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    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия и Турция успели навоеваться, но не успели наговориться

    Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.

    11 комментариев
    12 мая 2025, 11:29 • Новости дня

    Евросоюз заявил о первых контрактах по инвестициям в ВПК Украины

    Tекст: Вера Басилая

    ЕК подписала первые контракты на инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, при этом общий объем вложений ЕС в поддержку Киева достиг 150 млрд евро, заявил заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Шарль Фрис.

    По его словам, ЕС инвестирует 1 млрд евро в украинскую военную промышленность, и первые контракты уже были подписаны. Фрис также выразил мнение, что украинский ВПК может поделиться опытом с европейскими компаниями, передает ТАСС.

    Он добавил, что между Евросоюзом и Украиной будет создана новая совместная комиссия по военно-техническому сотрудничеству. Глава евродипломатии Кая Каллас не присутствовала на мероприятии, однако передала участникам свои пожелания.

    По данным Еврокомиссии, общая сумма поддержки Украины со стороны ЕС достигла 150 млрд евро, из которых 50 млрд евро были направлены на военную помощь, что составляет 0,1% ВВП ЕС.

    Евросоюз готовит масштабный проект наращивания инвестиций в военную промышленность для поддержки Украины и сдерживания России в условиях снижения роли США в европейской безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

    11 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Захарова: Киев невнимательно изучил предложение Путина о переговорах

    Захарова указала на непонимание Киевом сути предложения Путина о переговорах

    Захарова: Киев невнимательно изучил предложение Путина о переговорах
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что реакция Киева на инициативу президента России Владимира Путина по переговорам показала невнимание украинских властей к сути предложения.

    Захарова подчеркнула, что на Банковой плохо ознакомились с текстом заявления Путина и многочисленными комментариями мировых политиков и СМИ, которые поддержали инициативу российской стороны. По словам Захаровой, президент Путин четко обозначил порядок действий: вначале обсуждение первопричин конфликта, после чего возможно обсуждение перемирия. Она добавила: «Путин четко сказал: сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая. Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

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    11 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина.

    Президент США Дональд Трамп призвал Киев незамедлительно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции, передает РИА «Новости».

    «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные переговоры, по его мнению, хотя бы позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также Трамп выразил сомнения по поводу готовности Украины к заключению соглашения с Путиным.

    Он добавил, что если договоренности достичь не удастся, то европейские лидеры и США будут знать о позициях сторон и смогут определиться с дальнейшими действиями.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    11 мая 2025, 18:45 • Новости дня
    Венгрия подтвердила отмену переговоров с Украиной из-за шпионского скандала
    Венгрия подтвердила отмену переговоров с Украиной из-за шпионского скандала
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Венгрии отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже.

    Госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр сообщил об отмене запланированных на 12 мая переговоров с Украиной по вопросу венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Причиной стало то, что украинская сторона за три дня до встречи выдвинула обвинения в шпионаже в адрес двух бывших военных, заявив о работе на Венгрию и сразу раскрыв это в СМИ.

    Мадьяр отметил: «Вчера вечером я отменил завтрашнюю встречу, посчитав, что события последних дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют вести добросовестные, конструктивные переговоры по такой важной и чувствительной теме, как права меньшинств».

    Он обратил внимание, что действия Киева ставят под сомнение искренность его намерений идти на компромисс по спорным вопросам. Вместе с тем, по словам Мадьяра, Будапешт остается открытым для диалога и готов обсуждать решение ситуации в будущем.

    До этого в Киеве заявили, что власти Венгрии отложили намеченные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств.

    9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

    Между тем МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала.

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    12 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий

    Axios: Зеленский заявил о намерении встретиться с Путиным в Стамбуле в четверг

    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении прибыть в Турцию для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в четверг без предварительных условий, пишет Axios.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции в четверг без предварительных условий, пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    «Украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится на прекращение огня в понедельник», – сказано в материале.

    До этого Зеленский выразил готовность к встрече с президентом России, чтобы обсудить условия прекращения военных действий.

    «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Я надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Зеленский указал, что среди главных тем станет обсуждение дипломатических основ для достижения мира.

    Однако в Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, на что Зеленский выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

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    11 мая 2025, 21:06 • Новости дня
    Администрация Эрдогана заявила, что не получала сведений о планах Зеленского приехать

    Tекст: Ольга Иванова

    В Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Об отсутствии каких-либо данных о предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского 15 мая сообщили в администрации президента Турции, передает РИА «Новости».

    Представитель администрации подчеркнул в ответ на вопрос журналистов: «У нас нет такой информации».

    Ранее президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (4)
    11 мая 2025, 15:49 • Новости дня
    В Турции заявили о быстрой подготовке переговоров по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Организация возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле может занять минимальное время после согласования позиций сторон.

    Организация и проведение возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле не потребует много времени, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития. По его словам, Турция обладает опытом как международный центр для урегулирования конфликтов и готова заняться организацией переговоров по мере появления конкретики от сторон.

    Представитель партии заявил: «Думаю, это (организация и проведение переговоров по Украине в Стамбуле – ред.) не займет много времени. У Турции, как мирового центра где решаются конфликты, достаточно опыта. Нужно дождаться конкретики от сторон».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (3)
    11 мая 2025, 12:11 • Новости дня
    Фицо заявил о желании Запада продолжать конфликт на Украине
    Фицо заявил о желании Запада продолжать конфликт на Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил заинтересованность ряда западных государств в затягивании конфликта на Украине, аргументируя ими отказ от переговоров.

    Многие западные страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции, передает РИА «Новости». «Многим западным странам чрезвычайно важно, чтобы эта война продолжалась дальше», – заявил он журналистам в воскресенье.

    Фицо отметил, что именно эта позиция стала причиной несогласия ряда государств на проведение прямых переговоров между Россией и Украиной. Премьер Словакии добавил, что верит в возможность изменения такого подхода.

    Он подчеркнул, что решение о переговорах должно оставаться за Москвой и Киевом: если стороны заинтересованы в диалоге, они должны сами его вести. Фицо напомнил, что Запад уже срывал мирные переговоры между Россией и Украиной в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Владимир Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.

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    11 мая 2025, 12:17 • Новости дня
    Мирошник: Зеленский использует идеи о прекращении огня для перевооружения ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Владимира Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

    Мирошник отметил, что в ответ на предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле украинская сторона выдвинула новые предусловия, передает РИА «Новости».

    Мирошник подчеркнул: «Зеленский предлагает: вы вводите режим прекращения огня, чтобы Киев мог начать перевооружаться и перегруппироваться, а мы говорим, что готовы к переговорам». Он задался вопросом, является ли такое поведение согласием на начало переговоров без условий.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине. При этом накануне лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.

    Коментарии (2)
    11 мая 2025, 12:48 • Новости дня
    Песков: Киев пытался сорвать празднование Дня Победы в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытку срыва празднования 9 Мая в Москве предпринял киевский режим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

    «Да, скорее, была попытка срыва», – сказал Песков. Пресс-секретарь отметил, что антироссийская риторика Владимира Зеленского, заявившего о невозможности гарантировать безопасность гостям в Москве, была «на грани безумия», передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул: «Заявление, действительно, такое, на грани безумия». Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Киев «подкрепил эту грань безумия роем беспилотников». Он также добавил, что российская противовоздушная оборона в праздничные дни показала высокую эффективность и успешно справилась с угрозой атак, обеспечив безопасность проведения мероприятий.

    Интервью было записано в ночь на 10 мая.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что для достижения урегулирования США должны ограничить поставки вооружений Украине и «привести в сознание» недоговороспособного Владимира Зеленского.

    Напомним, что Зеленский отклонил предложение о перемирии и сообщил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

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    11 мая 2025, 12:50 • Новости дня
    Кнайсль: Согласие России на переговоры с нелегитимным режимом в Киеве – уже уступка
    Кнайсль: Согласие России на переговоры с нелегитимным режимом в Киеве – уже уступка
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель Центра G.O.R.K.I. Карин Кнайсль считает, что решение Москвы начать переговоры с нынешней властью Украины уже можно расценивать как уступку.

    Россия, предлагая вести политические переговоры с нынешним руководством Украины, делает уступку, заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль, передает РИА «Новости». Она отметила, что мандат киевских властей истек, а сами они никогда не стремились к диалогу с Россией.

    Кнайсль подчеркнула, что западные комментаторы трактуют инициативы Москвы как реакцию на «ультиматум коалиции желающих», собравшихся в Киеве. По ее мнению, ни так называемая принудительная дипломатия, ни масштабные санкции, ни поддержка НАТО не смогли нанести поражение России или разрушить ее экономику.

    «Есть только один вид дипломатии: прямой диалог вопреки всему. Это то, что предлагает Москва... Мои мысли – с теми, кто сейчас приступает к военной и дипломатической работе», – написала Кнайсль в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине. Владимир Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.

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    11 мая 2025, 17:57 • Новости дня
    Сотрудник военкомата в Харькове ударил военнообязанного при проверке документов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время проверки документов в военкомате Харькова сотрудник территориального центра комплектования дважды ударил военнообязанного в живот, сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна.ua», сотрудник территориального центра комплектования, как называют военкоматы на Украине, дважды ударил мужчину в живот во время проверки его документов. В это время второй сотрудник военкомата занимался сверкой документов пострадавшего, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в территориальном центре комплектования в Харькове 9 мая избили бывшего военного. В ТЦК заявили, что «конфликт возник в результате взаимного недопонимания».

    3 мая в Луцке сотрудники военкомата силой посадили курьера службы доставки в микроавтобус, оставив его велосипед на улице.

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    12 мая 2025, 11:14 • Новости дня
    Politico: Суд ЕС вынесет решение о переписке фон дер Ляйен с главой Pfizer

    Politico: Суд ЕС вынесет решение по делу о переписке фон дер Ляйен с главой Pfizer

    Politico: Суд ЕС вынесет решение о переписке фон дер Ляйен с главой Pfizer
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Суд ЕС готовится вынести решение по делу о секретной переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer, связанной с переговорами по контрактам на вакцины во время пандемии COVID-19, сообщает Politico.

    Суд ЕС вынесет на этой неделе решение по делу так называемых «Pfizergate» – СМС между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Pfizer Альбертом Бурлой, пишет Politico.

    Как пишет издание, на кону – соблюдение принципов прозрачности в Евросоюзе и политическая репутация фон дер Ляйен, начавшей второй пятилетний срок. Рассматривается вопрос: должны ли такие переписки считаться официальными документами и публиковаться.

    Поводом для судебного разбирательства стал отказ Еврокомиссии раскрыть тексты СМС, в которых обсуждался крупнейший контракт на закупку до 1,8 млрд доз вакцины Pfizer-BioNTech на сумму в миллиарды евро во время пандемии. Переписка впервые была упомянута в интервью The New York Times в апреле 2021 года, где Бурла назвал обмен СМС ключевым для достижения договоренности. Иск против Еврокомиссии подали The New York Times и бывший глава брюссельского бюро издания после отказа в доступе к сообщениям в 2022 году.

    Европейский омбудсмен ранее признал бездействие Еврокомиссии по поиску сообщений проявлением «плохого управления». Омбудсмен Эмили О’Рейли охарактеризовала ситуацию как «звоночек» для институций ЕС и обвинила фон дер Ляйен в создании «культуры сокрытия». В ходе слушаний адвокаты Еврокомиссии признали существование переписки, но заявляли, что СМС не имеют отношения к переговорам по контракту и не подлежат публикации.

    Судьи подвергли критику позицию Еврокомиссии за отсутствие четких аргументов и недостаточную прозрачность.

    Юристы The New York Times заявили, что до сих пор неизвестно, где именно велись поиски сообщений и проверялись ли устройства фон дер Ляйен. На фоне процесса Европейская прокуратура также расследует обстоятельства заключения сделки по закупке вакцин, уже допрашивая чиновников Еврокомиссии.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен не раскрыла переписку с главой Pfizer во время переговоров по закупкам вакцин от COVID-19, что вызвало критику со стороны омбудсмена ЕС.

    Суд Льежа прекратил расследование иска о коррупции в отношении главы Еврокомиссии, связанного с закупкой этих вакцин.

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    11 мая 2025, 13:58 • Новости дня
    Франция подготовила половину 17-го пакета санкций ЕС против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около половины всех ограничений, которые войдут в готовящийся 17-й пакет санкций Евросоюза против России, было сформулировано Францией, сообщил глава МИД Жан-Ноэль Барро.

    Министр в эфире радиостанции France Inter отметил, что европейские страны в течение последних недель активно работали над новым санкционным пакетом. «Мы внесли свой вклад в это: мое министерство даже сформулировало половину определений для этого пакета санкций, который уже практически принят», – заявил Барро, передает ТАСС.

    8 мая глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

    Ранее Bloomberg сообщало, что в рамках 17-го пакета антироссийских санкций Евросоюз намерен ограничить деятельность российских компаний, включая «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК.

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    11 мая 2025, 16:16 • Новости дня
    В Госдуме назвали предложение Путина о переговорах экзаменом для Зеленского

    Tекст: Дарья Григоренко

    Инициатива президента РФ Владимира Путина провести переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Стамбуле рассматривается как проверка готовности Владимира Зеленского к конструктивному диалогу, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко.

    Он заявил, что эта инициатива – «еще один реальный шаг на пути к устойчивому миру», подчеркнув последовательность России в стремлении к мирному решению ситуации. По мнению парламентария, поддержка предложения Путина существует среди тех мировых лидеров, которые объективно оценивают происходящее. Нестеренко отметил: «Для Зеленского – это экзамен на политическую зрелость и его реальные стремления к миру», передает РИА «Новости».

    Также он добавил, что скептически воспринимают предложение Путина лишь те политики и руководители стран, которые делают ставку на угрозы, ультиматумы и обострение конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что реакция Киева на инициативу президента России по переговорам показала невнимание украинских властей к сути предложения.

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    11 мая 2025, 17:24 • Новости дня
    В ЕС оценили 30-дневное прекращение огня как путь к миру

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз заявил о поддержке безусловного перемирия для начала переговоров, подчеркнув важность четкого ответа России на инициативу о 30-дневном прекращении огня.

    Европейский союз поддержал предложение о безусловном тридцатидневном прекращении огня, чтобы подготовить почву для мирных переговоров, передает РИА «Новости». Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что украинский президент Владимир Зеленский согласился на перемирие без каких-либо предварительных условий.

    Хиппер также подчеркнула: «ЕС поддерживает четкое предложение о безусловном 30-дневном прекращении огня с понедельника. Президент Зеленский принял это предложение, без предварительных условий, подтвердив готовность Украины согласиться на прекращение огня. Россия должна ответить так же четко. Прекращение огня необходимо срочно, чтобы проложить путь к мирным переговорам».

    Евросоюз призвал Москву дать ясный и недвусмысленный ответ на инициативу о перемирии и подчеркнул важность срочного прекращения боевых действий для дальнейшего политического урегулирования.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что реакция Киева на инициативу президента России по переговорам показала невнимание украинских властей к сути предложения.

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    «Мы никогда не уходим с войны». Как поколения защитников растят в оренбургском поселке

    «Герои не умирают» – справедливое утверждение, за десятилетия превратившееся в пропагандистское клише. Куда меньше известно о том, как и почему защитники России воспроизводятся – с постоянством, завидным для всех недоброжелателей нашей страны. Спецкор газеты ВЗГЛЯД в дни празднования юбилея Победы попытался найти ответ на этот вопрос на Южном Урале – в районе, где родился Александр Прохоренко, известный нам как «герой Пальмиры», а врагам – как «русский Рэмбо». Подробности

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    В Латвии собрались топтать ногами память о советских воинах

    Крупный скандал пытаются замять в Латвии: вскоре после открытия закрыт музей, вход в который выложен из остатков памятников советским солдатам, погибшим здесь во время Великой Отечественной. Местные власти озвучивают свои оправдания, но в реальности их задумка оскорбить Россию простирается вплоть до событий украинской спецоперации. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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