикации Владимир Зеленский сообщил о намерении Фитцпатрика посетить линию боевого соприкосновения и пообщаться с украинскими военными.

    Фитцпатрик выступал участником обсуждения двусторонних соглашений между Киевом и Вашингтоном по ресурсам.

    Фитцпатрик долгое время является лоббистом интересов Украины в США и сопредседателем «украинского кокуса» в Конгрессе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

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    21 апреля 2025, 10:11 • Новости дня
    WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    @ Пресс-служба администрации Ялты/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО, ответ ожидается на встрече в Лондоне, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Как сообщает издание The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа направила Киеву конфиденциальный документ с перечнем условий для достижения мира, среди которых признание Крыма российским и отказ Украины от вступления в НАТО. Документ был передан украинской стороне на переговорах в Париже 17 апреля.

    По словам американских чиновников, приведенным WSJ, речь идет не об ультиматуме, а о списке потенциальных вариантов для обсуждения. Представитель Госдепа уточнил, что ответ Киева ожидают на встрече представителей США, Украины и ЕС в Лондоне, которая пройдет в конце недели. В случае согласования позиций предложения могут быть направлены Москве.

    WSJ также сообщает, что Стив Уиткофф может вновь посетить Москву после многосторонних консультаций в Лондоне. По информации чиновников, предложения США не предусматривают легализации российского контроля над четырьмя областями на востоке Украины, хотя и не требуют вывода оттуда российских войск. Вашингтон не собирается ограничивать военную помощь Киеву и блокировать размещение европейских войск на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривал возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

    США допускали официальное признание Крыма частью России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Администрация США также выдвинула Киеву жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, при этом одним из условий называли возможную отставку Владимира Зеленского.

    Политолог Сергей Михеев отметил, что утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант.

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    19 апреля 2025, 11:19 • Новости дня
    NYP: Страны Запада в Лондоне согласуют план полного прекращения огня на Украине

    New York Post: Страны Запада в Лондоне согласуют план полного прекращения огня на Украине

    NYP: Страны Запада в Лондоне согласуют план полного прекращения огня на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты и союзники Киева намерены обсудить и согласовать план полного прекращения огня на Украине на встрече в столице Британии с возможным предложением по санкциям и российским активам, пишет New York Post.

    По данным издания, план прекращения огня на Украине западные союзники будут обсуждать на встрече в Лондоне на следующей неделе, передает ТАСС.

    По словам представителя американской администрации, главной целью саммита станет выработка решения о «полном и всеобъемлющем прекращении огня», после чего предполагается передать это предложение России.

    Согласно заявлению источника NYP, Вашингтон рассматривает возможность предложить российской стороне смягчение санкций и, возможно, разблокирование части замороженных на Западе российских активов в качестве стимула к переговорам.

    Собеседник издания также отметил, что обсуждается вопрос о дальнейшей судьбе примерно 300 млрд долларов российских активов, находящихся в Брюсселе.

    Ранее New York Times писал, что высказывания президента США Дональда Трампа и госсекретаря Штатов Марко Рубио о вероятном прекращении переговоров по ситуации на Украине вызвали обеспокоенность в Европе и расцениваются как серьезное политическое преимущество для Владимира Путина.

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    19 апреля 2025, 08:31 • Новости дня
    WP: Зеленскому будет трудно принять предложенную США сделку по урегулированию

    Washington Post: Зеленскому было трудно принять предложенную США сделку

    WP: Зеленскому будет трудно принять предложенную США сделку по урегулированию
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Владимиру Зеленскому придется самостоятельно искать пути урегулирования ситуации при поддержке европейских стран, поскольку американские гарантии безопасности не предусмотрены в предложении Вашингтона, пишет Washington Post.

    Обозреватель издания Дэвид Игнейшес заявил, что урегулирование, предложенное специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, будет непросто принять Зеленскому, передает ТАСС.

    Ключевой преградой названы отсутствие американских гарантий безопасности для Украины в пакете предложений.

    В статье указывается, что Киеву, вероятно, предстоит полагаться на поддержку европейских стран, но без существенного военного присутствия и современных вооружений со стороны Европы.

    Игнейшес приводит слова европейских чиновников о недостаточном количестве войск и современных систем вооружений у европейских стран для отражения возможной атаки России после мирного соглашения.

    Особое внимание обращается на дефицит разведывательных возможностей Европы.

    В статье отмечено, что в марте Киев пережил шестидневное прекращение американской разведывательной поддержки, вызванное давлением на Зеленского, и украинские чиновники оценили потенциальные последствия более долгой паузы как катастрофические.

    Ранее госсекретарь и спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетили Париж, где обсудили с представителями Франции, Британии и Украины ход переговоров по украинскому урегулированию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Дональд Трамп намерен вывести США из переговорного процесса по завершению конфликта на Украине в случае, если стороны начнут его саботировать. В экспертной среде отмечают, что у главы Белого дома, похоже, не оказалось рычагов давления на европейцев, поддерживающих Киев.

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    21 апреля 2025, 04:20 • Новости дня
    США предложили сделать территорию вокруг ЗАЭС нейтральной
    США предложили сделать территорию вокруг ЗАЭС нейтральной
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон рассматривает возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США, однако детали об организации такого контроля не раскрываются.

    Как сообщает издание The Wall Street Journal, Соединенные Штаты считают, что нейтрализация территории вокруг Запорожской АЭС и передача контроля над ней американской стороне могла бы способствовать урегулированию конфликта на Украине. Издание не уточняет, какие именно районы предлагается сделать нейтральными и в каком формате Вашингтон намерен осуществлять контроль над самой станцией и прилегающими территориями.

    WSJ также не приводит сведений о том, какое государство или международная структура по мнению США могла бы управлять станцией в случае реализации такого предложения. ЗАЭС, крупнейшая атомная станция Европы, находится в Энергодаре Запорожской области и с конца февраля 2022 года находится под контролем российских сил.

    С момента установления контроля российской стороной, украинские войска регулярно обстреливают как энергетические объекты станции, так и жилые районы Энергодара, используя беспилотники, реактивную артиллерию и системы залпового огня. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил о готовности к урегулированию конфликта на Украине при условии признания статуса новых регионов России, включая Запорожскую область. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается передавать ЗАЭС ни Украине, ни какой-либо другой стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский дрон был нейтрализован на территории около Запорожской атомной электростанции, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, украинские Вооруженные силы совершили атаку на территорию вблизи Запорожской АЭС до истечения срока соглашения об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, а директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что никто, кроме России, не будет контролировать станцию, поскольку она принадлежит Российской Федерации и управляется российской компанией.

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    19 апреля 2025, 10:45 • Новости дня
    NYT: Заявление Рубио о переговорах по Украине стало «подарком Путину»

    New York Times: Заявление Рубио о переговорах по Украине стало «подарком Путину»

    NYT: Заявление Рубио о переговорах по Украине стало «подарком Путину»
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывания президента США Дональда Трампа и госсекретаря Штатов Марко Рубио о вероятном прекращении переговоров по ситуации на Украине вызвали обеспокоенность в Европе и расцениваются как серьезное политическое преимущество для Владимира Путина, пишет New York Times.

    По данным издания, слова Рубио о возможном выходе из переговоров по урегулированию конфликта на Украине были восприняты как дипломатическая уступка России, передает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что такие заявления стали «последним американским подарком господину Путину».

    Также авторы текста отмечают, что Рубио и Трамп фактически проявили равнодушие к судьбе Украины, заявив о необходимости сосредоточиться на других приоритетах США.

    Журналисты New York Times задаются вопросом, не означает ли линия Рубио и Трампа полный отказ от попыток дипломатического урегулирования и поддержки Киева.

    В публикации подчеркивается, что европейские чиновники начали искать альтернативные способы поддержки Украины без участия Вашингтона, поскольку публичные заявления американских политиков делают политику Белого дома все менее предсказуемой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы.

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    20 апреля 2025, 13:04 • Новости дня
    NYT: Путин дал понять Трампу о намерении продолжать СВО до достижения целей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей, сообщает The New York Times.

    По информации издания, российский лидер через личные встречи с Уиткоффом и телефонный разговор с Трампом четко обозначил, что операция будет продолжаться, даже если удастся достичь только части намеченных задач, пишет The New York Times.

    Аналитики, «близкие к правительству», отмечают, что Путин не проявил той гибкости по территориальным вопросам, которую многие от него ожидали. По их оценке, Москва, несмотря на сложные переговоры по Украине, стремится расширить повестку обсуждений с США. В частности, планируется включить в диалог вопросы энергетики, сотрудничества в Арктике и космических программ.

    Собеседники издания подчеркивают, что одной из ключевых целей Кремля в этих контактах остается недопущение дальнейшего расширения НАТО на восток. Эксперты считают, что диверсификация тем переговоров может способствовать поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном, даже если попытки достичь мирных соглашений по украинскому вопросу завершатся безрезультатно.

    Между тем мировые СМИ обсуждают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена организовать дополнительную встречу между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и российскими представителями.

    Помощник президента России Юрий Ушаков выразил уверенность, что переданные через спецпосланника Стивена Уиткоффа сигналы Москвы по ситуации на Украине уже обсуждались в Вашингтоне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    19 апреля 2025, 10:14 • Новости дня
    Госдеп США заявил о скором завершении обсуждений по Украине
    Госдеп США заявил о скором завершении обсуждений по Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон не намерен продолжительное время поддерживать переговоры по ситуации на Украине, заявила на канале Fox News представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

    По ее словам, США не намерены годами заниматься обсуждением ситуации на Украине и проводить встречи без конкретного результата, передает РИА «Новости».

    Брюс подчеркнула, что Евросоюзу следует осознать позицию Вашингтона относительно сроков поддержки Киева.

    По ее словам, США ожидают скорейшего прекращения конфликта и считают, что дальнейшие переговоры должны быть нацелены на достижение конкретных результатов, в частности, на установление режима прекращения огня.

    Брюс добавила, что Вашингтон не видит смысла в бессрочных переговорах ради самого процесса.

    Ранее газета Washington Post писала, что Владимиру Зеленскому придется самостоятельно искать пути урегулирования ситуации при поддержке европейских стран, поскольку американские гарантии безопасности не предусмотрены в предложении Вашингтона.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Дональд Трамп намерен вывести США из переговорного процесса по завершению конфликта на Украине в случае, если стороны начнут его саботировать. В экспертной среде отмечают, что у главы Белого дома, похоже, не оказалось рычагов давления на европейцев, поддерживающих Киев.

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    20 апреля 2025, 23:16 • Новости дня
    США выдвинули Зеленскому ультиматум по выборам без его участия

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти, по данным депутата Рады, настаивают на отмене военного положения и проведении выборов президента на Украине без участия Владимира Зеленского после наступления перемирия.

    США потребовали от Владимира Зеленского отменить военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине после установления постоянного перемирия, а затем объявить выборы без его участия, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене.

    В своем Telegram-канале Дубинский сообщил, что ультиматум был озвучен после встречи госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Кита Келлога с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. По словам депутата, от Зеленского ожидается ответ на встрече в Лондоне на следующей неделе, а в офисе президента Украины проходят круглосуточные совещания по этой теме.

    Дубинский заявил: «После встречи... Зеленскому был предъявлен ультиматум: отмена военного положения и всеобщей мобилизации после введения перманентного перемирия. После этого – объявление выборов, в которых Зеленский не участвует».

    Ранее госсекретарь США Рубио по итогам переговоров с представителями Украины назвал их «позитивными» и выразил надежду, что США вскоре получат официальный ответ Киева. Газета New York Post также сообщила, что западные страны на следующей неделе в Лондоне собираются согласовать параметры нового соглашения по прекращению огня на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский, несмотря на публичные заявления о невозможности проведения выборов, начал их готовить, а главу офиса президента Андрея Ермака назначили в переговорную группу для заключения соглашения о «капитуляции Киева», что может позволить Зеленскому объявить выборы, при этом Белый дом проводил секретные обсуждения о выборах на Украине с оппонентами Зеленского, включая Юлию Тимошенко и членов партии Петра Порошенко.

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    20 апреля 2025, 16:19 • Новости дня
    SpaceX отправила в космос ракету со спутниками для разведки США
    SpaceX отправила в космос ракету со спутниками для разведки США
    @ NASA/Gobal Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская компания SpaceX осуществила запуск носителя Falcon 9, который доставил на орбиту Земли спутники для задач Национального управления военно-космической разведки США.

    Ракета Falcon 9 стартовала с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии в 05.29 по местному времени (15.29 мск), передает ТАСС.

    Миссия проходила под номером NROL-145 и предназначалась для нужд Национального управления военно-космической разведки США.

    Это третий подобный запуск за последние десять дней – ранее миссии NROL-192 и NROL-174 провели 12 и 16 апреля соответственно.

    Все подробности и параметры спутников остаются засекреченными, информация о типах аппаратов и их назначении традиционно не разглашается.

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    21 апреля 2025, 02:19 • Новости дня
    Глава Пентагона рассекретил удары по Йемену в семейном чате

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет отправлял секретную информацию о графиках авиаударов по Йемену в мессенджере Signal, где среди участников были его жена, брат и адвокат.

    Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Пит Хегсет, возглавляющий Пентагон, 15 марта публиковал через мессенджер Signal график полетов истребителей F/A-18 Hornet, наносивших удары по позициям хуситов в Йемене. В чат, созданный лично министром обороны, были добавлены его супруга Дженнифер, не имеющая отношения к военному ведомству, а также брат Фил и адвокат Тим Парлаторе, работающие в Пентагоне, и еще около десятка близких лиц, включая двух чиновников, отстраненных за причастность к утечкам.

    По информации NYT, чат назывался «Оборона | командное совещание» и функционировал с личного телефона Хегсета, а не по служебным каналам. В нем обсуждались не только организационные вопросы, но и детали военных операций. Ранее скандал вызвал другой чат с участием высокопоставленных чиновников и журналиста Джеффри Голдберга, когда в нем также появились сведения о планах ударов по Йемену.

    По словам Голдберга, 15 марта в чате были опубликованы сведения о предстоящих авианалетах и предполагаемых сроках операции, что совпало по времени с первыми сообщениями о бомбардировках. В апреле аппарат генерального инспектора Пентагона начал проверку по факту утечки информации через Signal с целью выяснить, насколько министр обороны и сотрудники соблюдали регламенты применения коммерческих мессенджеров для служебных обсуждений.

    В политических кругах США утечка через Signal была названа серьезной ошибкой администрации Трампа. В Конгрессе прозвучали требования об увольнении ряда представителей президентской команды, включая Майка Уолтца – помощника президента по нацбезопасности, фигурирующего в скандальном чате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет приводил жену на встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась секретная информация, что вызвало удивление у некоторых участников; Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными о графиках поставок оружия и численности украинских войск; национальный советник по безопасности президента США Майкл Уолтц признал вину за утечку из чата Signal, но заявил, что никаких секретных данных распространено не было.

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    19 апреля 2025, 19:04 • Новости дня
    Стало известно о планах США провести новую встречу с Россией по Украине

    CNN: США планируют провести новую встречу Уиткоффа с представителями России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена организовать дополнительную встречу между спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и российскими представителями, сообщили СМИ.

    Как передает телеканал CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, эта встреча призвана согласовать позиции Москвы и Вашингтона по возможному мирному соглашению в отношении украинского конфликта, пишет РИА «Новости».

    По имеющейся информации, одновременно в Лондоне пройдет встреча представителей США, Европы и Киева. Основная цель переговоров – обсуждение потенциального варианта сделки по урегулированию ситуации на Украине, который, как отмечается, может предполагать признание Крыма российским со стороны американских властей.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков выразил уверенность, что переданные через спецпосланника Стивена Уиткоффа сигналы Москвы по ситуации на Украине уже обсуждались в Вашингтоне.

    Напомним, в пятницу в Петербурге состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она прошла в здании Президентской библиотеки и продлилась 4,5 часа. Переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

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    21 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Обама, Байден и Клинтон раскритиковали политику Трампа

    Washington Post: Обама, Байден и Клинтон публично осудили курс Трампа

    Обама, Байден и Клинтон раскритиковали политику Трампа
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Впервые за короткий срок трое бывших президентов США Барак Обама, Джо Байден и Билл Клинтон публично выступили с критикой Дональда Трампа, отметив, что игнорирование демократических норм угрожает будущему страны, сообщает The Washington Post.

    Как сообщает Washington Post, Обама, Байден и Клинтон менее чем за три недели выступили с критикой в адрес Трампа, что стало редким нарушением традиций бывших президентов США. Обычно экс-главы Белого дома воздерживаются от публичного осуждения действующего президента, однако в этот раз они сочли необходимым нарушить молчание из-за, по их мнению, беспрецедентных вызовов американским институтам.

    Обама призвал американцев противостоять «травле» со стороны администрации Трампа и напомнил, что «самая важная должность в демократии – это гражданин, который говорит «нет, это неправильно». Байден обвинил Трампа в разрушении «священного обещания» программы социального обеспечения и назвал действия власти «преднамеренной жестокостью», отметив «разрушительный» эффект за первые 100 дней нового срока. Клинтон осудил политику доминирования и разобщения, подчеркнув, что «250-летний путь страны к совершенству может быть под угрозой».

    Все трое воздержались от прямого упоминания фамилии Трампа, но, по мнению обозревателей, их посыл был очевиден. Своими заявлениями бывшие президенты подчеркнули тревогу по поводу состояния демократии и норм политического процесса. Единственным бывшим президентом, не выступившим за этот период, остался Джордж Буш – младший, хотя его антипатия к Трампу хорошо известна.

    Историки отмечают, что столь единодушное выступление бывших президентов против действующего главы государства – случай исключительный, особенно на раннем этапе президентского срока.

    Джо Байден выступил с речью в Чикаго, где защищал социальное обеспечение на фоне сокращений в агентстве, инициированных администрацией Дональда Трампа.

    Барак Обама в колледже Гамильтона призвал университеты и правовые фирмы противостоять давлению администрации Трампа и защищать демократические ценности

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что инициатива демократов объявить импичмент Трампу нереализуема из-за их меньшинства в обеих палатах Конгресса.

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    21 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    Депутат Рады: США выдвинули Киеву ультиматум по перемирию и недрам

    Депутат Рады Дубинский заявил об ультиматуме США к Киеву по срокам перемирия

    Tекст: Вера Басилая

    США поставила перед Киевом жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, одним из которых называют возможную отставку Владимира Зеленского, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    По словам Дубинского, встреча главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с американской стороной в Париже прошла в крайне жесткой атмосфере, передает РИА «Новости».

    «Позиция США – или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов», – заявил Дубинский.

    Он сообщил, что Зеленский не был приглашен на переговоры в Париже, поскольку, по словам депутата, неприятен США.

    Дубинский подчеркнул, что Вашингтон требует принятия всех решений за неделю и согласия до 1 мая на условия России по перемирию, одним из которых якобы является отставка Зеленского.

    США заявили Киеву о необходимости уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса и выразили готовность признать Крым российским.

    Вашингтон также рассматривает возможность предоставления нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

    Президент США отметил шансы на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни и возможные экономические выгоды для обеих сторон.

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.

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