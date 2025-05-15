  • Новость часаЛавров указал на риски проблем на переговорах по Украине
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    Чем Стамбул-2025 отличается от Стамбула-2022
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    В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далекие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.

    3 комментария
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Россию снова тянут в «Пандемическое соглашение»

    Суть «Пандемического соглашения» в превращении ВОЗ в наднациональный правящий орган, которому все страны после страхов короновируса должны были бы делегировать часть своего суверенитета.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    22 комментария
    15 мая 2025, 14:12 • Новости дня

    Трамп сообщил о рекордном бюджете армии США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бюджет Вооруженных сил США превысит 1 трлн долларов, заявил американский президент Дональд Трамп во время посещения авиабазы Аль-Удейд в Катаре.

    «Я здесь, чтобы сказать, что Вооруженные силы США скоро станут больше, лучше, сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде», – заявил глава Белого дома, передает ТАСС.

    Президент США подчеркнул, что он настроен на завершение конфликтов, а не их разжигание. По его словам, он «никогда не будет колебаться, чтобы использовать мощь Америки», если это потребуется для защиты США или их союзников.

    Ранее стало известно о возможном сокращении численности армии США на 90 тыс. человек. В январе в США заявили о выходе военных расходов в мирное время из-под контроля.

    13 мая 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

    По словам Уиткоффа, президент США в ультимативной форме требует проведения прямых переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Спецпосланник американского лидера отметил, что в случае отсутствия прямого контакта между сторонами, если переговоры не состоятся быстро, Вашингтон может выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф добавил: Трамп считает, что США «должны дистанцироваться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться в него». Также он заявил, что США хотят выступить посредниками, но не являются стороной войны и заинтересованы в прекращении огня и насилия.

    Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в вероятных переговорах в Стамбуле.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    14 мая 2025, 01:22 • Новости дня
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава северного командования ВС США генерал Грегори Гийо оценил вероятность прямого столкновения России и Соединенных Штатов в ходе доклада Конгрессу, заявив о некоторых возможностях эскалации из-за Украины.

    Возможность прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации украинского конфликта возможна, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо во время выступления в Конгрессе.

    «Есть несколько вариантов развития событий, из-за чего конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение с США», – сказал генерал во время доклада в Конгрессе, трансляция которого велась на странице северного командования ВС США в соцсети Х.

    По его словам, несмотря то, что КНР, Россия, КНДР и Иран «пытаются избежать вооруженного конфликта» с США, убежденность этих стран в «упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов США на международной арене и повышает риск просчета», уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта. Среди прочего, в нем 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

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    14 мая 2025, 19:22 • Видео
    Макрон показал истинное лицо

    Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    14 мая 2025, 23:56 • Новости дня
    Reuters: Трамп отказался ехать в Стамбул ради переговоров по Украине

    Reuters: Трамп не поедет в Стамбул ради переговоров по Украине

    Reuters: Трамп отказался ехать в Стамбул ради переговоров по Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп не будет менять маршрут своего ближневосточного турне ради запланированных в Стамбуле дискуссий между Россией и Украиной, передает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп не станет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые ожидаются в турецком Стамбуле 15 мая, передает Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

    По данным информатора, решение американского лидера озвучили сразу после того, как президент России Владимир Путин утвердил состав делегации на переговорах с Украиной, уточняет ТАСС.

    При этом ранее Трамп допускал поездку в Стамбул 15 мая вне утвержденного графика, но позднее передумал.

    Напомним, вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию, Зеленский, по последним данным, вылетел в Турцию.

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    12 мая 2025, 19:46 • Новости дня
    Сирия готова предложить США схожую с украинской сделку по ресурсам
    Сирия готова предложить США схожую с украинской сделку по ресурсам
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа во время своего визита в Саудовскую Аравию на текущей неделе, пишет The Times.

    По данным The Times, в переговорах также должны принять участие глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас и президент Ливана Жозеф Аун.

    В материале говорится, что сирийский президент, которого власти США продолжают считать причастным к террористической деятельности, намерен добиваться отмены американских санкций против Сирии, введенных в период правления Башара Асада.

    Шараа предложит Соединенным Штатам доступ к сирийским природным ресурсам, предполагая возможность заключения сделки, аналогичной соглашениям по добыче полезных ископаемых на Украине. Ожидается, что обсуждение этих условий станет одной из ключевых тем встречи.

    Напомним, Соединенные Штаты и Киев подписали сделку о совместном управлении природными ресурсами Украины. В четверг украинский парламент единогласно поддержал соглашение с США о недрах.

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    13 мая 2025, 21:56 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии санкций США с Сирии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить использование санкций против Сирии, чтобы дать этой стране шанс на достижение мира.

    Глава Белого дома отметил, что госсекретарь Марко Рубио встретится с новым министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шейбани в Турции в конце недели. Трамп подчеркнул, что решение по Сирии было принято после обсуждений с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    «Я прикажу прекратить применение санкций против Сирии, чтобы дать им шанс достичь величия», – заявил Трамп в ходе выступления на инвестиционном форуме в Эр-Рияде, передает ТАСС. Его заявление транслировали в прямом эфире ведущие американские новостные телеканалы.

    Накануне американский лидер сообщил, что планирует провести переговоры с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа во время своего визита в Саудовскую Аравию на текущей неделе.

    Ранее Трамп заявил о намерении вывести американские войска с территории Сирии. По мнению республиканца, Вашингтон не должен вмешиваться в дела Арабской республики.

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    15 мая 2025, 07:15 • Новости дня
    В США признали правоту Путина при разоблачении «трюка Зеленского»

    Responsible Statecraft: Зеленский пошел на трюк с Турцией ради симпатий Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Владимир Зеленский пригласил президента России Владимира Путина в Стамбул ради симпатий американского лидера Дональда Трампа, и этот трюк был искусно раскрыт российской стороной, считает военный эксперт Анатоль Ливен.

    Президент России Владимир Путин не согласился на личную встречу с Владимиром Зеленским, что было воспринято как разочарование, но не как провал, так как реальный прогресс на переговорах часто достигается на уровне официальных лиц, а не в ходе встреч лидеров, пишет военный эксперт Анатоль Ливен в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси  Responsible Statecraft.

    «Очевидный отказ Путина на призыв Зеленского к личной встрече –  разочарование, но не провал. Очень редко на встречах лидеров достигался реальный прогресс в мирных переговорах, и у россиян есть некоторые основания считать это маневром или трюком Зеленского, чтобы завоевать расположение Трампа, а не серьезным предложением», – пишет он.

    Украинские и европейские правительства заявили, что отказ Москвы от 30-дневного прекращения огня якобы показывает, что «Путин не заинтересован в мире», но это не так, считает аналитик.

    Способность России продвигаться вперед – пусть даже медленно – на поле боя является основным источником влияния Москвы и на переговорах, и она не собирается от этого отказываться, пока не будет достигнуто существенная договоренность.

    Ливен допускает возможность сторон договориться о долгосрочном перемирии, так как без всеобъемлющего соглашения ситуация будет оставаться нестабильной и чреватой возобновлением боевых действий. Для США и Европы движение к миру важно также с точки зрения сокращения военного присутствия в регионе и перераспределения ресурсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил  состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

    В состав экспертов для переговоров с Украиной включен первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин.

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    12 мая 2025, 20:59 • Новости дня
    На Украине заявили о разрушении Трампом стратегии Зеленского по давлению на Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп фактически разрушил стратегию, выстроенную главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами «по принуждению президента России Владимира Путина к миру», пишут украинские СМИ.

    «Глава Белого дома призвал Зеленского "немедленно" согласиться на прямые переговоры с Путиным», – отметило издание «Страна», передает РИА «Новости». Издание отмечает, что в заявлении Трампа не прозвучало требований о прекращении огня между сторонами.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент США заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    12 мая 2025, 18:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах посетить возможную встречу России и Украины в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп допустил личное участие в вероятных переговорах между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.

    По его словам, он рассматривает возможность прилететь в Стамбул, где может состояться встреча российских и украинских представителей, передает ТАСС.

    Трамп добавил, что не уверен, где будет находиться в день переговоров, так как у него много намеченных встреч, но подчеркнул, что рассматривает вариант личного присутствия в Турции.

    Ранее президент США заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



    Результаты
    29 комментариев

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    12 мая 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп заявил о важности переговоров России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

    Американский лидер выразил уверенность в том, что обсуждение между делегациями поможет достичь позитивных результатов, передает ТАСС.

    Трамп добавил: «Встреча в четверг с участием России и Украины весьма важна. Я очень настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что в результате этой встречи может произойти что-то хорошее».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на скорое начало переговоров между сторонами конфликта на Украине, отметив важность поиска компромисса.

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    13 мая 2025, 16:57 • Новости дня
    Келлог: Трамп приедет на переговоры в Стамбул, если туда прибудет Путин

    Tекст: Дарья Григоренко

    США выразили надежду, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и американский лидер Дональд Трамп, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.

    Келлог в интервью телеканалу Fox News назвал возможную встречу Путина и Трампа «абсолютно невероятной». Спецпосланник также добавил, что в Стамбуле также будет находиться Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Напомним, Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России, ни с кем другим он разговаривать не будет.

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    13 мая 2025, 19:36 • Новости дня
    Трамп заявил о присутствии Рубио на переговорах по Украине

    Трамп заявил о присутствии Рубио и других эмиссаров США на переговорах по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что госсекретарь Марко Рубио и другие представители США отправятся на переговоры по Украине, которые пройдут в Стамбуле.

    Во время выступления на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии Трамп заявил: «Наши люди там будут. Марко [Рубио] там будет. Другие тоже там будут. Посмотрим, сможем ли мы сделать дело». Его слова транслировали ведущие американские телекомпании, передает ТАСС.

    Ранее США выразили надежду, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и американский лидер Дональд Трамп.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России. Американский президент допустил личное участие в вероятных переговорах между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.

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    14 мая 2025, 05:20 • Новости дня
    CNN узнал о желании Трампа оставить название Персидского залива неизменным

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп отказался от идеи переименовывать Персидский залив, сообщил телеканал CNN.

    Американский президент Дональд Трамп, выступая в Саудовской Аравии, заявил о «катастрофе» в «Иранском заливе».

    «Подумайте об этом. Они (власти Ирана) хотели назвать его так», – сказал он, подчеркнув, что Тегерану не позволят назвать Персидский залив «Иранским».

    При этом источник CNN сообщает, что Трамп отказался от планов переименовать Персидский залив в «Аравийский (Арабский)». Как пояснил источник, официальные лица Ирана дали понять, что будут решительно возражать против такого шага.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить о переименовании Персидского залива в официальных документах США в Аравийский.

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    14 мая 2025, 16:04 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал скорое появление хороших новостей по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп допустил, что уже сегодня или на днях по Украине прозвучат значимые заявления с положительным содержанием.

    Во время встречи с эмиром Катара в Дохе американский лидер заявил: «Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим», передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также выразил благодарность Катару за поддержку дипломатических усилий Вашингтона, в частности за помощь в вопросах, связанных с Россией и Украиной.

    Ранее Трамп заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина. Он также заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

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    13 мая 2025, 23:30 • Новости дня
    ВОЗ предупредила о «целом поколении» затронутых голодом в секторе Газа

    ВОЗ на фоне визита Трампа на Ближний Восток заявила об опасности голода в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток предупредила о том, что голод в секторе Газа затронет «целое поколение», если ситуация в анклаве не будет урегулирована.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что в результате военной кампании ЦАХАЛ против ХАМАС полмиллиона человек оказались на грани голодной смерти, и поскольку Израиль продолжает блокаду в отношении двух млн палестинцев, голод в Газе может затронуть «целое поколение», пишет Sky News.

    «Я видел ребенка, которому пять лет, а вы бы сказали, что ему два с половиной года», – заявил представитель ВОЗ в Палестине Рик Пеперкорн, описывая влияние недоедания на местных детей.

    По данным министерства здравоохранения Газы, 55 детей уже умерли от острого недоедания. Предупреждение ВОЗ прозвучало в связи с прибытием президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию и после освобождения в понедельник американо-израильского заложника Эдана Александера.

    «Без достаточного количества продуктов, чистой воды и доступа к медицинским услугам пострадает целое поколение», – предупредил Пеперкорн.

    Он добавил, что у детей, растущих в Газе, из-за голода может быть задержка роста и ухудшение когнитивного развития.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, палестинское движение заявило о возвращении израильского заложника из Газы в результате длительных переговоров, но не под давлением израильской армии.

    Днем ранее Дональд Трамп сообщил, что американо-израильский заложник ХАМАС Идан Александер, считавшийся погибшим, будет освобожден, при этом Трамп выразил полную поддержку дипломатическим способностям спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа.

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    15 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    Politico: США сократили инвестиции в Европу на 24% за год

    Tекст: Александра Юдина

    Инвестиции американских компаний из США в Европу снизились на 24% с 2023 по 2024 год на фоне роста инвестиций в США и энергетических проблем, пишет Politico.

    За тот же период объем иностранных вложений в американскую экономику вырос на 20%, передает Politico.

    Среди причин спада интереса к европейскому рынку называются более высокие энергетические затраты, геополитические риски и медленный экономический рост.

    Эксперты отмечают, что бизнес выбирает США из-за привлекательных налоговых льгот, субсидий и более низких цен на энергию, которые стали «практически непреодолимым» аргументом для инвесторов.

    По словам Марка Лермитта, ситуация в Европе ухудшается на фоне угрозы повышения пошлин на европейские товары со стороны Дональда Трампа.

    Несмотря на снижение общего потока инвестиций, Франция осталась лидером среди европейских стран по количеству иностранных вложений в 2024 году, однако ее собственные показатели снизились на 14%. Представители французского правительства подчеркнули, что эти тенденции связаны с глобальными процессами регионализации цепочек поставок.

    По данным издания, президент Франции Эмманюэль Макрон должен объявить о новых крупных иностранных инвестициях на саммите Choose France, который пройдет в Версале в ближайшие дни.

    Тем временем, как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК подписала первые контракты на инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, при этом общий объем вложений ЕС в поддержку Киева достиг 150 млрд евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    • Ультиматум Зеленского и Европы к России

      Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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