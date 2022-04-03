Мединский: Киев стал реалистичнее подходить к вопросу о нейтральном статусе

Украина стала реалистичнее подходить к теме своего нейтрального и безъядерного статуса, но проект договора между Россией и Украиной еще не готов «для вынесения на встречу в верхах», заявил глава российской делегации на переговорах, помощник президента России Владимир Мединский.

«Украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины, но проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах», – написал он в Telegram.

Мединский, комментируя слова члена украинской делегации Давида Арахамии, заявившего, что «Россия принимает украинскую позицию за исключением Крыма», отметил, что точка зрения России относительно статуса Крыма и Донбасса остается неизменной. Вместе с тем глава делегации России заявил, что нейтрального и внеблокового статуса Украины, а также создания гарантий безопасности для Киева Москва добивалась с 2014 года.

«В действительности, согласованные вопросы, а именно нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, отказ от размещения иностранных войск, баз, любых наступательных ударных вооружений, от разработки и производства оружия массового поражения; проведение учений с участием иностранных ВС (вооруженных сил – прим. ВЗГЛЯД) только с разрешения государств-гарантов, (включая Россию), а также создание системы международных гарантий безопасности для нейтральной Украины – все эти договоренности, достигнутые в Стамбуле, и есть то, чего Россия последовательно добивалась с 2014 года», – добавил он.

Мединский подчеркнул, что переговоры российской и украинской делегаций продолжатся в понедельник, а работа по тексту договора и между главами делегаций велась в дистанционном формате в пятницу и субботу.

Напомним, что 29 марта в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

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