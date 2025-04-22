Большинство американцев высказались против третьего срока Трампа

Tекст: Денис Тельманов

Согласно данным агентства Рейтер и компании Ipsos, которые приводит РИА «Новости», три четверти американцев не поддерживают идею баллотирования Дональда Трампа на третий срок. Более половины респондентов заявили, что США теряют авторитет на международной арене.



В исследовании приняли участие 4306 совершеннолетних граждан, погрешность опроса составила два процентных пункта. Его проводили шесть дней.

Ранее предприниматель Илон Маск обвинил агентство Рейтер в получении миллионов долларов от правительства США за распространение вводящей в заблуждение информации. Дональд Трамп публично потребовал от агентства возврата этих средств, в том числе выделенных министерством обороны.

Трамп ранее не исключал возможности участия в выборах на третий президентский срок, несмотря на конституционные ограничения. Указывается, что основной закон США запрещает одному и тому же лицу занимать президентскую должность более двух сроков подряд, однако прямого упоминания о запрете непоследовательных сроков в конституции нет.

В качестве прецедента упоминается Гровер Кливленд, который был президентом два непоследовательных срока до введения соответствующей поправки в 1951 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, республиканцы в Конгрессе США назвали заявления Дональда Трампа о возможном третьем сроке шуткой, а не серьезным намерением. Сам Трамп заявил, что хотел бы побороться за президентское кресло с Бараком Обамой, который также уже дважды был главой США. Однако ранее в интервью NBC Трамп подчеркнул, что не шутит по поводу возможного участия в выборах на третий срок, несмотря на запрет, установленный конституцией.

