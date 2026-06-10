Госдума утвердила закон против допинга в спорте России

Госдума приняла закон против допинга в российском спорте

Tекст: Тимур Шайдуллин

Госдума на пленарном заседании во втором и третьем чтениях одобрила закон, совершенствующий правовые основы предотвращения допинга в спорте и определяющий статус общероссийской антидопинговой организации, сообщает РИА «Новости». Документ связывает борьбу с допингом с международными договорами России, Всемирным антидопинговым кодексом и правилами, утвержденными международными антидопинговыми структурами.

Закон конкретизирует обязанности общероссийских и региональных спортивных федераций, а также профессиональных лиг. Они должны соблюдать антидопинговые правила, участвовать в предотвращении допинга, противодействовать дискриминации и насилию в спорте. Общероссийской антидопинговой организацией признается некоммерческая структура, подписавшая Всемирный антидопинговый кодекс и разрабатывающая, утверждающая и реализующая общероссийские антидопинговые правила.

Эти правила утверждаются организацией в порядке, установленном Минспортом России, по согласованию с ведомством, и включают обязательные положения Всемирного антидопингового кодекса. Закон уточняет перечень мер по предотвращению допинга: допинг-контроль, установление ответственности за нарушения, проведение научных исследований, антидопинговую пропаганду в СМИ и повышение квалификации специалистов допинг-контроля.

Антидопинговая организация должна размещать на своем официальном сайте на русском языке тексты антидопинговых правил и другие документы Всемирного антидопингового агентства и международных антидопинговых организаций. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

«Принятый сегодня закон - важный шаг к укреплению доверия к российскому спорту на международной арене и дальнейшему восстановлению полноценного статуса отечественной антидопинговой системы. Речь идет не о формальном приведении терминологии в соответствие с международными стандартами, а о создании более прозрачных и эффективных механизмов противодействия допингу», - заявил зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту, соавтор проекта Амир Хамитов.

Он отметил, что расширение перечня антидопинговых нарушений соответствует лучшим мировым практикам, позволяет вести системную борьбу с допингом и дает российским спортсменам дополнительные гарантии честной конкуренции и защиты репутации. По словам депутата, для государства это инструмент последовательного выполнения международных обязательств и укрепления позиций России в мировом спортивном сообществе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Российское антидопинговое агентство и Всемирное антидопинговое агентство договорились временно приостановить разбирательство в Спортивном арбитражном суде по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Позже независимый комитет WADA по контролю за соблюдением соответствий провел оценку Российского антидопингового агентства по вопросу соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

А в мае 2026 года Международный олимпийский комитет выразил обеспокоенность расследованием WADA в отношении руководства РУСАДА.