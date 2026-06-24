Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.5 комментариев
Путин подписал закон о статусе общероссийской антидопинговой организации
Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий правовые основы предотвращения использования запрещенных препаратов в отечественном спорте.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон уточняет статус общероссийской антидопинговой организации и совершенствует механизмы контроля в спортивной сфере, передает РИА «Новости».
Согласно новым правилам, борьба с запрещенными веществами будет вестись в строгом соответствии с международными договорами страны и Всемирным антидопинговым кодексом. Спортивные федерации и профессиональные лиги теперь обязаны активно участвовать в предотвращении нарушений, а также противодействовать дискриминации и насилию.
Функции общероссийской антидопинговой организации возложены на некоммерческую структуру, подписавшую международный кодекс. Она займется разработкой правил по согласованию с Минспортом, проведением допинг-контроля и антидопинговой пропагандой. Документ вступил в силу со дня его опубликования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Госдума приняла данный закон об общероссийской антидопинговой организации.
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