Трамп сообщил о рекордном бюджете армии США

Tекст: Валерия Городецкая

«Я здесь, чтобы сказать, что Вооруженные силы США скоро станут больше, лучше, сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде», – заявил глава Белого дома, передает ТАСС.

Президент США подчеркнул, что он настроен на завершение конфликтов, а не их разжигание. По его словам, он «никогда не будет колебаться, чтобы использовать мощь Америки», если это потребуется для защиты США или их союзников.

Ранее стало известно о возможном сокращении численности армии США на 90 тыс. человек. В январе в США заявили о выходе военных расходов в мирное время из-под контроля.