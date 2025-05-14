Трамп не исключил поездки в Стамбул ради переговоров по Украине

Трамп допустил поездку в Турцию 15 мая ради украинских переговоров

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент США Дональд Трамп не исключил своей поездки в Стамбул 15 мая вне утвержденного графика ради участия в переговорах по украинскому урегулированию, передает ТАСС.

По его словам, есть шанс «закончить войну», и он готов внести коррективы в свой распорядок дня, если поездка поможет «спасти жизни».

Трамп отметил, что 15 мая его день полностью расписан, но он рассмотрит возможность визита в Турцию, если это будет способствовать прогрессу в переговорах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле пока не раскрывается.

Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что в Стамбуле планируется обсуждение сразу нескольких направлений, включая политические и технические аспекты.

Трамп сообщил, что госсекретарь Марко Рубио и другие представители США отправятся на переговоры по Украине в Стамбул.